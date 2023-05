Stabübergabe beim ARD: Neue „Anne Will“ soll schon in Startlöchern stehen

Von: Julia Volkenand

Anne Will lässt am Sonntag im Ersten einmal mehr über die Zukunft der GroKo diskutieren. © obs / © NDR, Wolfgang Borrs

Anne Will verkündete unlängst das Ende ihrer Talkshow. Die Nachfolgerin steht augenscheinlich jedoch bereits fest.

München – Auf zu neuen Ufern heißt es bei Anne Will. Die 57-Jährige verkündete Anfang des Jahres das Ende ihrer gleichnamigen Talkshow im ARD - um sich neuen Projekten zu widmen. Damit macht sie nach 16 langen Jahren nun einen der begehrtesten Sendeplätze im deutschen Fernsehen frei: Am Sonntagabend, direkt nach em Tatort. Diese Lücke soll nun keine andere, als „Tagesthemen“-Moderatorin Caren Miosga (54) füllen, berichtet bild.de. Wie die Zeitung erfahren hat, soll sie ab Januar 2024 die neue Moderatorin der Late-Show werden. Festgelegt habe das der zuständige Sender NDR. Bereits im Juni dieses Jahres wolle die ARD den Wechsel offiziell beschließen, heißt es in dem Bericht.

Ende einer Ära: Wird sie die Nachfolgerin von „Anne Will“?

Es wäre schon das zweite Mal, dass Miosga den Staffelstab von Will übernehmen würde. Auch in der Moderation der „Tagesschau“ trat sie deren Nachfolge 2007 an. Miosga, die seit 1989 in Hamburg lebt hat neben der „Tagesschau“ ein breites Spektrum an Erfahrungen in der deutschen Medienlandschaft vorzuweisen. Während des Studiums berichtete sie für den Hörfunk aus Moskau, bei SH, Radio Hamburg, N-Joy-Radio und RTL-Nord war sie als Redakteurin und Moderatorin tätig. Anschließend ging es für sie weiter zum NDR, wo sie als Filmautorin und Moderatorin fungierte, berichtet tagesschau.de im Interview mit der 54-Jährigen.

Mit der Ablöse geht bei der ARD eine Ära zu Ende. Will moderiert und produziert seit 2007 „Anne Will“, damals übernahm sie den Sendeplatz von Sabine Christiansen. Seit 2009 moderiert Will auf dem begehrten Sendeplatz am Sonntagabend. Spekulationen über eine Nachfolge der Polittalk-Größe bestätigte ARD anfangs nicht, nun scheint womöglich eine Entscheidung gefallen zu sein. (jv)