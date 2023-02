Erwachsenen-Filme während explosiver Kosovo-Debatte: Serbischer Abgeordneter tritt zurück

Von: Moritz Serif

Im serbischen Parlament ist es zu einem Skandal gekommen. (Archivfoto) © Str/dpa/picture alliance

Ausgerechnet während einer Debatte über den Kosovo konsumiert ein serbischer Abgeordneter einschlägiges Material im Parlament. Das hat Konsequenzen.

Belgrad – Ein serbischer Abgeordneter der Sozialistischen Partei ist von seinem Parlamentsmandat zurückgetreten. Der Politiker war während einer Debatte über den schwelenden Kosovo-Konflikt dabei erwischt worden, wie er sich Erotik-Clips anschaute. Darüber berichtete unter anderem Politico.

Ein während der Debatte gefilmtes Video zeigte einen abgelenkten Zvonimir Stević. In den Aufnahmen sah er sich eine Reihe von einschlägigen Clips an. Währenddessen forderte der Präsident Aleksandar Vučić das serbische Parlament dazu auf, die Beziehungen zum Kosovo zu normalisieren. Serbien strebt eine EU-Mitgliedschaft an.

Erwachsenenfilme im serbischen Parlament: „Das ist ein Skandal und eine Katastrophe“

Das kam bei Stevićs Vorgesetzten nicht gut an. „Das ist ein Skandal und eine Katastrophe. Zvonko, es ist realistisch, dass du zurücktrittst. Du kannst nicht länger Abgeordneter bleiben, weil du damit nicht umgehen kannst“, sagte Ivica Dačić, serbischer Außenminister und Vorsitzender der Sozialistischen Partei.

„Wo auch immer Sie auftreten, was auch immer Sie sagen, Sie werden immer ein Porno-Abgeordneter sein“, fügte Dačić hinzu. Berichten zufolge antwortete Stević: „Ich bin ein Parteisoldat, ich werde tun, was Sie verlangen“ und trat zurück. Stević, ein altgedientes Mitglied der Sozialistischen Partei, die in der serbischen Regierungskoalition eine untergeordnete Rolle spielt, war Vorsitzender des „Ausschusses für den Kosovo“ des serbischen Parlaments.

Serbischer Politiker konsumierte über eine Minute einschlägige Inhalte im Parlament

Stević verbrachte mehr als eine Minute damit, sich auf seinem Telefon Inhalte für Erwachsene anzusehen und zu durchsuchen. Die Aufnahme kursierte auf Twitter, bevor die nationalen Medien die Geschichte aufgriffen.

Die regierende Serbische Fortschrittspartei, der führende Partner in der Koalition, kritisierte Stević ebenfalls. Andere Abgeordnete hatten das Thema deutlich ernster genommen: Es war auch zu körperlichen Auseinandersetzungen zwischen mehreren Parlamentariern gekommen.

Serbien und Kosovo haben angespanntes Verhältnis

Serbien und der Kosovo stehen unter dem zunehmenden Druck westlicher Staaten, ein Abkommen auszuhandeln, das die Beziehungen zwischen den beiden Seiten normalisiert. In der zweiten Hälfte des Jahres 2022 war es wiederholt zu Spannungen gekommen. (mse)