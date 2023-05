Grüne feixen über CSU-„Geschrei“ nach Akw-Aus – doch Bayern braucht Auslands-Strom

Von: Franziska Schwarz

Teilen

Auch nach dem Atomausstieg fließt noch Strom, und deutlich teurer ist er auch nicht geworden. Grund zum Zurücklehnen ist das dennoch nicht.

München – Die Grünen teilen gerade mit Freude einen Bericht. Denn was dort steht, spielt ihrer Politik in die Hände: Strom ist seit dem Atomausstieg in Deutschland entgegen der Befürchtungen sogar günstiger geworden. „ ... da hilft alles Geschrei der #CSU nichts. Das ist die Realität, das ist 2023!“, schrieb die bayerische Landtagsfraktion dazu. Aber gerade im Freistaat stellt sich die Lage nicht ganz so simpel dar.

Die Lichter sind in Deutschland jedenfalls bislang nicht ausgegangen. Der AKW-Streckbetrieb war für die sichere Stromversorgung nicht notwendig, befand eine Studie im Auftrag von Greenpeace. Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) veröffentlichte eine Analyse, wonach Atomkraft keinen relevanten Beitrag zur Energiesicherheit leiste. Beides alles noch im April. Aber einen Monat später sagte nun Bundesnetzagentur-Vizepräsidentin Barbie Kornelia Haller dem BR zum AKW-Aus: „Die Auswirkungen sind extrem gering“.

Die Hauptgründe:

Im Frühjahr wird der Börsenstrom immer billiger, weil mehr Wasserkraft verfügbar ist.

Kohlekraftwerke sind aus der Reserve zurückgekehrt.

Der Bedarf an ausländischen Ersatzkraftwerken im Winter 23/24 wird nach Bundesnetzagentur-Berechnungen trotz Atomausstieg sinken – zumindest ein wenig von 1,4 auf 1,3 Gigawatt.

Laut dem ZSW und dem BDEW betrug der Anteil der erneuerbaren Energien an der Stromerzeugung im ersten Quartal 2023 rund 47 Prozent.

Ein Teil davon sei einfach vorausschauendes Wirtschaften. „Die Marktakteure haben sich bereits auf die neue Situation eingestellt. Strom wird bereits jetzt für die kommenden Wochen und Monate gehandelt, und es sind keine Preisanstiege an den Märkten erkennbar“, sagte Energiemarkt-Expertin Christina Wallraf von der Verbraucherzentrale NRW bereits im April zum AKW-Ausstieg. Auch der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) bilanzierte in seiner „Strompreisanalyse“ für den April 2023, dass die Preise tendenziell wieder sinken.

Das AKW Isar 2 in Bayern liefert keinen Strom mehr. © Armin Weigel/dpa

Netzausbau wohl das größere Problem als eine „Dunkelflaute“

Haller schränkte im Gespräch mit dem BR aber ein, dass man den Effekt des Atomausstiegs erst in ein oder zwei Jahren werde überblicken können. Möglich, dass es daher etwas verfrüht ist, wenn Grünen-MdL Ludwig Hartmann den BR-Artikel ebenfalls auf Twitter teilt und jubelt: „Die ‚Renaissance der Kohle‘ ausgeblieben.“

Denn vor allem der Süden des Landes ist noch auf Reservekraftwerke angewiesen, etwa auf Wasserkraftwerke in der Schweiz oder Gaskraftwerke in Österreich. Bundesnetzagentur-Präsident Klaus Müller warnte Ende April, dass die Herausforderung für die Systemstabilität nicht eine „Dunkelflaute“ sei. Sondern der unzureichende Netzausbau, der zu einem hohen Verbrauch im Süden führe, und zu sehr viel erneuerbarer Erzeugung im Norden.

Wie ist die „Netzreserve“ gedacht? Kraftwerke der Netzreserve sollen helfen, Überlastungen im Übertragungsnetz zu verhindern. So werden bei einem drohenden Engpass Erzeugungsanlagen vor dem Netzengpass heruntergeregelt oder abgeschaltet. Gleichzeitig werden im Süden, wo der Strom gebraucht wird, Reservekraftwerke hochgefahren. Dieser Ausgleichsmechanismus wird auch „Redispatch“ genannt. Die Anwendung ist nicht ungewöhnlich: So forderten Übertragungsnetzbetreiber zwischen Oktober 2022 und Mitte April 2023 an 117 von 197 Tagen Redispatch-Maßnahmen.

Bayern kann laut Studie bis 2040 klimaneutral werden

Der Verband der Bayerischen Energie und Wasserwirtschaft (VEBW) kam vergangenen Monat zu dem Schluss: Bayern kann bis 2040 klimaneutral werden. Aber es wird teuer. Insgesamt enthält die Studie vier Szenarien. Allen gemeinsam ist, dass der Bruttostromverbrauch deutlich steigt. Von heute bis dahin müssten dafür jede Woche 2800 Solarstrom-Anlagen auf Dächern installiert werden, dazu Freiflächenanlagen in der Größe von 54 Fußballfeldern und zwei Windkraftanlagen.

Ampel-Koalition: Das Kabinett Scholz im Überblick Fotostrecke ansehen

Die Umstellung geht mit hohen Kosten einher. Bis 2040 geht man beim FfE für Bayern im Basisszenario von Mehrkosten von 113 Milliarden Euro gegenüber dem aktuellen Stand aus. Dabei sind Einsparungen - beispielsweise durch wegfallende Ölimporte - eingerechnet, Kosten für die Infrastruktur allerdings nicht. Letztere spielt allerdings eine wichtige Rolle, denn auch bei einem Ausbau der erneuerbaren Energien werde Bayern weiter etwa 30 Prozent seines Stromes aus anderen Teilen Deutschlands oder dem Ausland beziehen müssen. (frs)