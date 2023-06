Technische Innovationen im Krieg: Wie KIs bald Soldaten lenken könnten

Von: Sandra Kathe

Auch der Ukraine-Krieg ist ein Grund, dass neue Militär-Technologien entwickelt werden. (Symbolfoto) © Sergey Shestak/AFP

Unter kritischen Blicken entwickeln führende Tech-Unternehmen KI-Systeme, die künftig eine wichtige Rolle bei militärischen Aktionen einnehmen könnten.

Washington/Denver – Dem Menschen gegenüber ist jede Maschine in verschiedensten Eigenschaften haushoch überlegen. Der vielleicht wichtigste: Schnelligkeit. Stellt man modernen KI-Systemen wie ChatGPT eine Frage, erhält man binnen kürzester Zeit eine Antwort – recherchiert aus verschiedensten Quellen, die der Künstlichen Intelligenz in einer riesigen Welt aus Informationen zur Verfügung stehen. Und das ist erst der Anfang.

Gegen andere KI-Systeme ist ChatGPT, das seit Wochen in aller Munde ist, auch weil es regelmäßig Schülerinnen und Schülern bei Hausaufgaben und Referaten unter die Arme greift, allerdings ein vergleichbar kleiner Fisch. Denn entwickelt werden in vielen Bereichen ausgesprochen spezialisierte Systeme. Dass das auch den Militärbereich mit abdeckt, dafür sorgt allein der Krieg in der Ukraine.

KI-System für den Militärgebrauch: Neue Technik kann vieles leisten

Militär-Innovationen sind seit dem Angriff Russlands auf sein Nachbarland so relevant geworden wie lange nicht, es wird an neuen Waffensystemen geforscht, an neuen Verteidigungswaffen und eben auch an der Frage wie KI im Krieg hilfreich eingesetzt werden kann.

Eine Antwort darauf gefunden hat nach einem Bericht des Nachrichtensenders ntv nun auch der Software-Hersteller Palantir, der zuletzt häufig wegen eines umstrittenen Überwachungssystems in der Kritik stand. Das neueste System des US-Unternehmens heißt AIP, das steht für Artificial Intelligence Platform, und sei in einer Spezialausführung für Verteidigungszwecke laut eines Vorstellungsvideos nicht nur dazu in der Lage, militärische Bedrohungen zu erkennen und davor zu warnen, sondern auch – immerhin nach vorherigem Kommando durch einen Menschen – darauf zu reagieren. Dazu nutzt AIP Informationsquellen und Netzwerke, die ihm in der bereits vorhandenen Infrastruktur der Organisation, die es einsetzt, zur Verfügung stehen.

Tech-Unternehmen Palantir präsentiert KI-System: Experten warnen vor Gefahren

In einem fiktiven Szenario, das das Unternehmen in „Osteuropa“ spielen lässt, beginnt der Ablauf damit, dass verdächtige militärische Bewegungen von einem potenziellen Angreifer wahrgenommen werden. Die werden von der KI analysiert und per KI-gesteuertem Einsatz einer Ausspähdrohne bestätigt. Dann werden Vorschläge gemacht, wie angemessen auf die Bedrohungslage reagiert werden könnte. Die Entscheidungshoheit liegt in allen Fällen immer beim Bedienpersonal, dennoch hat die KI, wenn der Mensch davor ihren Vorschlägen folgt, nicht unerheblichen Einfluss, der es ihr theoretisch erlaubt, Einsatzkräfte zu lenken.

Bei Experten und in den Medien sind technische Innovationen wie die von Palantir nicht unumstritten, sind sich etwa ntv, die Washington Post und die New York Times einig. So zitiert ntv den US-General John Allen, der in einem Interview mit einer US-Denkfabrik, der davor warnt, dass der Einsatz von KI einen „Hyperkrieg“ auslösen könne, der, wenn der Feind über ähnliche Möglichkeiten verfügt und ohne menschliche Freigaben arbeitet, die Entscheidungszeit über eine Operation von früher Wochen auf nur wenige Sekunden verkürzen könnte. Das könnte verheerende Folgen haben, warnt Allen.

Nutzen und Gefahren von KI-Technik beim Militär: Lange Debatte steht bevor

In einem Washington Post-Artikel heißt es jedoch auch, dass der militärische Einsatz von KI neben Gefahren auch Chancen mit sich bringe, etwa wenn es darum gehe, sogenannte „Kollateralschäden“ etwa im Fall von getöteten Zivilpersonen zu vermeiden. Auch in Kriegsbereichen wie psychologischer Kriegsführung oder im Informations- und Warnbereich könnte KI vieles verbessern. Frühwarnsysteme könnten gestärkt werden oder automatisch generierte „Deep Fakes“, gefälschte Videos, die gegnerische Kriegspartei in die Irre führen, um taktische Vorteile zu erhalten.

Dennoch überwiegen für viele die Alarmsignale, die die Entwicklung von Softwares wie AIP aufkommen lässt, auch weil das Thema der Maschine, die sich plötzlich gegen den Menschen richtet, seit Jahrzehnten Teil der Populärkultur geworden ist. Das Horrorszenario ist Teil von Thriller-, Horror und Science Fiction-Filmen und Romanen. Nicht nur das sorgt dafür, dass sich auch erste Initiativen dagegen aussprechen, solche Systeme für den Kriegseinsatz zuzulassen. Aus einer Begründung zitiert die New York Times: „Entscheidungen über Leben und Tod sollten nicht an eine Maschine delegiert werden. Es ist Zeit für ein internationales Gesetz, das solche Technologien reguliert.“