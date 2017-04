Wo die Türken in Deutschland wie abgestimmt haben

Mit türkischen Fahnen und lautstarkem Jubel auf Staatschef Recep Tayyip Erdogan feierten zahlreiche Türken am Sonntag auf dem Kurfürstendamm in Berlin.

Berlin - Eine Mehrheit der Türken in Deutschland hat sich für die Einführung von Erdogans Präsidialsystem ausgesprochen. Doch in welchen Städten und Regionen haben sie wie abgestimmt. Ein Überblick.

Beim Referendum über die Einführung des umstrittenen Präsidialsystems in der Türkei waren in Deutschland fast zwei Drittel der abgegebenen gültigen Stimmen ein „Ja“ (63,07 Prozent oder 412 149 in absoluten Zahlen). Mit „Nein“ votierten nach dem vorläufigen Ergebnis der türkischen Wahlkommission 36,93 Prozent (241 353). Nach früheren Angaben nahm knapp die Hälfte (48,73 Prozent) der 1,43 Millionen in Deutschland registrierten türkischen Wahlberechtigten an der Abstimmung teil.

In allen 13 Generalkonsulaten, denen die Wahlberechtigten in Deutschland zugeordnet sind, gab es mehr „Ja“- als „Nein“-Stimmen. Der höchste „Ja“-Anteil wurde nach einer Übersicht der türkischen Zeitung „Daily Sabah“ mit 75,9 Prozent im Ruhrgebiet (Generalkonsulat Essen) verzeichnet. Die meisten „Nein“-Stimmen kamen mit 49,9 Prozent im Generalkonsulat Berlin zusammen, wo das „Ja“-Lager dennoch mit 50,1 Prozent einen hauchdünnen Sieg davontrug.

Die Ergebnisse der Generalkonsulate und ihres jeweiligen Einzugbereiches im Einzelnen:

- Berlin: 50,1 Prozent „Ja“, 49,9 Prozent „Nein“

- Düsseldorf: 69,6 Prozent „Ja“, 30,4 Prozent „Nein“

- Essen: 75,9 Prozent „Ja“, 24,1 Prozent „Nein“

- Frankfurt: 57,8 Prozent „Ja“, 42,2 Prozent „Nein“

- Hamburg: 57,0 Prozent „Ja“, 43,0 Prozent „Nein“

- Hannover: 58,6 Prozent „Ja“, 41,4 Prozent „Nein“

- Karlsruhe: 61,6 Prozent „Ja“, 38,4 Prozent „Nein“

- Köln: 64,1 Prozent „Ja“, 35,9 Prozent „Nein“

- Mainz: 64,5 Prozent „Ja“, 35,5 Prozent „Nein“

- München: 62,7 Prozent „Ja“, 37,3 Prozent „Nein“

- Münster: 64,0 Prozent „Ja“, 36,0 Prozent „Nein“

- Nürnberg: 55,4 Prozent „Ja“, 44,6 Prozent „Nein“

- Stuttgart: 66,3 Prozent „Ja“, 33,7 Prozent „Nein“

In einigen anderen Ländern lag die Zustimmung zum geplanten Präsidialsystem in der Türkei noch über dem „Ja“-Anteil der Türken in Deutschland:

Belgien: 75,0 Prozent „Ja“, 25,0 Prozent „Nein“

Österreich: 73,2 Prozent „Ja“, 26,7 Prozent „Nein“

Niederlande: 71,0 Prozent „Ja“, 29,0 Prozent „Nein“

Frankreich: 64,85 Prozent „Ja“, 35,15 Prozent „Nein“

Das „Nein“ überwog in (Auswahl):

Tschechien: 87,5 Prozent „Nein“, 12,5 Prozent „Ja“

Vereinigte Arabische Emirate: 86,7 Prozent „Nein“, 13,3 Prozent „Ja“

Bahrain: 86,4 Prozent „Nein“, 13,6 Prozent „Ja“

USA: 83,8 Prozent „Nein“, 16,2 Prozent „Ja“

Großbritannien: 79,8 Prozent „Nein“, 20,3 Prozent „Ja“

Bulgarien: 71,35 Prozent „Nein“, 28,65 Prozent „Ja“

Aserbaidschan: 61,7 Prozent „Nein“, 38,3 Prozent „Ja“

Australien: 58,2 Prozent „Nein“, 41,8 Prozent „Ja“

