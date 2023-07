Ukraine in einem Punkt im Stich gelassen? Kritik aus dem Westen nervt Selenskyj-Minister

Von: Patrick Mayer

Der ukrainische Außenminister reagiert genervt auf Kritik aus dem Westen an der Gegenoffensive. Dmytro Kuleba sieht einen Nachteil gegenüber den Russen.

Saporischschja - Videos zeigten auch zuletzt wieder eine kaum zu überbietende Brutalität im Ukraine-Krieg. Ukrainische Blogger verbreiteten zum Beispiel einen Clip, der einen erstürmten russischen Schützengraben bei Bachmut zeigen soll. Gesäumt ist dieser von Leichen offensichtlich getöteter russischer Soldaten.

Ukraine-Krieg: Kuleba beschwert sich über westliche Kritik an Fortschritt der Gegenoffensive

Derweil macht ein anderes Video, mutmaßlich bei Telegram durch russische Blogger gestreut, die Runde. Es zeigt, wie ein ukrainischer Soldat beim Verlassen eines Schützenpanzers auf eine Mine tritt - bei der Explosion wird ein Bein von seinem Körper abgetrennt. Es sind grausame Bilder, während in West- und Mitteleuropa die Urlaubszeit angebrochen ist.

Just jetzt sehen sich die Ukrainer bei ihrem Kampf gegen die russischen Besatzer mit Fragen aus dem Westen konfrontiert, warum ihre Gegenoffensive denn nicht schneller vorankomme. Nach dem obersten General hat sich nun auch der Außenminister der Ukraine, Dmytro Kuleba, über diese Kritik beschwert.

Deutlich zu erkennen: Zerstörte und/oder verlassene Bradley-Schützenpanzer sowie ein verlassener Leopard-2-Panzer der ukrainischen Armee (unten). Das Foto soll in der Region Saporischschja entstanden sein. © IMAGO/Russian Defence Ministry

So seien die russische Lufthoheit und breitflächig angelegte Minenfelder die größten Probleme für die ukrainischen Truppen bei ihrer Gegenoffensive, erklärte Kuleba im Gespräch mit den Tageszeitungen Bild und Welt sowie mit der Webseite Politico. Ukrainische Soldaten robbten manchmal stundenlang 200 bis 300 Meter durch ein Minenfeld, um dieses zu räumen, schilderte der 42-jährige Diplomat. Die ukrainische Armee leide sehr darunter, „dass uns Anti-Luft-, Anti-Hubschrauber- und Anti-Flugzeug-Waffen am Boden fehlen“, erzählte der Minister und enge Vertraute von Präsident Wolodymyr Selenskyj. Die Russen seien dagegen in der Lage, mit Kampfhubschraubern und Kampfflugzeugen „unsere Gegenoffensivkräfte zu treffen“.

Ukraine-Gegenoffensive: Selenskyj-Minister genervt von Kritik aus dem Westen

Kuleba meinte zur Kritik aus dem Westen weiter: „Kommt her und versucht, auch nur zehn Schritte auf dem Schlachtfeld zu gehen, ohne getötet zu werden. Wir fühlen uns frustriert von denen, die jetzt sagen: Oh, das läuft nicht gut.“ Stattdessen sehe er „jeden Tag die jüngsten Erfolge unserer Streitkräfte“ und „keinen einzigen Grund, warum unsere Gegenoffensive nicht erfolgreich sein sollte“.

Zuvor hatte schon Walerij Saluschnyj, Oberbefehlshaber der ukrainischen Armee, genervt auf Kritik reagiert. „Es macht mich wütend“, sagte er der Washington Post. Seine Truppen müssten mindestens so viele Artilleriegeschosse abfeuern wie der Feind, erklärte der 49-Jährige, aber wegen der begrenzten Ressourcen seien sie manchmal um das Zehnfache unterlegen.

Ukraine-Gegenoffensive: Oberbefehlshaber Walerij Saluschnyj lobt seine Soldaten

„Dies ist keine Show, bei der die ganze Welt zuschaut und Wetten abschließt, oder so. Jeder Tag, jeder Meter wird mit Blut bezahlt“ sagte Saluschnyj. Vielleicht sei man nicht so schnell, wie „die Beobachter“ es gerne hätten, „aber das ist ihr Problem“. Er forderte weitere Waffenlieferungen sowie Kampfjets, dann würde die Gegenoffensive schneller vorankommen, in Folge derer russische Truppen in Bachmut offenbar vor der Einkesselung stehen.

Kommt her und versucht, auch nur zehn Schritte auf dem Schlachtfeld zu gehen, ohne getötet zu werden.

Mangelnde Möglichkeiten, sich mittels Flugabwehr gegen Angriffe aus der Luft zu verteidigen, hatten verschiedene Experten in den vergangenen Wochen wiederholt als Schwachstelle der ukrainischen Gegenoffensive aufgeführt - deren möglichen Verlauf jüngst auch Entwickler eines Computerspiels skizzierten. Bei Twitter kursieren etwa Videos, die zeigen sollen, wie angeblich ukrainische Schützenpanzer westlicher Bauart von russischen Kampfhubschrauber Ka-52 beschossen werden. Die Ukraine soll ihrerseits laut dem „Global Firepower Index“ nur knapp über 30 Kampfhubschrauber haben, bei denen zudem unklar ist, wie viele permanent einsatzfähig sind.

Ukraine-Gegenoffensive: Militärexperte verweist auf Lufthoheit der Russen

„Es geht langsam, weil die Kombination aus Minenfeldern mit sehr großen Flächen an Minen, die sehr tief verlegt worden sind, und die gleichzeitige Gefahr durch Luftangriffe, zum Beispiel durch russische Hubschrauber, die ukrainischen Truppen verlangsamt“, erklärte Militärexperte Nico Lange in der Nachrichtensendung „heute live“ des ZDF: „Die ukrainischen Truppen können ja nicht einfach mit großem Hurra darauf losstürmen. Sondern sie müssen darauf achten, ihre Truppen zu schützen. Deswegen geht es langsam, methodisch und vorsichtig voran.“

Laut dem ehemaligen Staatssekretär im Bundesverteidigungsministerium spielt die Luftüberlegenheit der Russen „eine große Rolle. Das hat man bei dieser Gegenoffensive auch vorhersehen können. Man muss ja leider sagen, dass der Terror sich für die russische Seite auszahlt. Denn: Die Luftverteidigungssysteme der Ukraine werden in den Städten gebraucht, um die Zivilbevölkerung zu schützen. Dadurch hat die Ukraine sie jetzt natürlich nicht zur Verfügung, um damit zum Beispiel an der Front die eigenen Truppen schützen zu können“, erzählte der Politikwissenschaftler in dem Interview.

Ukraine-Gegenoffensive: Können F-16-Kampfjets die russischen Hubschrauber stoppen?

Die Hubschrauber Russlands könnten im Süden des Landes ungestört fliegen, „auch teilweise die russische Luftwaffe. Und leider hat die Ukraine noch keine F-16-Mehrzweckkampfflugzeuge, die diese Hubschrauber bekämpfen und abschrecken könnten“, sagte Lange und meinte weiter: „Man kann hoffen, dass die F-16-Flugzeuge innerhalb der nächsten Monate kommen. Dann würde das die Lage in Bezug auf diese Hubschrauber ganz stark verändern.“

Insbesondere zu Beginn der Gegenoffensive hatten die Ukrainer mehrere Kampf- und Schützenpanzer verloren, die der Westen bereitgestellt hatte, was die beschriebene Kritik forcierte. (pm)