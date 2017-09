Kreml-Kritiker Nawalny nach eigenen Angaben festgenommen

Twitter-Botschaft

+ © dpa Kreml-Kritiker Alexej Nawalny (Archivbild). © dpa

Kreml-Kritiker Alexej Nawalny ist nach eigenen Angaben von der Polizei in Moskau festgenommen worden. Nawalny wollte am Freitag zu einer Wahlveranstaltung in die Stadt Nischni Nowgorod reisen.