Ukraine-Konflikt: Raketen-Einschlag in Hochhaus - Klitschko mit eindringlichem Appell an Bevölkerung von Kiew

Die russische Armee hat Kiew angegriffen. Vitali Klitschko ruft die Bevölkerung auf, sich in Sicherheit zu bringen. Alle Infos zum Ukraine-Konflikt im News-Ticker.

Ukraine-Konflikt: Russland hat die ukrainische Hauptstadt Kiew angegriffen.

Bürgermeister Vitali Klitschko fordert die Bevölkerung auf, sich in Sicherheit zu bringen. (Erstmeldung vom 26. Februar 2022)

Russische Fallschirmjäger sind in der Nähe von Lemberg gelandet. Ukrainische Truppen haben sie aber zurückgeschlagen. (Update vom 26. Februar, 11.35 Uhr)

Dieser News-Ticker zum Ukraine-Konflikt wird fortlaufend aktualisiert.

Update vom 26. Februar, 11.35 Uhr: In der Nähe der westukrainischen Großstadt Lwiw (Lemberg) sind nach Angaben von Bürgermeister Andrij Sadowyj russische Truppen gelandet. Drei Hubschrauber hätten am Samstagmorgen etwa 60 Fallschirmjäger bei der Stadt Brody abgesetzt, rund 90 Kilometer nordöstlich von Lwiw, schrieb Sadowyj bei Facebook. „Unsere Truppen haben sie zurückgeschlagen.“ Die Angreifer hätten sich vorerst zurückgezogen. „Wir behalten die Situation unter Kontrolle“, betonte Sadowyj. Die Gegend um Lwiw in der Nähe zur polnischen Grenze gilt als Hochburg ukrainischer Nationalisten. Auf dieser Karte sehen Sie, wo es zu Angriffen im Ukraine-Konflikt kommt.

26.02.2022, Ukraine, Kiew: Ein Spielzeug liegt in den Trümmern eines Wohnhauses, das durch einen Raketenangriff beschädigt wurde. © Emilio Morenatti/dpa

Ukraine-Konflikt: Klitschko mit eindringlichem Appell an Bevölkerung - „Der Feind greift aus der Luft an“

Erstmeldung vom 26. Februar 2022:

Kiew - Der Ukraine-Konflikt spitzt sich weiter zu: An Tag drei der russischen Invasion in die Ukraine haben sich beide Seiten Gefechte um die Hauptstadt Kiew und andere Städte geliefert. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj rief seine Landsleute in Videobotschaften zur Abwehr russischer Angriffe auf und forderte die Aufnahme seines Landes in die EU.

Auch Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko wandte sich in einem am Samstag auf Telegram verbreiteten Clip an die Bevölkerung. Der ehemalige Profi-Boxer rief die Menschen auf, sich in Sicherheit zu bringen. „Bleibt in den Bombenschutzkellern, denn der Feind greift aus der Luft an.“ Die Infrastruktur funktioniere, die U-Bahn fahre. Klitschko forderte dazu auf, mutmaßliche Markierungen von Angriffszielen auf Häusern zu entfernen. „Wir haben Kontrollpunkte eingerichtet, daher wird die Bewegung in der Stadt eingeschränkt und erschwert.“ Klitschko sagte: „Es wird schwer, aber wir sind verpflichtet durchzuhalten, denn die Armee ist mit uns, die Gebietsverteidigung ist mit uns, die Gerechtigkeit ist mit uns.“

Ukraine-Konflikt: Lage in Kiew unter Kontrolle - Hochhaus von Rakete getroffen

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden erneut Gefechte aus Kiew gemeldet, unter anderem um ein Heizkraftwerk und eine Kaserne der ukrainischen Streitkräfte. Bilder zeigten zudem Treffer in einem Wohngebäude. Vitali Klitschko bestätigte den Einschlag einer russischen Rakete in ein Hochhaus.

Trotz einer weiteren „schweren Nacht“ im Russland-Ukraine-Konflikt sei die ukrainische Hauptstadt Kiew weiter in der Hand der Regierung, so der 50-Jährige. „Es gibt keine russischen Truppen in der Stadt“, sagte Klitschko, der jedoch zugleich betonte: „Der Feind versucht, in die Stadt vorzudringen.“

Ukraine-Konflikt: Militärische Erfolgsmeldungen beider Kriegsparteien mit Vorsicht zu behandeln

Von beiden Kriegsparteien gab es militärische Erfolgsmeldungen. Das ukrainische Militär erklärte, man habe 3500 russische Soldaten getötet und 200 weitere gefangen genommen. Zudem seien 14 Flugzeuge, 8 Hubschrauber und 102 Panzer sowie mehr als 530 weitere Militärfahrzeuge zerstört worden.

Russland meldete seinerseits, es seien mehr als 800 ukrainische Militärobjekte „außer Gefecht“ gesetzt worden. 14 Militärflugplätze, 19 Kommandoposten, 24 Flugabwehr-Raketensysteme vom Typ S-300 und 48 Radarstationen seien zerstört, acht Marine-Boote der Ukraine getroffen worden. Russische Truppen hätten die Kontrolle über die südostukrainische Kleinstadt Melitopol (diese Karte zeigt die bereits eroberten Gebiete im Ukraine-Krieg).

Diese Angaben der Kriegsparteien können nicht von unabhängiger Seite überprüft werden. Gesicherte Informationen sind immer schwerer verfügbar. Viele westliche Journalisten haben Kiew verlassen.

Insgesamt sind nach Einschätzung der Vereinten Nationen Hunderttausende Menschen im Land auf der Flucht vor Kämpfen. Tausende erreichten inzwischen EU-Länder wie Polen, die Slowakei, Rumänien und Ungarn. (sk/dpa)