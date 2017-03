Trotz Ankündigung: AKP-Verband will Veranstaltung organisieren

Rosenheim - Die türkische Ankündigung, keine Auftritte mehr in Deutschland stattfinden zu lassen war offenbar doch nicht so ernst gemeint. Ein AKP-Ableger will einen Auftritt in Rosenheim organisieren.

Nachdem am Dienstag von türkischer Seite alle weiteren Auftritte von Ministern in Deutschland abgesagt wurden, kommt es nun zu einer neuerlichen Wende: Offenbar will der türkische Interessenverband UETD, durchaus noch Werbeauftritte für das Referendum in der Türkei durchführen. Wie rosenheim24.de exklusiv berichtet, sucht die Organisation unter Hochdruck einen Raum für eine Veranstaltung mit der AKP-Abgeordneten Ayşe Sula Köseoğlu im Landkreis Rosenheim.

Offenbar schickt die türkische Regierung nun also nicht mehr die prominente Garde in die Bundesrepublik, sondern einfachere Partei- und Regierungsvertreter. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan, der mit der Abstimmung über die Verfassungsänderung sein Land politisch in ein Präsidialsystem umwandeln will, ist offenbar gewillt, den Wahlkampf in Deutschland fortzuführen.

Zwar war ein Termin in Rosenheim - wie auch andere Termine - noch kurz zuvor abgesagt worden. Doch nun wurde laut rosenheim24.de ein neuer Veranstaltungsort gefunden. Und zwar im nahen Bad Endorf.

