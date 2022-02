Ukraine-Konflikt: Russische Panzer wohl über der Grenze - „Unmittelbar bevorstehende groß angelegte Invasion“

Von: Richard Strobl

Dieses vom Pressedienst des russischen Verteidigungsministeriums veröffentlichen Foto zeigt Panzer der russischen Armee, die nach militärischen Übungen zurück an ihre Stützpunkte kehren sollen. © dpa/Russian Defense Ministry Press Service/AP

Der Ukraine-Konflikt eskaliert weiter. Nach neuesten Geheimdienstinformationen soll eine groß angelegte Invasion unmittelbar bevorstehen.

Der Konflikt zwischen der Ukraine und Russland spitzt sich weiter zu.

Nach Geheimdienstinformationen steht eine Invasion kurz bevor. (siehe Erstmeldung)

Update vom 23. Februar, 21.31 Uhr: In der Ukraine gilt wegen der Aggression Russlands ab Mitternacht Ortszeit (23.00 Uhr MEZ) der Ausnahmezustand im ganzen Land. Das Parlament in Kiew bestätigte am Mittwochabend die von Präsident Wolodymyr Selenskyj vorgeschlagene Verhängung mit 335 Stimmen. Nötig gewesen waren 226 Stimmen. Der endgültige Text zu den Maßnahmen war zunächst nicht verfügbar. Möglich werden aber Ausgangssperren und Zwangsräumungen von Ortschaften. Der nationale Sicherheitsrat hatte den auf 30 Tage angesetzte Ausnahmezustand am Morgen angekündigt.

Verboten werden können etwa auch Streiks und Demonstrationen. Zudem werden vor allem Kontrollen an den Gebietsgrenzen eingeführt. Die Regionen können die konkreten Maßnahmen selbst festlegen. Auch verstärkte Polizeipräsenz und das Recht auf willkürliche Kontrollen von Personen und Autos wären damit zulässig. Ausgenommen sind nur die ostukrainischen Gebiete Donezk und Luhansk, in denen bereits seit 2014 eine besondere Form des Notstands gilt.

Update vom 23. Februar, 21.09 Uhr: Das ukrainische Parlament hat den landesweiten Ausnahmezustand offiziell bestätigt. Die Abgeordneten stimmten am Mittwochabend in Kiew für die vom ukrainischen Sicherheitsrat auf den Weg gebrachte Maßnahme. Angesichts des russischen Vorgehens in der Ostukraine hatte Präsident Wolodymyr Selenskyj am Dienstagabend die Mobilisierung von Reservisten angekündigt.

Update vom 23. Februar, 21.07 Uhr: Die USA verhängen angesichts der Eskalation in der Ukraine-Krise Sanktionen gegen die Betreibergesellschaft der deutsch-russischen Erdgas-Pipeline Nord Stream 2. US-Präsident Joe Biden gab die Strafmaßnahmen gegen die in der Schweiz ansässige Nord Stream 2 AG - eine Tochter des russischen Energieriesen Gazprom - und deren Geschäftsführung am Mittwoch bekannt.

„Diese Schritte sind ein weiterer Teil unserer ersten Tranche von Sanktionen in Reaktion auf Russlands Handeln in der Ukraine“, erklärte Biden. „Wie ich klargestellt habe, werden wir nicht zögern, weitere Schritte zu unternehmen, wenn Russland weiter eskaliert.“ Die Bundesregierung hatte das höchst umstrittene Pipeline-Projekt am Dienstag vorerst auf Eis gelegt. Der Sprecher des US-Außenministeriums, Ned Price, sagte, die Sanktionen würden nun das endgültige Aus für Nord Stream 2 bedeuten.

Ukraine-Konflikt: Russische Panzer wohl über der Grenze - „Unmittelbar bevorstehende groß angelegte Invasion“

Erstmeldung vom 23. Februar: Kiew - Die nächste Eskalationsstufe im Ukraine-Konflikt bahnt sich an. Nach CNN-Informationen haben russische Truppen mittlerweile die Grenze zum Nachbarland überschritten und sind in der Ostukraine. Neueste Geheimdienstinformationen sprechen zudem von einer „unmittelbar bevorstehenden groß angelegten Invasion“.

Ukraine-Eskalation: Putin schickt offenbar Russland-Panzer über Grenze

Putin hatte bereits angekündigt, Soldaten in die von ihm nun als unabhängig anerkannten östlichen Regionen der Ukraine zu schicken. Bislang gab es dafür aber keine Bestätigung. „Nach den mir vorliegenden Informationen verlegt Putin zusätzliche Streitkräfte und Panzer in die besetzten Gebiete des Donbass“, sagte jetzt der lettische Ministerpräsident Arturs Krišjānis Kariņš CNN. Der Sender berichtet, diese Information seien durch zwei weitere unabhängige Quellen bestätigt worden.

Nach Angaben eines hochrangigen US-Beamten hat Russland demnach zwei taktische Bataillonsgruppen - die Russlands wichtigste Kampfformation bilden - entsandt. Jede von ihnen umfasst knapp 800 Soldaten.

Das US-Außenministerium bestätigte diese Darstellung am Mittwoch nicht direkt. Sprecher Ned Price erklärte allerdings, die Berichte deckten sich mit den seit einiger Zeit geäußerten Warnungen der USA.

Ukraine-Konflikt: USA sehen „groß angelegte Invasion“ kommen

Neueste Geheimdienstinformationen weisen dem Bericht zufolge zudem auf eine „unmittelbar bevorstehende groß angelegte Invasion“ hin. Dabei bezieht sich das Blatt auf ukrainische, US-amerikanische und westliche Beamte.

Nach US-Angaben hat Russland die Vorbereitungen für eine Invasion mittlerweile abgeschlossen. „Sie sind so bereit, wie sie nur sein können“, wird ein hochrangiger Verteidigungsbeamter zitiert. Er warnte zudem, dass „niemand sicher weiß“, was Putin aktuell tun wird.

„Fast 100 Prozent“ der für eine vollumfängliche Invasion erforderlichen Soldaten befänden sich inzwischen an der richtigen Position, sagte ein Vertreter des Pentagon am Mittwoch vor Journalisten. Ob es tatsächlich zu einem Einmarsch komme, liege nun einzig beim russischen Staatschef Wladimir Putin. „Sie könnten jetzt jederzeit beginnen.“

Dem Pentagon-Vertreter zufolge befinden sich rund 80 Prozent der etwa 150.000 an der Grenze zur Ukraine zusammengezogenen russischen Soldaten in der für einen Angriff nötigen Bereitschaftsstellung. Das heiße, dass der Großteil der Soldaten bereits in Angriffsformationen wenige Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt zusammenstehe.

Es wäre die nächste Stufe der Eskalation im Konflikt zwischen Russland und der Ukraine.