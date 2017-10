So sehen Sie die Wahl 2017 in Österreich live im TV und Livestream

Spannung in Wien

+ © AFP Wird Herausforderer Sebastian Kurz (rechts) das Rennen machen? In allen Umfragen liegt er klar vor Kanzler Christian Kern (Mitte) und FPÖ-Kanzlerkandidat Heinz-Christian Strache (links). © AFP

Am Sonntag findet in Österreich die Nationalratswahl 2017 statt. So sehen Sie die Wahl live im TV und im Livestream.