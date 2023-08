„In diesem Fall Tegernsee nutzen ...“: Söder will AKWs zurück – Trittin stichelt mit Fukushima-Szenario

Kritik auch aus der CSU

Ist Deutschland in Sachen Atomkraft „Geisterfahrer“? Markus Söder will die AKWs zurück – ein Grüner spöttelt genüsslich mit einem Tegernsee-Szenario.

München/Berlin – Markus Söder hat in seinem ARD-„Sommerinterview“ laut über eine mögliche Reaktivierung der Atomkraft in Deutschland nachgedacht – dafür kassiert der CSU-Chef nun Kritik aus mehreren Richtungen: Grünen-Altmeister Jürgen Trittin spöttelte angesichts der Lage am AKW Fukushima über eine hypothetische Rolle oberbayerischer Seen als Abfluss für radioaktive Abwässer. Der frühere CSU-Minister Eberhard Sinner hingegen warf Söder indirekt Wendehälsigkeit zum falschen Zeitpunkt vor.

Söder fordert Atomkraft-Comeback: Grüne kontern

„Wir werden ab 2025 versuchen – wenn die Energiekrise dann noch da ist – eben eine Reaktivierung zu machen“, hatte Söder am Sonntag (6. August) mit Blick auf eine mögliche unionsgeführte Regierung in Berlin gesagt. Deutschland sei dank des von der Ampel umgesetzten Ausstiegs aus der Atomkraft im internationalen Vergleich ein „energiepolitischer Geisterfahrer“: „Die ganze Welt setzt jetzt in der Krise darauf, Kernenergie als Überbrückungsenergie zu behalten – nur Deutschland nicht“, erklärte Söder.

+ Markus Söder will zurück zur Atomkraft – die Grünen sticheln mit einem Fukushima-Szenario für den schönen Tegernsee. © Montage: Imago/Ulrich Wagner/Panama Pictures/fn

Der bayerische Grünen-Bundestagsabgeordnete Dieter Janecek kommentierte die Rede vom „Geisterfahrer“ eher trocken – er hielt Söders Staatsregierung vor, den Netzausbau zu blockieren und die Windenergie „zum Erliegen“ gebracht zu haben. Pointierter brachte Janeceks Parteifreund Trittin seine Zweifel am bayerischen Kurs zum Ausdruck.

Söders AKW-Forderung: Grüner spöttelt über Tegernsee-Verklappung - auch CSU-Parteifreund sauer

Der frühere Bundesumweltminister nahm die Entwicklung in Fukushima zum Anlass für eine Stichelei. Japan will bald aufbereitetes Kühlwasser aus der Kraftwerksruine ins Meer ablassen. „Ich warte jetzt drauf, dass Markus Söder die Bereitschaft erklärt, in einem solchen Fall Tegernsee und Starnberger See zu nutzen ...“, twitterte Trittin.

Dafür gab es auch kritische Anmerkungen: „Müssten Sie nicht erstmal Tsunamischutzmaßnahmen für Oberbayern fordern?“, erkundigte sich ein Nutzer. Tatsächlich scheint zumindest das in Fukushima eingetretene Katastrophenszenario in Bayern unwahrscheinlich. Der Vergleich ist dennoch pikant. Ausgerechnet Söder hatte 2011 nach der Reaktorkatastrophe in Japan vehement einen Ausstieg gefordert – in dieser Phase hatte der damalige bayerische Umweltminister unter anderem auf die Gefahr durch Flugzeugabstürze verwiesen.

Das machte ihm am Montag der frühere bayerische Staatsminister Eberhard Sinner (ebenfalls CSU) zum Vorwurf. „Kernkraft wäre als Brückentechnologie besser gewesen als Kohle. Das war im Jahr 2011 Söder nicht vermittelbar“, twitterte Sinner. Nun komme die „Erkenntnis reichlich spät“.

Söder und die Atomkraft: Deutschland nun „Geisterfahrer“?

Söder hat im Wahlkampf vor der Bayern-Wahl schon mehrfach das Thema Atomkraft in Anschlag gebracht. Zwischenzeitlich sinnierte der Ministerpräsident auch über AKWs in bayerischer Regie – ein Szenario, das ein Experte im Gespräch mit Merkur.de allerdings als „absolut illusorisch“ verwarf. Für Kritik unter anderem aus Reihen der Grünen sorgte auch, dass Söder zwar ein Atomendlager forderte, dabei aber auf Gebiete außerhalb Bayerns verwies: Es gebe „gute fachliche Argumente“ gegen den Freistaat als Standort, erklärte Söder im April.

Ob Deutschland in Sachen Atomkraft tatsächlich „Geisterfahrer“ ist, darüber scheiden sich die Geister. Fakt ist, dass unter anderem Frankreich Koalitionen zum weiteren Ausbau der Technik schmiedet und Länder wie Schweden und Finnland wieder verstärkt auf Atomstrom setzen. Der Umweltschutzverband WWF wies noch am Sonntag aber darauf hin, dass jedenfalls bis 2020 die Energieerzeugung in AKWs im Vergleich zum Ausbau von Erneuerbaren Energien, aber auch mit fossilen Energieträgern eher stagnierte. Russlands Überfall auf die Ukraine und die folgende Gas-Knappheit in Europa könnte dieses Bild allerdings bereits geändert haben. (fn)

#Söder|s Argument, 🇩🇪 gehe einen energiepolitischen Weg, den kein anderes Land wählt, hinkt. Investitionen fließen weltweit in den Ausbau der #Erneuerbaren. Atomenergie spielt eine nachgeordnete Rolle, wenn es um die Entwicklung der Kraftwerkskapazitäten geht. #Sommerinterview https://t.co/b3bOLsLDcr pic.twitter.com/FjhQ7daNXg — Klima WWF (@KlimaWWF) August 6, 2023

