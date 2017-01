Soll Guttenberg zurückkommen? Ergebnis ist eindeutig

München - Comeback für Gutti? Politik-Star Karl-Theodor zu Guttenberg soll unter Umständen im Wahljahr eine neue Rolle in der CSU bekommen. Ist das gut oder schlecht? Sie haben entschieden.

Er galt als die Hoffnung der deutschen Politik - und vor allem der CSU. Karl-Theodor zu Guttenberg präsentierte eine andere Art der Politik. In seinen drei Jahren als Bundesminister erreichte er hohe Beliebtheitswerte. Und das gilt noch heute.

Zwar musste zu Guttenberg wegen seiner Plagiatsaffäre vom Verteidigungsministerposten zurücktreten, so ganz losgelassen hat ihn die Politik aber nicht.

Immer wieder wurde gemutmaßt, dass er zurückkommen will. Mal scheiterte es an ihm, mal an der CSU. Jetzt soll er sich mit CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer in einem Münchner Edel-Lokal getroffen haben, um über eine Rückkehr des Freiherrn zu diskutieren. Auch CSU-Vize Manfred Weber hat immer wieder eine stärkere Einbindung von Guttenberg gefordert.

In einer Umfrage konnte Sie ihre Meinung loswerden. „Soll Karl-Theodor zu Guttenberg in die Politik zurückkehren?“, haben wir gefragt. Ihre Meinung: Fast 70 Prozent finden, Guttenberg solle zurückkommen (Stand 27.1.2017, 15 Uhr).

