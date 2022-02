Ukraine-Konflikt: Raketenangriff auf Kiew - „Überwältigende“ russische Armee auf dem Vormarsch

Von: Tanja Kipke

Ukraine-Konflikt: Es wurden zahlreiche Tote und Verletzte gemeldet. Der ukrainische Präsident wirft Russland Angriffe auf zivile Gebiete vor. News-Ticker.

Ukraine-Konflikt : Russland hat mehrere Teile des Landes angegriffen. Die Ukraine wirft Russland Angriffe auf zivile Gebiete vor (siehe Update vom 25. Februar, 7.23 Uhr).

Russland hat mehrere Teile des Landes angegriffen. Die Ukraine wirft Russland Angriffe auf zivile Gebiete vor (siehe Update vom 25. Februar, 7.23 Uhr). In der Nacht zu Freitag gab es mehrere Explosionen in Kiew (siehe Update vom 25. Februar, 5.15 Uhr).

(siehe Update vom 25. Februar, 5.15 Uhr). Der ukrainische Präsident Selenskyj sagt, er selbst sei „Ziel Nr. 1“ der Russen (siehe Update vom 25. Februar, 5.15 Uhr).

sagt, er selbst sei „Ziel Nr. 1“ der Russen (siehe Update vom 25. Februar, 5.15 Uhr). Dieser News-Ticker zum Ukraine-Krieg wird fortlaufend aktualisiert.

Update vom 25. Februar, 7.23 Uhr: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat der russischen Armee vorgeworfen, bei ihren Angriffen auch auf zivile Gebiete zu zielen. Gleichzeitig lobte der Staatschef am Freitagmorgen die Ukrainer für ihren „Heldenmut“ angesichts des russischen Vormarsches. Russland müsse „früher oder später“ mit der Ukraine „sprechen“, um die Kämpfe zu beenden, sagte er weiter.

Ukraine-Krieg mit Russland: Heftige Gefechte rund um Kiew gemeldet

Update vom 25. Februar, 6.50 Uhr: Ukrainische Truppen liefern sich nach Angaben des Generalstabs heftige Gefechte mit russischen Angreifern im Kiewer Gebiet. In Iwankiw rund 80 Kilometer nordwestlich der ukrainischen Hauptstadt hätten sich Fallschirmjäger einer „überwältigenden“ Anzahl russischer Truppen entgegengestellt, die mit gepanzerten Fahrzeugen vorrückten. Eine Brücke sei zerstört worden. Auch auf dem strategisch wichtigen Flugplatz Hostomel nordwestlich von Kiew werde gekämpft, teilte der Generalstab weiter mit. Ukrainische Truppen hielten auch dort Stand.

Zudem gebe es in mehreren Städten russische Luftangriffe. In Kiew heulten erneut die Sirenen, wie ein Korrespondent der Deutschen Presse-Agentur berichtete. Die Stadtverwaltung rief alle Bürgerinnen und Bürger auf, sich möglichst in Sicherheit zu bringen. Die U-Bahn-Stationen der Stadt mit etwa 2,8 Millionen Einwohnern dienten als Schutzräume.

Ukraine-Konflikt: Explosionen in Kiew - „Schreckliche russische Raketenangriffe“

Update vom 25. Februar, 5.15 Uhr: Mehrere Explosionen haben in der Nacht zu Freitag die ukrainische Hauptstadt Kiew erschüttert. Das meldete die Agentur Unian. Unter anderem wurde ein mehrstöckiges Wohnhaus auf dem Ostufer des Flusses Dnipro getroffen, es brach Feuer aus. Dort seien Trümmer einer Rakete eingeschlagen, teilte die Stadtverwaltung auf Telegram mit. Drei Menschen seien verletzt worden. Es sei ukrainischen Kräften dort gelungen, einen russischen Flugapparat abzuschießen, schrieb ein Berater des ukrainischen Innenministers. „Schreckliche russische Raketenangriffe auf Kiew“, twitterte der ukrainische Außenministers Dmytro Kuleba in der Nacht zum Freitag.

Bürgermeister Vitali Klitschko veröffentlichte im sozialen Netzwerk Telegram ein Video, das Brände in mehreren Etagen des Gebäudes zeigten. Feuerwehrleute waren vor Ort. Einer der Verletzen sei in einem kritischen Zustand, schrieb er. Russische Bodentruppen waren am Donnerstag binnen weniger Stunden bis in den Großraum Kiew vorgedrungen. Luftlandetruppen nahmen einen Militärflughafen am nordwestlichen Stadtrand von Kiew ein.

Ukraine-Konflikt: Selenskyj sieht sich als „Ziel Nr. 1“ der Russen

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte die Generalmobilmachung aller Reservisten und Wehrdienstpflichtigen verkündet und vor russischen „Sabotagegruppen“ in der Hauptstadt gewarnt. Am ersten Tag der Kämpfe waren seinen Angaben nach 137 Menschen getötet und hunderte verletzt worden - darunter zahlreiche Zivilisten.

Selenskjy mutmaßte, dass der russische Angriff ihn stürzen solle. „Nach unseren Informationen hat mich der Feind zum Ziel Nr. 1 erklärt, meine Familie zum Ziel Nr. 2“, sagte er. Er beklagte, dass keiner seiner internationalen Gesprächspartner eine Aufnahme der Ukraine in die Nato befürwortet habe. So sei die Ukraine auf sich allein gestellt. Auch die US-Regierung sah Selenskyj als ein „Hauptziel für russische Aggressionen“. Er verkörpere „in vielerlei Hinsicht die demokratischen Bestrebungen und Ambitionen der Ukraine und des ukrainischen Volkes“, sagte der Sprecher des US-Außenministeriums Ned Price dem Sender CNN.

Ukraine-Konflikt: Russland kurz vor Übernahme Kiews? USA schicken Truppen nach Deutschland

Ein verbranntes Auto und die Trümmer eines Privathauses liegt nach russischem Beschuss am 24. Februar außerhalb der ukrainischen Hauptstadt in Rauch. © Efrem Lukatsky/dpa

Erstmeldung vom 24. Februar: München - Russland steht offenbar kurz vor der Übernahme Kiews. Das berichtet eine Ukrainerin unserer Redaktion, sie beruft sich auf Aussagen der Nationalgarde. In der Nacht zum Donnerstag (24. Februar) hat Russland die Ukraine angegriffen. „Ich habe die Entscheidung für eine Militäroperation getroffen“, hatte der russische Machthaber Wladimir Putin in einer Fernsehansprache verkündet. Anderen Ländern drohte er bei Einmischung mit Vergeltung. Mittlerweile sind weite Teile der Ukraine von russischen Soldaten eingenommen. Unter anderem Tschernobyl.

Die Nato schließt eine militärische Unterstützung der Ukraine weiter aus. Das westliche Verteidigungsbündnis aktivierte aber Verteidigungspläne für Osteuropa. Nach vorläufigen Schätzungen des UN-Flüchtlingshilfswerks (UNHCR) sind bereits 100.000 Menschen in der Ukraine auf der Flucht. „Es hat eindeutig erhebliche Vertreibungen im Land gegeben und es gibt Bewegungen Richtung Grenzen und ins Ausland.“ 57 Menschen seien nach Angaben des Gesundheitsministeriums getötet worden. 169 weitere seien verletzt.

Ukraine-Konflikt eskaliert: EU-Staaten beschließen Sanktionspaket gegen Russland

Die EU-Staaten haben daraufhin in einer Sondersitzung ein umfangreiches Sanktionspaket gegen Russland beschlossen. Die Strafmaßnahmen betreffen unter anderem die Bereiche Energie, Finanzen und Transport. Das bedeutet unter anderem:

Russische Banken werden von den EU-Finanzmärkten abgeschnitten.

Die Refinanzierung von russischen Staatsunternehmen in der EU wird verhindert.

Aktien von Unternehmen sollen nicht mehr gehandelt werden.

Russische Luftverkehrsbranche werden von der Versorgung mit Ersatzteilen und anderer Technik abgeschnitten.

Einschränkungen bei der Visapolitik und Exportkontrollen für Hightech-Produkte und Software.

Ukraine-Koinflikt: US-Präsident Biden schickt zahlreiche Truppen nach Deutschland

Die USA wollen zusammen mit ihren Verbündeten große russische Banken international isolieren. Zudem kündigte Biden strikte Exportkontrollen für den Technologiesektor und weitere Strafmaßnahmen gegen Mitglieder der russischen Elite an. Betroffen von den neuen Finanzsanktionen seien vier Kreditinstitute, die zusammen rund ein Drittel der russischen Vermögen hielten, sagte er. Die Banken würden damit vom US-Finanzmarkt und Geschäften in US-Dollar ausgeschlossen.

US-Präsident Joe Biden hat zudem angekündigt, wegen des Ukraine-Konflikts, rund 7000 Soldaten nach Deutschland zu schicken. „Sie werden in Deutschland eingesetzt, um Nato-Verbündete zu beruhigen, russische Aggression abzuschrecken und eine Reihe von Erfordernissen in der Region zu unterstützen.“

Russland drohte wegen der geplanten Sanktionen mit einer „harten“ Reaktion. Die „unfreundlichen“ Maßnahmen der EU würden Moskau „nicht daran hindern“, die pro-russischen Separatisten in der Ostukraine zu unterstützen, teilte das russische Außenministerium laut AFP am Donnerstag mit. Gemäß dem „Prinzip der Gegenseitigkeit“ des Völkerrechts werde Russland „harte Vergeltungsmaßnahmen ergreifen“.

Ukraine-Konflikt: Scholz wird in Live-Schalte zum Krieg emotional

Bundeskanzler Olaf Scholz hatte in einer emotionalen Live-Schalte das Handeln Putins aufs Schärfste verurteilt. Man habe Putin wieder und wieder vor dem Krieg gewarnt. Putin allein habe sich für den Krieg entschieden. „Er allein trägt dafür die Verantwortung. Dieser Krieg ist Putins Krieg“, so der Kanzler. Die von der EU geplanten Sanktionen würden die russische Wirtschaft hart treffen. „Putin wird nicht gewinnen.“

In München demonstrierten am Donnerstag hunderte Menschen für den Frieden. (tkip/dpa/AFP)