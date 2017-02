Student in Frankreich festgenommen - Offenbar plante er Anschlag 

Lille - In Frankreich ist ein Student festgenommen worden, der einen Anschlag geplant haben soll. Der 18-Jährige gehörte einer radikalen islamischen Strömung an.

Gegen Ismaël Z. sei am Freitag ein Ermittlungsverfahren wegen Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung in Verbindung mit einem terroristischen Vorhaben eingeleitet worden, erfuhr die Nachrichtenagentur AFP aus Justizkreisen. Der 18-Jährige, der im nordfranzösischen Lille studiere, habe gestanden, dass er in Frankreich eine Gewalttat habe verüben wollen.

Für den Anschlag habe er mehrere Ziele, insbesondere die Metro in Lille oder ein Einkaufszentrum ins Auge gefasst, hieß es weiter. Der Student rechne sich einer radikalen islamischen Strömung zu, die Verbindungen zu Dschihadisten habe, hieß es aus Ermittlungskreisen. Über soziale Netzwerke sei Z. in Kontakt mit einem Mann in Syrien gewesen, "der sein Vorhaben inspiriert haben könnte".

Geheimdienste wurden auf Student aufmerksam

Die Festnahme von Z. erfolgte nach Angaben aus Justizkreisen auf Antrag der Staatsanwaltschaft in Paris. Diese habe bereits am 30. Dezember Vorermittlungen in dem Fall eingeleitet, als die Geheimdienste darauf aufmerksam geworden seien, dass sich der Student Waffen und Sprengstoff habe besorgen wollen.

Der Bruder des Verdächtigen sagte dem Fernsehsender France 3, Ismaël habe sich immer weiter zurückgezogen. Er sei fast nur zum Essen aus seinem Zimmer gekommen und sei kaum ausgegangen. Die Anschlagspläne habe die Familie aber nicht kommen sehen, sagte der Bruder.

Seit den islamistischen Anschlägen vom 13. November 2015 in Paris, bei dem 130 Menschen getötet wurden, sind die französischen Sicherheitsbehörden in erhöhter Alarmbereitschaft. Der Ausnahmezustand wurde verhängt und bereits mehrfach verlängert.

