Stichwahl: Sloweniens Staatspräsident Pahor wiedergewählt

Knapper als erwartet

+ © Stanko Gruden Der slowenische Staatspräsident Borut Pahor bleibt im Amt. © Stanko Gruden

Im ersten Wahlgang in Slowenien vor drei Wochen war der Vorsprung noch deutlich. Doch in der Stichwahl wurde es für das amtierende Staatsoberhaupt am Ende doch noch knapp.