Ukraine-Konflikt: Russland plötzlich zu Verhandlungen bereit - EU will Vermögen von Putin einfrieren

Von: Christina Denk

Ukraine-Konflikt: Russland greift Ukraine an. Kiew wird angegriffen, dann stellt Putin eine Bedingung für Verhandlungen. Der News-Ticker.

Ukraine-Konflikt: Russland soll vor den Toren Kiews stehen - in der Nähe des Regierungsviertels gab es wohl erste Schüsse.

Der Kreml äußerte sich zu seinen Ukraine-Plänen (Erstmeldung vom 25. Februar, 15.00 Uhr).

Die EU will das Vermögen von Präsident Putin und Außenminister Lawrow einfrieren (Update vom 25. Februar, 15.05 Uhr).

Der News-Ticker zum Ukraine-Krieg wird fortlaufend aktualisiert.

Update vom 25. Februar, 15.05 Uhr: Wegen des russischen Angriffs auf die Ukraine will die EU die Vermögen von Russlands Präsident Wladimir Putin und dessen Außenminister Sergej Lawrow einfrieren. Darauf hätten sich die 27 Mitgliedstaaten der EU geeinigt, hieß es am Freitag aus EU-Kreisen. Die EU hatte zuvor bereits eine Reihe von Sanktionen gegen Russland verhängt.

Diese richten sich unter anderem gegen drei russische Banken und 23 Verantwortliche aus Putins Umfeld, darunter Verteidigungsminister Sergej Schoigu, Kreml-Stabschef Anton Waino und die Chefredakteurin des staatlichen Fernsehsenders Russia Today, Margarita Simonjan. Ihr Vermögen wird in der EU ebenso eingefroren, wie das von 351 russischen Parlamentsabgeordneten. Zudem werden sie mit Einreisesperren belegt.

Ukraine-Konflikt: Einmarsch Russland in Kiew scheint bevorzustehen

Erstmeldung vom 25. Februar, 14.55 Uhr: Kiew - Russland ist offenbar bis nach Kiew vorgedrungen. Seit Donnerstag (24.2) greift Präsident Putin die Ukraine an. Wie eine Karte zeigt, wurden am ersten Tag des Ukraine-Konflikts Waffenstützpunkt über das ganze Land verteilt angegriffen. 100.000 Menschen sind laut Schätzungen des UN-Flüchtlingshilfswerks in der Ukraine bereits auf der Flucht. Ein Einmarsch in die Hauptstadt steht wohl offenbar bevor.

Ukraine-Konflikt: Russland rückt in die Hauptstadt vor - Schüsse in der Nähe des Regierungsviertels

Zahlreiche Teile der Ukraine hat Russland eingenommen, darunter Tschernobyl. Eigenen Angaben Russlands zufolge sind im Ukraine-Konflikt bereits 118 Militärobjekte des Landes „außer Gefecht“ gesetzt worden, darunter elf Militärflughäfen. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag gab es die ersten Explosionen in der Hauptstadt Kiew. Ein mehrstöckiges Wohnhaus wurde von Trümmern einer Rakete getroffen. Ukrainische Kräfte hatten den russischen Luftträger zuvor abschießen können. Drei Menschen wurden verletzt. In den 45 und 80 km entfernten Ortschaften Dymer und Iwankiw hätten sich zudem Fallschirmjäger einer „überwältigenden“ Anzahl russischer Truppen entgegengestellt, die mit gepanzerten Fahrzeugen vorrückten.

Ukraine-Konflikt: Ein Flugzeug-Wrack in Kiew. Die ersten Angriffe in der Hauptstadt begannen in der Nacht auf Freitag. © Oleksandr Ratushniak/dpa

Die ersten russischen Einheiten sollen nun bereits nach Kiew eingedrungen sein. In einem nördlichen Bezirk der ukrainischen Hauptstadt ist es am Freitag zu Gefechten gekommen. Auch Explosionen waren im Stadtteil Obolonsky zu hören, wie ein Journalist der Nachrichtenagentur AFP über den Ukraine-Krieg berichtete. Ebenso habe es Schüsse in der Nähe des Regierungsviertels gegeben. Die EU, sowie andere Staaten, reagierten gegenüber Russland mit harten Sanktionen. Die USA verstärken angesichts des Ukraine-Krieges zudem die NATO.

Ukraine-Konflikt: Putins Außenminister erklärt Absichten - „Entmilitarisierung und Entnazifizierung“

„Heute wird der härteste Tag“, sagt Anton Heraschtschenko, Berater des ukrainischen Innenministers laut Tagesschau. Russland plane offenbar, mit Panzern von Iwankiw und Tschernihiw nach Kiew durchzubrechen. Die Verteidiger hielten Panzerabwehrraketen bereit. Mit Sturmgewehren bewaffnete Patrouillen seien in der Innenstadt unterwegs. Straßen und Plätze seinen leer. Das ukrainische Verteidigungsministerium rief auch die Bevölkerung dazu auf, russische Militärfahrzeuge überall zu blockieren.

Indes hat sich Putins Außenminister Sergej Lawrow zum Ukraine-Konflikt geäußert. Er sprach dem Nachbarland erneut die Legitimation ab. „Wir sehen keine Möglichkeit, eine Regierung als demokratisch anzuerkennen, die ihr eigenes Volk unterdrückt und Völkermord-Methoden anwendet“, sagte Lawrow der Agentur Interfax zufolge.

Niemand wird die Ukraine besetzen. Der Zweck der Operation wurde offen erklärt: Entmilitarisierung und Entnazifizierung.

„Niemand wird die Ukraine besetzen“, behauptete Lawrow. „Der Zweck der Operation wurde offen erklärt: Entmilitarisierung und Entnazifizierung.“ Der Kreml behauptet seit Jahren, 2014 hätten aus dem Ausland gesteuerte „Faschisten“ in Kiew einen Staatsstreich herbeigeführt. Lawrow versicherte: „Wir sind daran interessiert, dass das ukrainische Volk unabhängig ist, eine Regierung hat, die seine ganze Vielfalt repräsentiert.“ Nach der Wiederherstellung der „demokratischen Ordnung“ werde die Lage wieder Verhandlungen erlauben.

Ukraine-Konflikt: Russland plötzlich zu Verhandlungen bereit - aber nur unter einer harten Bedingung

Überraschend hat Lawrow am Freitag erneut über Verhandlungsmöglichkeiten gesprochen, stellte jedoch harte Bedingungen. Russland sei in Folge einer ukrainischen Kapitulation bereit, an den Verhandlungstisch zurückzukehren. „Wir sind jederzeit zu Verhandlungen bereit, sobald die ukrainischen Streitkräfte auf unsere Aufforderung reagieren und ihre Waffen niederlegen", hieß es. Präsident Putin hatte zuvor in einem Telefonat mit seinem chinesischen Amtskollegen Xi Jinping angegeben, er sei bereit, „auf hoher Ebene" mit der Ukraine zu verhandeln, so die Nachrichtenagentur Ria.