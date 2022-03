Ukraine-Krieg: Heftige Kämpfe in der Nacht, etliche Tote nach Raketenangriff - Baerbock betont „Überlebensfrage“

Im Ukraine-Konflikt rücken russische Truppen offenbar vor Kiew vor. Es gibt Tote an mehreren Orten. Der News-Ticker.

Ukraine-Konflikt : Russische Truppen rücken nach eigenen Angaben weiter vor (Erstmeldung).

: Russische Truppen rücken nach eigenen Angaben weiter vor (Erstmeldung). Kurz nach dem Ende der erfolglosen Friedensgespräche werden zwei Explosionen aus der ukrainischen Hauptstadt Kiew gemeldet (Update vom 28. Februar, 18.23 Uhr).

Es gibt offenbar Tote an mehreren Orten in der Ukraine (Update vom 1. März, 01.16 Uhr).

Satellitenbilder zeigen einen kilometerlangen russischen Militärkonvoi vor Kiew (Update vom 1. März 02.01 Uhr).

Update vom 1. März, 8.40 Uhr: Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban will es im Ukraine-Konflikt nicht zulassen, dass Waffenlieferungen des Westens an die Ukraine über ungarisches Hoheitsgebiet durchgeführt werden. „Wir haben entschieden, dass wir keine derartigen Lieferungen durchlassen“, teilte er in einer Erklärung mit, die die staatliche ungarische Nachrichtenagentur MTI am Montagabend veröffentlichte.

Das EU- und Nato-Land Ungarn grenzt im Osten an die Ukraine und weist eine etwa 140 Kilometer lange gemeinsame Grenze auf. Die Entscheidung, keine Waffenlieferungen durch Ungarn passieren zu lassen, begründete Orban damit, dass in der westukrainischen Region Transkarpatien mehr als 100.000 ethnische Ungarn leben. Deren Sicherheit wäre durch derartige Lieferungen gefährdet, hieß es.

In der Erklärung von Montagabend sagte Orban weiter: „Es ist das Interesse der ungarischen Menschen, dass sich Ungarn aus diesem Krieg heraushält.“ Aus diesem Grunde werde Ungarn weder Waffen noch Soldaten ins Kriegsgebiet schicken.

Ukraine-Krieg: Heftige Kämpfe in der Nacht, etliche Tote nach Raketenangriff - Baerbock betont „Überlebensfrage“

Update vom 1. März, 8.30 Uhr: In der ostukrainischen Region Sumy sollen nach Angaben aus Kiew 70 Soldaten der ukrainischen Armee bei einem Angriff durch Mehrfachraketenwerfer getötet worden sein. Wie das ukrainische Parlament am Dienstag auf Twitter mitteilte, war eine Armeeeinheit in der Kleinstadt Ochtyrka von russischen Kräften beschossen worden. Ochtyrka liegt zwischen den Städten Charkiw im Osten des Landes und der Hauptstadt Kiew. Das ukrainische Parlament zitierte in seinem Tweet den Chef der Gebietsverwaltung von Sumy, Dmytro Schywyzkyj. Dieser teilte auf seinem Telegram-Kanal Bilder eines ausgebrannten vierstöckigen Gebäudes und von Rettungskräften im Einsatz.

Update vom 1. März, 8 Uhr: Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) hat vor ihrer Abreise zu Beratungen über den Ukraine-Krieg nach Polen die europäische Einigkeit als „Überlebensfrage“ bezeichnet. „In seinen schwersten Stunden steht Europa am engsten zusammen. Unsere Einigkeit ist für Europa deshalb heute zu einer Überlebensfrage geworden“, erklärte Baerbock am Dienstag in Berlin. In Lodz wird sie vom polnischen Außenminister Zbigniew Rau zu einem gemeinsamen Gespräch mit ihrem französischen Kollegen Jean-Yves Le Drian empfangen.

Das Treffen des sogenannten Weimarer Dreiecks findet vor dem Hintergrund des russischen Großangriffs auf die Ukraine statt. „Wenn unsere drei Länder an einem Strang ziehen - wie jetzt bei der Unterstützung der Ukraine - zieht Europa an einem Strang“, unterstrich Baerbock die Bedeutung der Zusammenarbeit mit Polen und Frankreich.

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock hat den Kurswechsel der Bundesregierung im Zusammenhang mit den Waffenlieferungen an die Ukraine verteidigt. © Bernd von Jutrczenka/dpa

Ukraine-Krieg: Heftige Angriffe in der Nacht - Russland-Kriegs-Konvoi rollt

Update vom 1. März, 7 Uhr: In der Nacht zum Dienstag gab es weitere Angriffe auf die zweitgrößte Stadt des Landes, Charkiw in der Ostukraine. Auf die Hauptstadt Kiew bewegte sich weiter ein Konvoi aus Panzern und anderen militärischen Fahrzeugen zu. Mit einer geschätzten Länge von 64 Kilometern ist der Heerwurm länger als bisher angenommen. Die USA planen ein milliardenschweres Hilfspaket für die Ukraine. Damit soll das angegriffene Land humanitär, wirtschaftlich und militärisch unterstützt werden.

Nach Einschätzung amerikanischer Verteidigungskreise will das russische Militär trotz des starken ukrainischen Widerstandes nach wie vor die Hauptstadt Kiew einnehmen. Man habe „alle Hinweise“ darauf, sagte ein ranghoher Pentagon-Verantwortlicher dem US-Sender CNBC. „Wir gehen davon aus, dass sie sich weiter fortbewegen und versuchen werden, die Stadt in den kommenden Tagen einzukesseln.“

Ukraine-Krieg: Satellitenbilder zeigen Russland-Konvoi vor Kiew - Tote in mehreren Städten

Update vom 1. März, 02.01 Uhr: In der Region Kiew befinden sich nach wie vor russische Truppen. Auf die ukrainische Hauptstadt steuert ein russischer Militärkonvoi zu. Wie der US-Sender CNN mit Verweis auf Satellitenbilder berichtet, sei er knapp 65 Kilometer lang. Der Militärkonvoi bestehe aus gepanzerten Fahrzeugen, Panzern und gezogener Artillerie. Aktueller Standort des Konvois: Vom Flughafen Hostomel im Nordwesten Kiews bis zum Dorf Prybirsk, das zwischen Kiew und Tschernobyl liegt.

Dieses von Maxar Technologies zur Verfügung gestellte Satellitenbild zeigt das nördliche Ende eines Konvois russischer Fahrzeuge südöstlich von Iwankiw, nordwestlich von Kiew. © picture alliance/dpa/Maxar Technologies/AP

Ukraine-Konflikt: Offenbar Tote in Sumy und Charkiv

Update vom 1. März, 01.16 Uhr: Bei einem Angriff in der Region Sumy im Nordosten der Ukraine soll es zu großen Verlusten auf beiden Seiten gekommen sein. Das ukrainische Anti-Korruptions-Portal Antikor schrieb am frühen Dienstagmorgen von wohl 70 Toten auf ukrainischer Seite und einer großen Zahl von Opfern auf russischer Seite. Russische Artillerie habe eine Militäreinheit getroffen. Unter dem Trümmern würden Leichen geborgen. Die Angaben ließen sich nicht unabhängig überprüfen.

Update vom 28. Februar, 23.50 Uhr: Der Ukraine-Konflikt fordert offenbar weitere Tote und Verletzte. Die ostukrainische Stadt Charkiw ist am Montag beschossen worden. In einer Videobotschaft auf Facebook spricht Charkiws Bürgermeister, Ihor Terechow, von neun Toten und 37 Verletzten. Außerdem seien 87 Wohngebäude durch den russischen Beschuss beschädigt worden.

In der Nähe von Kiew gab es derweil offenbar einen Raketenangriff. Ein Wohnheim sowie zwei fünfstöckige Wohnhäuser seien am Montagabend in den Städten Wasylkiw, Bila Zerkwa im Südwesten Kiews sowie in der Siedlung Kalyniwka in Nordwesten der Stadt zerstört worden, wie die Ukrainska Pravda berichtet. Die Online-Zeitung berief sich auf das ukrainische Innenministerium. Die Informationen ließen sich nicht unabhängig prüfen.

Ukraine-Konflikt: Türkischer Präsident Erdogan schließt Meerenge Bosporus für Kriegsschiffe

Update vom 28. Februar, 20.58 Uhr: Vor dem Hintergrund des Ukraine-Krieges hat die Türkei eine Durchfahrt von Kriegsschiffen durch die Meerengen Bosporus und Dardanellen verboten. Ankara habe die „Nachbarländer davor gewarnt, Kriegsschiffe durch das Schwarze Meer zu schicken“, sagte Außenminister Mevlüt Cavusoglu am Montagabend. Die Türkei hatte den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine in der vergangenen Woche scharf verurteilt.

Bei der Entscheidung beruft sich die Türkei auf den Vertrag von Montreux. Experten weisen jedoch darauf hin, dass der Vertrag allen ans Schwarzmeer grenzenden Staaten selbst in Kriegszeiten das Recht einräumt, ihre Kriegsschiffe durch den Bosporus zurück nach Hause zu bringen. Die Türkei müsste also russische Schiffe in Richtung Schwarzes Meer durchlassen.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hatte sich nach Beginn des russischen Einmarsches in die Ukraine deutlich auf die Seite Kiews gestellt. „Wir lehnen Russlands Militäreinsatz ab“, sagte Erdogan vergangene Woche. Die Invasion sei ein „schwerer Schlag für den Frieden und die Stabilität in der Region“.

Das Nato-Mitglied Türkei hatte in den vergangenen Jahren immer wieder die engen Beziehungen zur Ukraine hervorgehoben. Die russische Annexion der Krim im Jahr 2014 hatte Erdogan - auch wegen der historischen Präsenz ethnisch-türkischer Tataren auf der Halbinsel - scharf angeprangert. Den Zorn Moskaus zog die Türkei auf sich, als sie Kampfdrohnen an die Ukraine verkauften.

Wohl kein Nato-Staat arbeitete so eng mit Putin zusammen wie Erdogan. Beiden Staatspräsidenten wird ein gutes Verhältnis nachgesagt. Trotz unterschiedlicher Positionen unter anderem im Syrien-Konflikt stärkten Ankara und Moskau in den vergangenen Jahren ihre Handels- und Verteidigungsbeziehungen. Der Kauf des russischen Flugabwehrraketensystems S-400 durch die Türkei sorgte für Unmut bei den Nato-Partnern. Der Kampf um die Meerenge Bosporus zwischen Russland und der Türkei geht historisch weit zurück. Er begann im Jahr 1453 als die Osmanen Konstantinopel eroberten.

Welche Motivation Putin beim Angriff auf die Ukraine antreibt, erklärt ein Kreml-Experte im Interview.

Ukraine-Konflikt: Russische Staatsmedien feiern Sieg über Ukraine - und löschen Artikel wieder

Update vom 28. Februar, 20.02 Uhr: Die russische Staatsagentur Ria Novosti und andere Staatsmedien meldeten wohl versehentlich den Sieg Russlands über die Ukraine. Kurz darauf löschten sie die Artikel größtenteils wieder. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung hatte zuerst darüber berichtet. Nach Recherche der Deutschen Presse-Agentur blieb der Originalartikel bei Ria Novosti wohl rund 24 Stunden online.

Bei der Ausgabe der Nachrichtenseite Sputnik für die Ex-Sowjetrepublik Usbekistan war der wohlvorbereitete Kommentar noch nachzulesen. „Russland stellt seine Einheit wieder her - die Tragödie von 1991, diese schreckliche Katastrophe in unserer Geschichte, (...) wurde überwunden“, hieß es in dem Artikel. „Wladimir Putin hat ohne Übertreibung eine historische Verantwortung übernommen, indem er entschieden hat, die Lösung der Ukraine-Frage nicht künftigen Generationen zu überlassen.“

„Hat ernsthaft jemand in den alten europäischen Hauptstädten in Paris und Berlin geglaubt, dass Moskau Kiew aufgeben würde?“, geht die Mitteilung weiter. „Jetzt ist dieses Problem weg - die Ukraine ist nach Russland zurückgekehrt.“ Nach Einschätzung westlicher Geheimdienste könnte der russische Vormarsch im Nachbarland schleppender vorankommen als wohl von der russischen Führung erwartet.

Ukraine-Krieg: Zwei Explosionen in Kiew kurz nachdem Friedensgespräche ohne Ergebnis enden

Update vom 28. Februar, 18.23 Uhr: Kurz nachdem die erste Runde der Friedensgespräche zwischen russischen und ukrainischen Unterhändlern ohne Ergebnis zu Ende ging, meldeten die Nachrichtenagentur und weitere Medien mindestens zwei große Explosionen in der ukrainischen Hauptstadt Kiew. Zudem soll es auch in der Stadt Charkiw zu mindestens drei Detonationen gekommen sein.

Die zweitgrößte ukrainische Stadt Charkiw sollen russische Raketen zivile Ziele getroffen haben. Das berichtet unter anderem die New York Times. Das ukrainische Gesundheitsministerium spricht derzeit von 352 getöteten Zivilisten seit Beginn des Krieges, mindestens 2040 Menschen seien verletzt worden. 137 ukrainische Soldaten sollen bereits gestorben sein, auf russischer Seite sollen 4500 Soldaten gefallen sein, wie der ukrainische Generalstab mitteilte.

Ukraine-Konflikt: Kiew und Russland kehren ohne Ergebnisse von Verhandlungen nahe Tschernobyl zurück - Gespräche sollen weiter gehen

Update vom 28. Februar, 17.54 Uhr: Die Unterhändler der Ukraine und Russland hatten sich am Montag zu Friedensgesprächen in der Nähe der Atomruine Tschernobyl getroffen. Die Verhandlungsteilnehmer kehrten nach Angaben der Delegation aus Kiew nun zu Beratungen in die Hauptstädte zurück. Es sei jedoch eine zweite Gesprächsrunde vereinbart worden, um eine diplomatische Lösung zu finden. „Wir haben vor allem vereinbart, den Verhandlungsprozess fortzusetzen“, so Wladimir Mdinski, der Leiter der russischen Delegation. Ein weiteres Treffen sei innerhalb der kommenden Tage an der der polnisch-belarussischen Grenze geplant.

Ukraine-Konflikt: Russische Oligarchen kritisieren Kreml nach Einmarsch in die Ukraine

Update vom 28. Februar, 16.20 Uhr: Angesichts des russischen Angriffskriegs in der Ukraine haben sich mehrere Oligarchen von Kreml-Chef Wladimir Putin distanziert. In einem am Montag veröffentlichten offenen Brief an Putin schrieb der Medienmogul Evgeny Lebedev: „Als Bürger Russlands bitte ich Sie, den Zustand zu beenden, in dem Russen ihre ukrainischen Brüder und Schwestern töten.“ Zuvor hatten auch die Milliardäre Oleg Deripaska und Oleg Tinkow deutliche Kritik am russischen Krieg in der Ukraine geübt.

Lebedev, der auch die britische Staatsbürgerschaft hat und im britischen Oberhaus sitzt, veröffentlichte den offenen Brief in der Zeitung „London Evening Standard“, die ihm gehört. Europa stehe „am Rande eines weiteren Weltkrieges“ und die Welt vor einer „möglichen atomaren Katastrophe“, warnte er darin. Putin müsse die derzeitigen Verhandlungen mit Vertretern Kiews nutzen, um „diesen schrecklichen Krieg in der Ukraine zu beenden“.

„Als britischer Bürger rufe ich Sie dazu auf, Europa vor diesem Krieg zu schützen“, schrieb Lebedev. „Als russischer Patriot bitte ich Sie, den unnötigen Tod weiterer junger russischer Soldaten zu verhindern. Als Weltbürger rufe ich Sie auf, die Welt vor der Auslöschung zu schützen. “Den Tod „unschuldiger Menschen“ in der Ukraine prangerte am Montag auch der russische Milliardär Oleg Tinkow als „undenkbar und inakzeptabel“ an. „Staaten sollten Geld für die Behandlung von Menschen und für die Krebsforschung ausgeben und nicht für Kriege“, schrieb er auf Instagram.

Der Milliardär Oleg Deripaska forderte angesichts der gegen Moskau verhängten Wirtschaftssanktionen ein „Ende des Staatskapitalismus“ in Russland. „Das ist eine echte Krise, und wir brauchen echte Krisenmanager“, erklärte der Gründer des Aluminiumkonzerns Rusal auf Telegram.

Ukraine-Konflikt: Ukrainische Verteidiger der Schlangeninsel sind am Leben! Offizielle Bestätigung

Update vom 28. Februar, 15.35 Uhr: Die zunächst für tot gehaltenen Verteidiger der Schlangeninsel im Schwarzen Meer sind nach Angaben der ukrainischen Marine „am Leben und wohlauf“. Das berichtet unter anderem CNN. So hieß es in der Erklärung, dass die Soldaten zwei Angriffe russischer Streitkräfte erfolgreich abwehrten, sich aber „aufgrund des Munitionsmangels“ hätten ergeben müssen. Die russischen Streitkräfte hätten die Infrastruktur der Insel vollständig zerstört, darunter Leuchttürme, Türme und Antennen, steht in dem Schreiber der ukrainischen Marine.

Update vom 28. Februar, 15.30 Uhr: Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) hat den Nachbarländern der Ukraine für die Aufnahme der hunderttausenden Flüchtlinge gedankt. Sie danke den osteuropäischen Ländern für die bereits geleistete Hilfe, sagte Baerbock am Montag bei einem Treffen mit dem slowenischen Außenminister Anze Logar in Berlin. Auch Deutschland stehe mit Hilfe bereit. Es gehe darum, den fliehenden Menschen direkt an der Grenze zu helfen und sie dann weiter „in alle europäischen Länder“ zu bringen. „Wir stehen als Europäerinnen und Europäer, als Wertegemeinschaft, gemeinsam an der Seite der Ukrainerinnen und Ukrainer und wir werden alle aufnehmen“, sagte Baerbock zu.

Seit dem russischen Einmarsch in der Ukraine am Donnerstag haben nach Angaben der UNO schon mehr als eine halbe Million Menschen das Land verlassen. Nach einer Zählung des UN-Flüchtlingshilfswerks UNHCR flohen allein mehr als 280.000 Menschen nach Polen. Knapp 85.000 reisten demnach nach Ungarn aus, mehr als 36.000 nach Moldau, rund 32.500 nach Rumänien und 30.000 in die Slowakei. Etwa 34.600 Flüchtlinge reisten nach Angaben des UNHCR direkt in andere europäische Länder weiter. Ukrainer sind wegen des Kriegs unter anderem in der EU und der Schweiz von der Visumspflicht befreit.

Ukraine in die EU? Tschechien unterstützt Bemühungen nach Forderungen Selenskyj

Update vom 28. Februar, 15.10 Uhr: Tschechien unterstützt die ukrainischen Bemühungen um eine Aufnahme in die Europäische Union. „Wir müssen in diesem Augenblick klar signalisieren, dass die Ukraine in der europäischen Gemeinschaft demokratischer Staaten willkommen ist“, sagte Ministerpräsident Petr Fiala am Montag nach Angaben der Agentur CTK. Er sei zwar ein Freund normaler Prozeduren, aber man sei derzeit nicht in einer normalen Situation, betonte der liberalkonservative Politiker.

Zuvor hatte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj angesichts des russischen Angriffskriegs auf einen EU-Beitritt seines Landes gepocht. Die Europäische Kommission dämpfte indes die Erwartungen auf einen raschen Beitritt. Es gebe einen Prozess für die Beitrittsverhandlungen, sagte ein Sprecher.

Update vom 28. Februar. 14.38 Uhr: Der russische Oligarch Roman Abramowitsch und Inhaber des englischen Fußball-Clubs FC Chelsea soll sich nach eigenen Angaben im Ukraine-Krieg als Vermittler zwischen den Konfliktparteien bemühen. Abramowitsch sei von der ukrainischen Seite kontaktiert und bei den Bemühungen um eine friedliche Lösung um Hilfe gebeten worden, sagte ein Sprecher des 55-jährigen Russen am Montag der britischen Nachrichtenagentur PA. Abramowitsch versuche seitdem zu helfen - man könne aber mit Blick darauf, was auf dem Spiel stehe, keine weiteren Details nennen, hieß es.

Abramowitsch hatte am Samstag angekündigt, die Verwaltung des englischen Champions-League-Siegers FC Chelsea an die Verwalter der wohltätigen Stiftung des Fußball-Clubs abgeben zu wollen. Der Oligarch war zuvor zunehmend wegen seiner Nähe zum russischen Präsidenten Wladimir Putin in die Kritik geraten. Forderungen nach Sanktionen gegen den Chelsea-Eigentümer wurden immer lauter.

Ukraine-Krieg: Schwere Attacke auf Großstadt - „Die ganze Welt sollte diesen Horror sehen“

Update vom 28. Februar, 14.30 Uhr: In der zweitgrößten Stadt der Ukraine, Charkiw, ist es am Montag zu heftigen Angriffen gekommen. Der Berater des Innenministers, Anton Heraschtschenko, veröffentlichte am Mittag ein Video, das mehrere Raketeneinschläge in einem Wohngebiet zeigte. Rauch stieg auf. „Die ganze Welt sollte diesen Horror sehen“, schrieb er. Es gebe Dutzende Tote und Hunderte Verletzte. Russland dagegen behauptete, die ukrainischen „Nationalisten“ würden die von russischen Truppen umstellten Städte selber beschießen. Aus der Stadt Ochtyrka im Nordosten des Landes soll ein Video stammen, das einen brennenden Öltank zeigt. Veröffentlicht wurde es der Agentur Unian zufolge vom Bürgermeister.

Update vom 28. Februar, 12.57 Uhr: Am Tag der Verhandlungen teilt das das russische Verteidigungsministerium mit: Die Abschreckungswaffen der Atommacht sind nun in verstärkte Alarmbereitschaft versetzt. Das sagte Minister Sergej Schoigu am Montag dem russischen Präsidenten Wladimir Putin, wie aus einer Mitteilung der Behörde hervorgeht. Konkret nannte er die strategischen Raketentruppen, die Nord- und die Pazifik-Flotte und die Fernfliegerkräfte. Einen Tag zuvor (27. Februar) hatte Russlands Präsident Wladimir Putin die Alarmbereitschaft angeordnet.

Ukraine-Krieg: Verhandlungen an Grenze zu Belarus begonnen

Update vom 28. Februar, 12.22 Uhr: Die Verhandlungen zwischen Russland und Ukraine (siehe Erstmeldung) sind gestartet. Vertreter beider Länder befinden sich für sie aktuell in der belarussischen Grenzregion Gomel - nahe der ukrainischen Atomruine von Tschernobyl. Das berichtet die belarussische Nachrichtenagentur Belta.

Mitglieder der ukrainischen Delegation am 28. Februar 2022 in Belarus © SERGEI KHOLODILIN/BELTA/AFP

Ukraine-Krieg: Selenskyj wendet sich direkt an Russlands Soldaten

Update vom 28. Februar, 11.26 Uhr: „Rettet eure Leben und geht heim!“: Das hat Wolodymyr Selenskyi im laufenden Ukraine-Krieg nun in Richtung russischer Soldaten gesagt, die in seinem Land festgenommen wurden. Gleichzeitig machte ihnen der ukrainische Präsident ein Angebot: Sie würden freikommen, wenn sie fortan für die ukrainische Seite kämpften. Das berichtet Spiegel Online unter Berufung auf die Nachrichtenagentur Reuters.

In einem Facebook-Clip sprach Selenskyi laut dem Bericht auch von bislang mindestens 16 getöteten sowie 45 verletzten ukrainischen Kindern seit Beginn der Waffengewalt.

Ukraine-Konflikt: Trotz Friedensgesprächen will Belarus angeblich Ukraine angreifen

Erstmeldung vom 28. Februar: Kiew/Moskau - An diesem Montag (28. Februar) wollen sich Moskau und Kiew zu Verhandlungen treffen. Nur wenige Stunden davor wollen die russischen Truppen die ukrainischen Städte Berdjansk und Enerhodar erobert, das ukrainische Kernkraftwerk (AKW) Saporischschja übernommen - und Russland die Lufthoheit über die gesamte Ukraine erlangt haben.

Das teilte zumindest das russische Verteidigungsministerium mit. In dem Krieg sind Angaben jedoch sehr schwer unabhängig zu überprüfen. Kiew, die ukrainische Hauptstadt, hat seine Einwohner am Morgen dazu aufgerufen, nur bei dringender Notwendigkeit ihre Häuser zu verlassen. Das teilte die Stadtverwaltung auf Telegram mit, berichtet die Nachrichtenagentur dpa. In nahezu allen Stadtteilen gäbe es Straßenkämpfe.

Schwarzer Rauch am Horizont: Szene aus einem Kiewer Vorort am Sonntag (27. Februar) © DIMITAR DILKOFF/AFP

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj machte bereits am Sonntag klar, dass er nur wenig Hoffnung in die „Friedensgespräche“ setze. Sie sollen in der belarussisch-ukrainischen Grenze stattfinden, von der belarussischen Region Gomel war in Agenturmeldungen die Rede. Der genaue Ort war bis zuletzt allerdings nicht bekannt.

Für derartige Treffen wird in der Regel ein neutraler Ort gewählt. Belarus ist aber Russlands Partner. Dennoch telefonierte Selenskyj am Abend mit dessen Machthaber Alexander Lukaschenko.

Ukraine-Krieg: Schickt Belarus unter Lukaschenko Soldaten?

Belarus könnte nun sogar offiziell zur Kriegspartei werden. Belarussische Fallschirmjäger sollen den Befehl bekommen haben, am frühen Morgen in die Ukraine zu fliegen, schreibt die ukrainische Agentur Unian. Sollte Belarus die Ukraine angreifen, würde das dem widersprechen, was Lukaschenko Selenskyj noch am Sonntag zugesagt haben soll: nicht in den Krieg eingreifen zu wollen.

Nach der mutmaßlich gefälschten belarussischen Präsidentenwahl im Sommer 2020 geriet Lukaschenko zunehmend unter Druck. Die EU etwa erkennt den oft als „letzten Diktator Europas“ kritisierten 67-Jährigen nicht mehr als Präsidenten an und verhängte weitreichende Sanktionen. An der Seite Lukaschenkos verblieb am Ende vor allem der Kreml unter Wladimir Putin, wo Belarus mit Milliardenkrediten in der Kreide steht.

Ukraine-Konflikt: Deutschland erhöht Ausgaben für Verteidigung

Alle EU-Staaten haben unterdessen in der Nacht zum Montag ihren Luftraum für russische Flugzeuge gesperrt. Der Ukraine-Krieg und die Sanktionen des Westens haben am Montagmorgen zu Kursverlusten an den europäischen Börsen geführt. Der Deutsche Aktienindex (Dax) notierte zu Handelsbeginn 2,08 Prozent im Minus.

Stark im Plus lagen an der Börse in Frankfurt/Main allerdings die Aktien von Rüstungsherstellern wie Rheinmetall oder ThyssenKrupp. Kanzler Olaf Scholz (SPD) hatte am Sonntag angekündigt, die Wehrausgaben massiv aufzustocken - eine Reaktion auf den Ukraine-Krieg.

Der Bundeshaushalt 2022 solle einmalig mit einem Sondervermögen in Höhe von 100 Milliarden Euro ausgestattet werden. Deutschland solle von nun an mehr als zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts in die Verteidigung investieren. (bm/frs/dpa/AFP)

