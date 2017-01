Senioren bekommen normale Rente – und sind trotzdem arm

München - Neues Futter für den Rentenstreit: Die Deutsche Rentenversicherung Bund hat bei einer Bundestagsanhörung vor falschen Strategien gegen die Alters­armut gewarnt. Das sollten Sie darüber wissen.

Selbst eine ganz erhebliche Erhöhung der gesetzlichen Rentenversicherung würde bei zwei Dritteln der heute von Altersarmut Betroffenen nicht dazu führen, dass sie auf ein Einkommen oberhalb des Grundsicherungsniveaus kämen: Rund 24 Prozent der heutigen Empfänger von Grundsicherung haben überhaupt keine Rente aus der gesetzlichen Versicherung, weil sie beispielsweise selbstständig waren. Bei diesen konkret benennbaren Ursachen müsse man ansetzen. Aber auch die Menschen, die knapp über der Grundsicherungsrente liegen, kommen gerade im teuren München oft kaum über die Runden – wie das Beispiel von Fritz Geißl (74) und der 75-jährigen Renate Runck (siehe unten) zeigt. Es kann sogar von Nachteil sein, wenn man knapp über der Grundsicherungsgrenze liegt – weil diese Rentner keinen Anspruch auf bestimmte Vergünstigungen haben.

Für die tz erklärt Claudia Spiegel vom Sozialverband VdK die Details.

Wie sind die Einkommensgrenzen für Grundsicherungsbezieher?

Claudia Spiegel: „Wer als Alleinstehender eine Rente samt weiterem Einkommenvon 770 bis 790 Euro oder darunter bezieht und keinerlei Vermögen besitzt, sollte einen Antrag auf Grundsicherung stellen.“

Wie hoch sind die Freibeträge für Vermögen?

„Wer mehr als 2600 Euro besitzt, hat keinen Anspruch auf Grundsicherung“, so die VdK-Expertin. Das heißt: Erst muss das Vermögen bis zu dieser Grenze aufgebraucht sein, ehe man bei einem der Münchner Sozialbürgerhäuser einen Antrag auf Grundsicherung stellen kann. „Das Geld im Spiel­casino verspielen oder es den Kindern zu schenken, würde als vorsätzlich herbeigeführte Armut gewertet und könnte Rückforderungen bewirken.“

Muss ich fürchten, dass meine Kinder für mich zahlen müssen?

In der Regel nein, denn hier sind die Freibeträge großzügig: Nur wenn der Sohn oder die Tochter mehr als 100.000 Euro Jahreseinkommen hat, müssen sie oder er den Unterhalt der Eltern mitfinanzieren.

Was bringt die Grundsicherung?

Der Regelsatz für einen Alleinstehenden liegt wie bei Hartz IV bei 409 Euro, plus 21 Euro, die die Stadt München für die höheren Lebenshaltungskosten in der Landeshauptstadt drauflegt. Der Vorteil gegenüber einer knapp über der Grundsicherung liegenden Rente ist, dass der Staat bei der Grundsicherung für Miete und Nebenkosten aufkommt.

Wie hoch darf die Miete sein?

Für 2016 gilt: Für eine bis zu 50 Quadratmeter große Wohnung werden maximal 642 Euro Bruttokaltmiete bezahlt. „Wenn die Wohnung mehr kostet oder größer ist, kommen ein Umzug oder eine Untervermietung in Betracht“, erklärt VdK-Expertin Spiegel. Heizung und Stromkosten werden in bestimmten Grenzen ebenfalls voll übernommen.

Welche Zuschüsse gibt es noch?

Anders als Rentner knapp über der Einkommensgrenze von rund 790 Euro sind Grundsicherungsbezieher von den GEZ-Rundfunkgebühren (17,50 Euro pro Monat, bei Behinderung mit Merkzeichen „RF“: 5,83 Euro) befreit. Auch bei Gesundheitskosten profitieren Grundsicherungsbezieher gegenüber normalen Rentnern: Sie müssen nur zwei Prozent der Gesundheitskosten bis zu einem Betrag in Höhe von maximal 98,16 Euro jährlich zuzahlen.

Diese zwei Moosacher sind mit 75 noch im Job - aus der Not heraus

+ Fritz Geißl (74). © Klaus Haag Auch in München steigt die Zahl der Rentner, die auf Grundsicherung angewiesen sind. Doch weit höher – und statistisch nicht erfasst – ist die Zahl all der Rentner, die wegen der hohen Mieten in der Landeshauptstadt trotz einer Rente über Grundsicherungsniveau nur schwer über die Runden kommen. Sie brauchen finanzielle Hilfe ihrer Kinder oder gehen zur Münchner Tafel. Sie sammeln Pfandflaschen. Oder sie arbeiten. So wie die Moosacher Fritz Geißl (74) und Renate Runck (75), deren Beispiel die ZDF-Doku Rentner in Not am Sonntag zeigte. Fritz Geißl war Installateur, später arbeitete er bei der Post – 40 Jahre lang. Seine Rente liegt sogar ein wenig über der deutschen Durchschnittsrente: 1200 Euro. Seine Frau Renate bekommt dazu noch 438 Euro Rente pro Monat. Die Miete für ihre Dreizimmerwohnung ist für Münchner Verhältnisse mit 500 Euro kalt vergleichsweise günstig. Trotzdem: Nach Abzug aller Fixkosten bleiben den beiden pro Person nur 145 Euro im Monat für all das, was das Leben im Alter erst schön macht – etwa ihr Schrebergarten. Deshalb arbeiteten beide auch mit Mitte 70 noch – im Druckhaus von tz und Münchner Merkur an der Dessauerstraße in Moosach.

Das bedeutet früh aufstehen: Zweimal die Woche machen sich die zwei auf, um um 6 Uhr in der Druckerei zu sein. Ein anstrengender Job: Fritz Geißl zog die bis zu eine Tonne schweren Papierrollen auf Wägelchen von A nach B. „Im Kreuz spür ich’s schon“, so der Münchner. „Den ganzen Tag stehen ist anstrengend.“ Doch ohne diesen Job könnte sich das Ehepaar nichts extra leisten. „Nicht einmal ein neues Kleidungsstück.“ Vor allem aber legten die beiden jeweils 100 Euro zurück – um gewappnet zu sein für die Jahre, in denen sie die Arbeit nicht mehr schaffen. Doch ein schwerer Schicksalsschlag führte nun dazu, dass es für den 74-Jährigen schneller als erhofft vorbei war mit seinem Job: Der Arzt diagnostizierte Lungenkrebs. Und er schockte das Paar mit der Aussage, dass mehrere Tausend Euro private Zuzahlungen bei den Behandlungskosten auf sie zukommen könnten. „Mehr wie arbeiten kann ich doch nicht“, so die verzweifelte Renate Runck, die plötzlich die Alleinverdienerin ist „Ich weiß nicht, wie ich das alles bezahlen soll“, sagt sie mit Tränen in den Augen. Künftig fehlen monatlich 450 Euro aus Geißls Job in der Druckerei. Dabei braucht ihr krebskranker Mann doch gerade jetzt „kleine Extrawürste“, etwa Vitamine aus frischem Obst.

„Wenn ich jetzt auch nicht mehr arbeiten könnte, wäre das eine Katastrophe, dann ginge es uns nicht mehr so gut“, fürchtet Renate Runck. Sie selbst hofft, noch mindestens drei Jahre lang in der Arbeit durchzuhalten. Einen Lichtblick gibt es wenigstens für das Paar aus Moosach: Eine Beraterin vom Sozialen Dienst machte den beiden Hoffnungen, dass sie wegen Geißls Tätigkeit bei der Post wenigstens an den privaten Zuzahlungen zu den Krebsbehandlungskosten vorbeikommen müssten.