Söders umstrittener Kreuzerlass vor Gericht: Kompromiss platzt – keine Schilder unterm Kruzifix

Von: Florian Naumann

Markus Söder Kreuzerlass fabrizierte skurrile Fotos – und Streit bis zum heutigen Tag. Nun hat das Bundesverwaltungsgericht verhandelt. Ausgang offen.

München/Leipzig – „Gut sichtbar“ muss seit 2018 im Eingangsbereich jedes staatlichen Gebäudes in Bayern ein Kruzifix hängen. Die Kritik an dieser Regelung ist nie verstummt – in Kürze wird es nun einen (vorerst) finalen Richterspruch geben. Am Donnerstag (14. Dezember) hat das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig über den umstrittenen Kreuzerlass von Ministerpräsident Markus Söder (CSU) verhandelt. Eine Entscheidung über die Zukunft der bayerischen Amts-Kreuze soll es schon am Dienstag geben.

Gegen die Regelung geklagt hat der religionskritische Bund für Geistesfreiheit (bfg). Er fordert die Entfernung der Kreuze. Der Staat sei in Weltanschauungsfragen zur Neutralität verpflichtet, lautet die Argumentation. „Was hat ein Kreuz mit einer behördlichen Tätigkeit, mit dem Ausstellen eines Führerscheins (...) zu tun? Nichts!“, sagte Anwalt Hubert Heinhold nun in der mündlichen Verhandlung.

Bund für Geistesfreiheit klagt weiter gegen Söders Kreuzerlass – nach Niederlage in Bayern

Im Sommer 2022 hatte der bfg vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof (VGH) eine Niederlage kassiert. Der VGH hatte die Kreuze als passive Symbole „ohne missionierende und indoktrinierende Wirkung“ eingestuft. Der Kläger werde dadurch nicht in seinen Grundrechten auf Glaubens- und Bekenntnisfreiheit sowie Gleichbehandlung verletzt. Dagegen hat der Bund für Geistesfreiheit Revisionen eingelegt. Nun liegt der Fall in Leipzig.

Die Vertreter des Freistaates verteidigten dort die Argumentation des bayerischen VGH. „Mit diesen Kreuzen verbinden sich keine Glaubensinhalte, sondern sie sind ein Verweis auf unsere Wertetradition“, sagte Generalanwalt Jörg Vogel. In Paragraf 28 der Geschäftsordnung für die Behörden des Freistaats ist festgeschrieben, dass die Kreuze „als Ausdruck der geschichtlichen und kulturellen Prägung Bayerns“ zu verstehen seien.

Ähnlich hatte Söder selbst argumentiert – und sich damit auch Kritik eingehandelt. Die Theologie-Professorin Ursula Nothelle-Wildfeuer etwa rügte 2018 in einem Interview mit dem Deutschlandfunk eine „Instrumentalisierung des Kreuzes“: Söder mache es zum „Logo für Bayern“. Auch die Kirchen warfen Söder vor, das christliche Symbol für Wahlkampfzwecke zu missbrauchen. Eher eine Randnotiz war da, dass sich der Söder oft durchaus freundlich gesonnene Baden-Württemberger Regierungschef Winfried Kretschmann (Grüne) bei Söders Auftritt zum Kreuzerlass einst an „Vampirfilme“ erinnert fühlte.

Kreuzerlass-Urteil naht: „Ergebnis schien noch nicht festzustehen“

Das Gericht warf in der mündlichen Verhandlung eine ganze Reihe von Fragen auf - unter anderem, ob die Religionsfreiheit dem Kläger einen Schutz vor dem von ihm nicht geteilten christlichen Symbol biete, inwiefern der Staat in seinen eigenen Räumlichkeiten ein gewisses Recht auf Selbstdarstellung habe und wann das Anbringen eines Kreuzes die Schwelle zur Bevorzugung einer bestimmten Religion überschreite.

Sowohl die Vertreter des Freistaates als auch die Kläger äußerten sich nach der Verhandlung zuversichtlich. Kläger-Anwalt Heinhold kündigte für den Fall einer erneuten Niederlage aber schon den nächsten Schritt an: „Wenn wir hier nicht durchkommen würden, gibt es noch das Bundesverfassungsgericht.“ Frühere Verfassungsrichter hatten zuletzt unterschiedliche Ansichten vorgebracht, wie der BR notierte.

Ein Berichterstatter des juristischen Fachportal Legal Tribune Online sah die Frage nach dem Prozessausgang offen: „Das Ergebnis schien noch nicht festzustehen“, hieß es dort.

Söders Kreuzerlass vor Gericht: Richter denkt an Zusatz-Schilder unterm Kreuz – Freistaat lehnt ab

Auf seiner Homepage äußerte der bfg massive Zweifel an der Entscheidung des bayerischen VGH. Die Richter hätten ihrer Urteilsbegründung unter anderem eine „sachlich nicht begründete Bevorzugung des christlichen Symbols“ eingeräumt – und dass das Kreuz „Symbol einer bestimmten religiösen Überzeugung und nicht etwa nur Ausdruck der vom Christentum mitgeprägten abendländischen Kultur“ sei.

Die Vorsitzende des bfg München, Assunta Tammelleo rügte, „dass zu einem vom BayVGH ein Verstoß gegen die weltanschauliche Neutralität und eine Bevorzugung der christlichen Religion festgestellt wird, zum anderen dann das Gericht mitteilt, dass man aber gegen eine Verwaltungsvorschrift keinen Rechtsschutz habe“. Sie forderte, stattdessen Artikel 1, Absatz 1 des Grundgesetzes anzubringen: „Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen, ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt.“

Einer der Richter hatte laut Legal Tribune Online einen Kompromissvorschlag parat: Ein zusätzliches Schild unter jedem Kruzifix mit der Aufschrift „Geschichte und Kultur Bayerns wurden über Jahrhunderte vom Christentum geprägt, daran erinnert dieses Kreuz“. Der bfg habe Zustimmung in Aussicht gestellt – die Vertreter des Freistaates aber umgehend abgelehnt. Für einen solchen Schritt brauche es einen „Beschluss des Ministerrates“. Bayerns Wissenschaftsminister Markus Blume (CSU) verteidigte indes beim BR den Kreuzerlass: Es sei wichtig, „dass ein Land sich seines Wertefundaments versichern kann“, erklärte er. (dpa/fn)

