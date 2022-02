Ukraine-Krieg Live: Lufthansa fliegt nicht mehr nach Russland - Klitschko erwartet „schwierige Nacht“

Die russische Armee hat Kiew angegriffen, die Offensive soll sogar noch erweitert werden. Ein Nato-General spricht von hohen Verlusten. Alle Infos zum Ukraine-Konflikt im Live-Ticker.

Ukraine-Konflikt: Klitschko erwartet eine „schwierige Nacht“ (23 Uhr)

Russland hat offenbar die erste ukrainische Stadt eingenommen (Update um 19.23 Uhr).

(Update um 19.23 Uhr). Die EU sperrt offenbar den Luftraum, auch die Lufthansa fliegt nicht mehr über Russland (Update um 22.20 Uhr).

(Update um 22.20 Uhr). Dieser News-Ticker zum Ukraine-Konflikt wird fortlaufend aktualisiert.

23 Uhr: Die Lage in der ukrainischen Hauptstadt Kiew ist nach Angaben von Bürgermeister Vitali Klitschko „kompliziert und angespannt“. „Die Nacht wird schwierig“, schreibt er am Samstagabend im Nachrichtenkanal Telegram. In Kiew würden demnach „Sabotagegruppen“ operieren, „der Feind“ sei jedoch noch nicht in die Stadt eingedrungen. Das Militär und die Strafverfolgungsbehörden würden „Saboteure neutralisieren“, schreibt Klitschko weiter.

Russland beschieße auch Wohnviertel in der Hauptstadt, so Klitschko. Diese Information lässt sich allerdings nicht unabhängig überprüfen. Moskau dementiert vehement, ukrainische Zivilisten anzugreifen. Klitschko hingegen beklagt bereits sechs Tote seit Beginn des Angriffs in Kiew, darunter ein Kind. Zudem seien 71 Menschen verletzt worden.

So unübersichtlich die Lage auch in der Nacht auf Sonntag bleibt, so sehr kristallisiert sich die Erkenntnis heraus, dass sich Russland nicht so leicht tut, wie noch zu Beginn der Invasion angenommen. Die ukrainische Armee behauptet sich vielerorts. Russische Versuche, in die Hauptstadt Kiew einzudringen, wurden offenbar vereitelt. Zudem gibt es Aufnahmen und Informationen, die nahelegen, dass sich die russischen Soldaten nicht so leicht tun im Umgang mit der Zivilbevölkerung, die sich ihnen in den Weg stellt. Vielleicht ist das aber auch alles eher westliches Wunschdenken. Militärexperte und Ex-Nato-General Egon Ramms geht im ZDF-heute journal jedenfalls davon aus, dass Putin nun die an der Grenze wartende zweite Welle in Gang setzt und den Krieg weiter eskallieren lässt.

Ukraine: Konflikt sorgt für Luftraum-Sperre - Lufthansa fliegt nicht mehr nach Russland

22.20 Uhr: Neben weitreichenden Sanktionen und dem möglichen Ausschluss Russlands aus dem Bankensystem Swift haben sich die EU-Staaten offenbar auf einen weiteren Schritt geeinigt. Wie ein Mitarbeiter des ARD-Hauptstadtstudios auf Twitter meldet, sollen die europäischen Länder den Luftraum für russische Airlines dicht machen. Dies sei ihm aus „verlässlicher Quelle“ bestätigt worden. Auch die Lufthansa fliegt nicht mehr nach oder über Russland, so der Konzern in einem Statement. Dies gelte zunächst für eine Woche.

In diesem Fall wäre Russland erheblich vom globalen Transport- und Reiseverkehr abgeschnitten. Moskau überlege jedoch, auch seinen Luftraum für die EU zu sperren, schreibt der ARD-Journalist in einem weiteren Tweet. Währenddessen bewaffnet sich die ukrainische Bevölkerung immer mehr - wie auch der Ex-Präsident Poroschenko.

Vor dem Hintergrund des Ukraine-Konflikts fliegt die Lufthansa zunächst nicht mehr nach oder über Russland. Aufgrund „der aktuellen und sich abzeichnenden regulatorischen Situation“ gelte dies für sieben Tage, teilte der Konzern am Samstagabend mit. Flüge nach Russland werden demnach ausgesetzt. „Flüge, die sich im russischen Luftraum befinden, werden diesen in Kürze wieder verlassen.“

Ukraine-Konflikt: Swift-Umschwung Deutschlands - Stadt offenbar in Flammen

20.45 Uhr: Die russischen Truppen stoßen in der Ukraine offenbar immer weiter vor. Deutschland hat bereits auf die Kampfhandlungen reagiert und die Lieferung deutscher Waffen an die Ukraine sowie Swift-Einschränkungen für Russland angekündigt. Wobei hier immer noch nur von einer „Einschränkung“ seitens Deutschland gesprochen wird und nicht von einer kompletten Abschottung Russlands von Swift, oder wie es die ausgewiesene Russland-Expertin Sarah Pagung von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik formuliert: „Die wertegeleitete Außenpolitik der neuen Regierung hört leider genau da auf, wo auch die der letzten aufgehört haben - bei der nächsten Gaslieferung.“

Die Nato hat mittlerweile ihre schnelle Eingreiftruppe in das ukrainische Nachbarland Rumänien verlegt. Doch auch in weiteren Gebieten der Ukraine nehmen die Kampfhandlungen zu. Wie ein Video der osteuropäischen Nachrichtenvereinigung Nexta zeigt, steht ein Teil der Stadt Sumy im Nordosten des Landes in Flammen. Laut dem Portal handelt es sich dabei um Gebäude des Privatsektors der Stadt. Unabhängig prüfen lassen sich diese Informationen nicht.

Ukraine-Krieg: Lage bleibt unübersichtlich - Nato-General spricht von größeren Verlusten bei Russen

20.16 Uhr: Die Informationslage über den russischen Angriffskrieg in der Ukraine ist durchwegs dünn. Auch in Kiew. Der Flughafen Hostomel nur sieben Kilometer nördlich von Kiew soll von den Russen eingenommen worden sein. Ein strategisch wichtiges Wasserkraftwert der Stadt soll laut Energieministerium von den Ukrainern gehalten werden. Bestätigen lässt sich das alles nicht. Klar ist nur, dass der Vormarsch Russlands langsamer verläuft, als sich das manch einer in Moskau vorgestellt hatte. Relativ klar ist wohl auch, dass russische Truppen von Norden sehr nah an Kiew heranrücken. Der ehemalige Nato-General Egon Ramms traut sich zudem im ZDF eine Aussage über die Verluste zu: „Dass die Verluste der russischen Streitkräfte höher sind als die Verluste der ukrainischen Streitkräfte, so viel lässt sich, glaube ich, sagen.“

19.23 Uhr: Russland hat nach eigenen Angaben die erste größere ukrainische Stadt Melitopol im Südosten der Ukraine eingenommen. Unabhängige Beweise gibt es aber keine. Wo genau die Front verläuft, kann keiner sagen. Auf beiden Seiten wird in den sozialen Medien sehr viel Bildmaterial veröffentlicht. Allein, deren Inhalt zu verifizieren ist kaum möglich.

19.01 Uhr - Deutschland schickt Waffen nach Kiew: Deutschland schickt 1000 Panzerabwehrwaffen und 500 Boden-Luft-Raketen aus Bundeswehr-Beständen an die Ukraine. Regierungssprecher Steffen Hebestreit teilte am Samstagabend mit, die Waffen sollten so schnell wie möglich geliefert werden, um die ukrainischen Streitkräfte zu unterstützen. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) erklärte, es sei Deutschlands „Pflicht, die Ukraine nach Kräften zu unterstützen bei der Verteidigung gegen die Invasionsarmee von Wladimir Putin“.

Ukraine-Krieg: Russische Truppen wieder auf dem Vormarsch

18.36 Uhr: Währenddessen melden russische Truppen einen neuen Gebietserfolg. Russische Truppen haben bei ihrem Angriff auf die Ukraine einen strategisch wichtigen früheren Flugplatz im Süden des Landes eingenommen. Wie die Gebietsverwaltung der Großstadt Berdjansk am Samstag mitteilte, befindet sich schweres russisches Militärgerät auf dem Airport. Die Stadt ist Medienberichten zufolge von russischen Truppen eingeschlossen, die von dort weiter auf Mariupol vorrücken und die Stadt in die Zange nehmen könnten. Mariupol liegt in der Nähe der ostukrainischen Separatistengebiete und ist der letzte wichtige Hafen unter Regierungskontrolle am Asowschen Meer. Die Behörden verhängten eine Ausgangssperre.

Ukraine-Krieg: Ein Hochhaus in Kiew, nachdem es von einer russischen Rakete getroffen wurde. © DANIEL LEAL/AFP

Ukraine-Krieg: Bundesregierung jetzt doch für Swift-Einschränkung

18.31 Uhr - Baerbock und Habeck jetzt doch für Ausschluss Russlands aus Swift: Im Streit um einen Ausschluss Russlands aus dem internationalen Zahlungssystem Swift lenkt Deutschland offenbar ein. Die Bundesregierung arbeite „unter Hochdruck daran, wie die Kollateralschäden einer Abkopplung (Russlands) von Swift so eingegrenzt werden können, dass sie die Richtigen trifft“, erklärten Bundesaußenministerin Annalena Baerbock und Vizekanzler Robert Habeck (beide Grüne) am Samstag. „ Was wir brauchen, ist eine gezielte und funktionale Einschränkung von Swift.“

Ukraine-Konflikt: Russland sprengt Damm

18.22 Uhr: Russland hat nach eigenen Angaben die Wasserversorgung der annektierten ukrainischen Halbinsel Krim nach acht Jahren wieder sichergestellt. Russische Truppen sprengten einen von der Ukraine errichteten Damm, der seit 2014 den wichtigen Nord-Krim-Kanal vom Fluss Dnipro abgeschnitten hatte, wie der Armee-Fernsehsender Swesda am Samstag berichtete. Fallschirmjäger hatten den Kanal nach dem Angriff auf die Ukraine erobert.

Über das Bauwerk bezog die Krim bis zur Annexion durch Russland bis zu 90 Prozent ihrer Wasserversorgung. Wegen der Blockade hatte der Chef der Krim-Republik, Sergej Aksjonow, einen sparsamen Umgang mit Wasser angeordnet. Der Grundwasserspiegel auf der Halbinsel sank deutlich, weite Flächen trockneten auch wegen fehlender Niederschläge aus.

Russische Streitkräfte auf einem Militärfahrzeug in der Ukraine. © Konstantin Mihalchevskiy/dpa/Sputnik

Ukraine-Krieg: Deutschland liefert Waffen in Kriegsgebiet

17.55 Uhr: Deutsche Waffen für die Ukraine! AFP und mehrere Medien berichten übereinstimmend, dass die Bundesregierung einer Lieferung von 400 Panzerfäusten für die Ukraine zugestimmt hat. Ferner soll die Lieferung von 10.000 Litern Treibstoff geprüft werden. Außenministerin Annalena Baerbock und Vizekanzler Robert Habeck (beide Grüne) erklärten hierzu: „Nach dem schamlosen Angriff Russlands muss sich die Ukraine verteidigen können. Sie hat ein unabdingbares Recht auf Selbstverteidigung. Die Bundesregierung unterstützt daher die Ukraine auch bei der Ausstattung mit dringend benötigtem Material.“

Ukraine-Konflikt Live: Russische Truppen dringen laut Pentagon langsamer vor, als befürchtet

Update vom 26. Februar, 17.30 Uhr: Obwohl die russische Militäroffensive in der Ukraine ausgeweitet werden soll, macht sie laut USA langsamer Fortschritte als zunächst befürchtet. „Sie treffen auf mehr Widerstand, als sie erwartet haben“, sagte der Vertreter des Pentagons in einem Briefing für Journalisten. Die Truppen seien nicht „so weit oder so schnell vorgedrungen wie wir angenommen hatten“. „Unserer Einschätzungen zufolge leisten die Ukrainer mehr Widerstand als die Russen erwartet hatten“, so der Vertreter.

Er schränkte jedoch ein, Russland halte bislang noch einen großen Teil seiner in der Nähe der Ukraine stationierten Soldaten zurück. Die US-Regierung geht davon aus, dass Russland mehr als 150.000 Soldaten rund um die Ukraine zusammengezogen hat. Bislang „ist es unsere Einschätzung, dass alles langsamer geht, als die Russen angenommen hatten“, sagte er. Ein guter Indikator dafür sei, dass die russischen Streitkräfte bislang noch keine größeren Städte eingenommen hätten.

Ukraine-Krise: Russland kündigt Ausweitung der Militäroffensive an

Update vom 26. Februar, 16.49 Uhr: Russland hat laut Kreml am Samstag eine Ausweitung seiner Militäroffensive in der Ukraine angeordnet. Den Streitkräften sei befohlen worden, nunmehr „die Offensive in alle Richtungen zu erweitern“, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau mit. Begründet wurde der Befehl damit, dass die Ukraine Verhandlungen mit Russland abgelehnt habe.

„Nachdem die ukrainische Seite einen Verhandlungsprozess abgelehnt hat, haben heute alle Einheiten den Befehl erhalten, den Vormarsch in alle Richtungen auszudehnen“, sagte der russische Armeesprecher Igor Konaschenkow.

Ukraine-Konflikt: Armee verteilt 25.000 automatische Waffen an Einwohner von Kiew

Update vom 26. Februar, 15.40 Uhr: Zur Abwehr des erwarteten großen russischen Angriffs auf die ukrainische Hauptstadt Kiew haben die Behörden nach eigenen Angaben zahlreiche Waffen an die Einwohner verteilt. Insgesamt seien 25.000 automatische Waffen sowie 10 Millionen Patronen ausgegeben worden, sagte Innenminister Denys Monastyrskyj in einem am Samstag veröffentlichten Video. Auch Panzerabwehrwaffen seien ausgehändigt worden. „Kiew wird sich selbst verteidigen“, sagte Monastyrskyj. Er sagte, er sei stolz, wenn er sehe, wie die Menschen ihre Städte, Dörfer, Straßen und Häuser verteidigten. „Sie organisieren sich selbst, es gibt keine Plünderungen oder Raubüberfälle.“

Update vom 26. Februar, 15.14 Uhr: Nach Darstellung des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj sind inzwischen Zehntausende russische Truppen in die Ukraine einmarschiert. „Mehr als 100.000 Eindringlinge sind in unserem Land“, schrieb das Staatsoberhaupt am Samstag im Kurznachrichtendienst Twitter. „Sie schießen heimtückisch auf Wohngebäude.“ Er appellierte an den UN-Sicherheitsrat, die Ukraine dringend politisch zu unterstützen. „Stoppt gemeinsam den Angreifer!“

Selenskyj telefonierte am Nachmittag mit Indiens Premierminister Narendra Modi.

Update vom 26. Februar, 14.03 Uhr: Die Ukraine hat nach Kreml-Angaben Friedensverhandlungen mit Russland abgelehnt. „Da sich die ukrainische Seite grundsätzlich weigerte zu verhandeln, wurde der Vormarsch der wichtigsten russischen Streitkräfte heute Nachmittag gemäß dem Operationsplan wieder aufgenommen“, sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow der Agentur Interfax zufolge. Eine Bestätigung von ukrainischer Seite gab es zunächst nicht.

Ukraine-Konflikt: Frankreich fängt russisches Frachtschiff im Ärmelkanal ab

Update vom 26. Februar, 13.37 Uhr: Die französische Marine hat im Ärmelkanal ein russisches Frachtschiff abgefangen. Das mit Fahrzeugen beladene Handelsschiff sei in der Nacht auf Samstag in den Hafen von Boulogne-sur-Mer umgeleitet worden. Es wollte die Straße von Pas-de-Calais, dem engsten Teil der Meerenge zwischen Großbritannien und Kontinentaleuropa, überqueren. Das bestätigte die maritime Präfektur der Deutschen-Presse-Agentur in Paris.

Es wird vermutet, dass das Handelsschiff mit russischen Finanzinteressen in Zusammenhang steht. Die EU hat gegen Russland als Reaktion auf den Einmarsch in die Ukraine Sanktionen in den Bereichen Energie, Finanzen und Transport, Exportkontrollen und Visabeschränkungen ergriffen. Eine Zollkontrolle werde durchgeführt und die Papiere überprüft, hieß es von der französischen Behörde.

Ukraine-Konflikt: Klitschko verschärft Ausgangssperre in Kiew

Update vom 26. Februar, 13.15 Uhr: Vitali Klitschko, Bürgermeister von Kiew, hat die Ausgangssperre in der ukrainischen Hauptstadt angesichts der andauernden russischen Angriffe verschärft: Wer sich zwischen 17 und 8 Uhr auf der Straße aufhalte, werde als „Feind“ betrachtet, erklärte Klitschko bei Telegram. Bisher hatte die kriegsbedingte Ausgangssperre in der ukrainischen Hauptstadt von 22 bis 7 Uhr gegolten. „Alle Zivilisten, die sich während der Ausgangssperre auf den Straßen aufhalten, werden als Mitglieder von Sabotage- oder Aufklärungstruppen des Feindes betrachtet“, betonte Klitschko.

Ukraine-Konflikt: Ukrainische Armee mit Bitte an Bürger - „Stoppt Russen mit allen Mitteln!“

Raketenangriff auf Wohnhaus in Kiew: Bürgermeister Vitali Klitschko veröffentlichte via Telegram diesen Screenshot aus einer Überwachungskamera. © TELEGRAM / @VITALIY_KLITSCHKO / AFP

Update vom 26. Februar, 12.50 Uhr: Die ukrainische Armee hat die Bevölkerung aufgefordert, den russischen Vormarsch mit allen Mitteln zu stoppen. „Fällt Bäume, baut Barrikaden, verbrennt Reifen! Nutzt alles, was Ihr zur Hand habt!“, zitierte die Agentur Unian aus einer Mitteilung. Auch der Bau sogenannter Molotow-Cocktails könne helfen. „Die Besatzer müssen verstehen, dass sie hier nicht erwünscht sind und dass ihnen in jeder Straße Widerstand geleistet wird“, hieß es weiter. „Mögen sie Angst haben, auch nur unsere Städte anzuschauen. Gemeinsam zum Sieg! Die Besatzer werden zerstört werden.“

Ukraine-Konflikt: Russische Fallschirmjäger zurückgeschlagen

Update vom 26. Februar, 11.35 Uhr: In der Nähe der westukrainischen Großstadt Lwiw (Lemberg) sind nach Angaben von Bürgermeister Andrij Sadowyj russische Truppen gelandet. Drei Hubschrauber hätten am Samstagmorgen etwa 60 Fallschirmjäger bei der Stadt Brody abgesetzt, rund 90 Kilometer nordöstlich von Lwiw, schrieb Sadowyj bei Facebook. „Unsere Truppen haben sie zurückgeschlagen.“ Die Angreifer hätten sich vorerst zurückgezogen. „Wir behalten die Situation unter Kontrolle“, betonte Sadowyj. Die Gegend um Lwiw in der Nähe zur polnischen Grenze gilt als Hochburg ukrainischer Nationalisten. Auf dieser Karte sehen Sie, wo es zu Angriffen im Ukraine-Konflikt kommt.

Ein Spielzeug liegt in den Trümmern eines Wohnhauses in Kiew, das durch einen Raketenangriff beschädigt wurde. © Emilio Morenatti/dpa

Ukraine-Konflikt: Klitschko mit eindringlichem Appell an Bevölkerung - „Der Feind greift aus der Luft an“

Erstmeldung vom 26. Februar 2022:

Kiew - Der Ukraine-Konflikt spitzt sich weiter zu: An Tag drei der russischen Invasion in die Ukraine haben sich beide Seiten Gefechte um die Hauptstadt Kiew und andere Städte geliefert. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj rief seine Landsleute in Videobotschaften zur Abwehr russischer Angriffe auf und forderte die Aufnahme seines Landes in die EU.

Auch Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko wandte sich in einem am Samstag auf Telegram verbreiteten Clip an die Bevölkerung. Der ehemalige Profi-Boxer rief die Menschen auf, sich in Sicherheit zu bringen. „Bleibt in den Bombenschutzkellern, denn der Feind greift aus der Luft an.“ Die Infrastruktur funktioniere, die U-Bahn fahre. Klitschko forderte dazu auf, mutmaßliche Markierungen von Angriffszielen auf Häusern zu entfernen. „Wir haben Kontrollpunkte eingerichtet, daher wird die Bewegung in der Stadt eingeschränkt und erschwert.“ Klitschko sagte: „Es wird schwer, aber wir sind verpflichtet durchzuhalten, denn die Armee ist mit uns, die Gebietsverteidigung ist mit uns, die Gerechtigkeit ist mit uns.“

Ukraine-Konflikt: Lage in Kiew unter Kontrolle - Hochhaus von Rakete getroffen

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden erneut Gefechte aus Kiew gemeldet, unter anderem um ein Heizkraftwerk und eine Kaserne der ukrainischen Streitkräfte. Bilder zeigten zudem Treffer in einem Wohngebäude. Vitali Klitschko bestätigte den Einschlag einer russischen Rakete in ein Hochhaus.

Trotz einer weiteren „schweren Nacht“ im Russland-Ukraine-Konflikt sei die ukrainische Hauptstadt Kiew weiter in der Hand der Regierung, so der 50-Jährige. „Es gibt keine russischen Truppen in der Stadt“, sagte Klitschko, der jedoch zugleich betonte: „Der Feind versucht, in die Stadt vorzudringen.“

Ukraine-Konflikt: Militärische Erfolgsmeldungen beider Kriegsparteien mit Vorsicht zu behandeln

Von beiden Kriegsparteien gab es militärische Erfolgsmeldungen. Das ukrainische Militär erklärte, man habe 3500 russische Soldaten getötet und 200 weitere gefangen genommen. Zudem seien 14 Flugzeuge, 8 Hubschrauber und 102 Panzer sowie mehr als 530 weitere Militärfahrzeuge zerstört worden.

Russland meldete seinerseits, es seien mehr als 800 ukrainische Militärobjekte „außer Gefecht“ gesetzt worden. 14 Militärflugplätze, 19 Kommandoposten, 24 Flugabwehr-Raketensysteme vom Typ S-300 und 48 Radarstationen seien zerstört, acht Marine-Boote der Ukraine getroffen worden. Russische Truppen hätten die Kontrolle über die südostukrainische Kleinstadt Melitopol (diese Karte zeigt die bereits eroberten Gebiete im Ukraine-Krieg).

Diese Angaben der Kriegsparteien können nicht von unabhängiger Seite überprüft werden. Gesicherte Informationen sind immer schwerer verfügbar. Viele westliche Journalisten haben Kiew verlassen.

Insgesamt sind nach Einschätzung der Vereinten Nationen Hunderttausende Menschen im Land auf der Flucht vor Kämpfen. Tausende erreichten inzwischen EU-Länder wie Polen, die Slowakei, Rumänien und Ungarn. (sk/dpa) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA