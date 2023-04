Frivoles Spielzeug statt Drohnen: Ukrainer hacken Russen-Konto – und verprassen 25.000 US-Dollar

Von: Franziska Schwarz

Ukrainische Hacker haben 25.000 Euro eines russischen Kämpfers für Sexspielzeug verprasst. © Jakub Porzycki/imago (Symbolbild)

Laut ukrainischen Hackern wurden 25.000 US-Dollar in Spielzeug statt in Waffen investiert. Der Betroffene kannte wohl den Militärblogger Tatarski.

Kiew — Die Ansage der ukrainischen Aktivisten ist provokativ: „Er ist ein Kriegsverbrecher, Ehrenamtlicher, Blogger – und jetzt auch Dildo-Besitzer.“ Hacker der Gruppe „Cyber Resistance“ haben nach eigenen Angaben einen Account eines Russen geknackt und mit dem erbeuteten Geld Sexspielzeug im Wert von 25.000 US-Dollar gekauft. Die US-Zeitung Politico berichtete zuerst über den Fall.

Der Betroffene hat demnach zuvor Drohnen für das russische Militär gekauft – als Unterstützung für die Invasion in die Ukraine. Außerdem soll er ein Freund des russischen Militärbloggers Wladlen Tatarski sein, der am Sonntag (2. April) bei einem Bombenanschlag in Sankt Petersburg starb.

Hacker bejubeln „Trucks voller Vibratoren statt Drohnen“

Die Mitglieder der „Cyber Resistance“ betonten in ihrem Statement zu dem Vorfall auch, dass der russische Kämpfer nun eine „einzigartige Sammlung“ besitze, und das Geld besser ausgegeben sei als für Waffen für das Militär mit Kremlchef Wladimir Putin. „Statt Drohnen wird er nun in LKWs Vibratoren, Riemen und weitere wertvolle Dinge an die russische Armee schicken.“

Krieg auf Hacker-Ebene – und großspurige Worte über Lenkwaffen

Der Betroffene bestätigte laut Politico und der Scottish Sun, dass sein Account gehackt wurde, bestand aber darauf, dass er den Großteil des Geldes zurückerhalten konnte – bis auf umgerechnet 195 Euro. Er fügte hinzu, er sei „traurig“, dass es „genügend russische Lenkwaffen“ gebe, um die Hacker zu töten. Später behauptete der maßgebliche Tatarski-Freund auf Telegram, dass er einen eigenen Laden für Sexspielzeug eröffnen und mit dem Gewinn mehr Drohnen kaufen wolle, als er ursprünglich plante. Unabhängig prüfen ließen sich die Angaben beider Seiten nicht.

Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin ließ unterdessen mitteilen, er sei nach Sankt Petersburg gekommen, um das Andenken Tatarskis zu „ehren“. „Wladlen Tatarski versuchte, die Gesellschaft zu einen, um gegen den äußeren Feind zu kämpfen“, sagte Prigoschin mit Blick auf die Nato und die Ukraine. (frs)