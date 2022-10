Offenbar brisante Soldaten-Anrufe abgefangen: Neue Russland-Taktik? „Dann erschießen dich die eigenen Leute“

Von: Marcus Giebel

Teilen

Anruf von der Front: Die russischen Soldaten scheinen ihren Liebsten ihr Leid aus der Ukraine zu klagen. © IMAGO / SNA

Was im Ukraine-Krieg wirklich vor sich geht, wissen nur die direkt Beteiligten an der Front. In Anrufen, die von dort kommen sollen, zeigt sich aber, wie Russland sich aufstellt und welche persönlichen Ziele mancher verfolgt.

München - Im Ukraine-Krieg geht es für beide Seiten offenbar nur noch darum, den Feind in die Knie zu zwingen. Dafür scheint beinahe jedes Mittel recht. Hilfreich kann dabei sein, zu wissen, wie der Gegner denkt. Und im Idealfall auch, was er als nächsten Schritt plant.

Quasi Insider-Informationen abgreifen. Die gibt es im Idealfall von jedem noch so einfachen Soldaten. Zumindest lassen Telefonmitschnitte darauf hindeuten, die vom ukrainischen Geheimdienst SBU abgefangen worden sein sollen. Dabei geht es etwa um Gespräche, die die Männer an der Front mit ihren Frauen im heimischen Russland geführt haben. Die Echtheit lässt sich wie so oft in diesem Konflikt nicht unabhängig überprüfen.

Ukraine-Krieg und Anrufe von der Front: Russland schickt offenbar Häftlinge ganz nach vorne

Ein Anruf, der von einem estnischen Unternehmer, der sich auf die Übersetzung von Material aus dem Krieg spezialisiert hat, via Twitter verbreitet wurde, gibt demnach Einblick in die Struktur der russischen Truppen. „Dieser abgefangene Anruf zeigt, wie die Abwehrreihen der Russen operieren“, schreibt der User mit Namen Dmitri und erklärt: Ganz vorne stünden die Häftlinge, die von Mobiks - vermutlich den bei der Teilmobilmachung eingezogenen Reservisten - bewacht würden, erst in dritter Reihe die regulären Truppen.

Seiner Übersetzung zufolge sagt der Soldat am Telefon zu Beginn des 85-sekündigen Mitschnitts, ihnen sei mitgeteilt worden, sie würden sich gar nicht in der Ukraine befinden. Stattdessen werde ihnen eingeimpft: „Wir sind ‚auf Übung.‘“ Die Frau antwortet, das sei ihr bekannt: „Aber wir haben alle Dienststellen angeschrieben, niemanden kümmert das.“

Soldaten-Anruf von Front in Ukraine-Krieg: „Wer kein Geld hat, isst die Getreidekeime vom Feld“

Darauf sagt der Mann, die Leichen der Getöteten würden nicht zurückgeschickt und das werde sich auch in naher Zukunft nicht ändern. Dabei seien viele Tote zu betrauern. Die Frau kommt darauf zu sprechen, dass sie gehört habe, er habe nichts zu essen. Das bestätigt der Soldat: „Es gibt überhaupt kein Essen. Wer kein Geld hat, isst die Getreidekeime vom Feld.“

Dann verweist er darauf, dass Häftlinge zu ihnen gesendet worden seien: „Die wurden irgendwo nah an die Front gebracht. Und wir sitzen hier wie Schutztruppen. Falls jemand fliehen will, töten wir ihn.“ Die knappe Reaktion der Frau lautet: „Was für ein Horror.“

Russische Taktik im Ukraine-Krieg: Wer wegläuft, wird von den eigenen Leuten erschossen

Der Anrufer scheint diese Taktik aber nicht wirklich zu hinterfragen: „So ist es aufgebaut. Wir sind die zweite Linie, die die erste Linie bewacht. Und hinter uns ist die nächste Linie, auch dahin kannst du nicht zurückkehren. Es ist also unmöglich, davonzulaufen, denn dann erschießen dich die eigenen Leute.“

Damit endet die Aufzeichnung, die den Schluss zulässt, dass viele russische Soldaten nur in die Ukraine entsandt wurden, um im Notfall die eigentlichen Kameraden zu töten. Um Fahnenflucht zu vermeiden.

Video: Russland schickt 9000 Soldaten und schweres Kriegsgerät nach Belarus

Anrufe von der Front im Ukraine-Krieg: „Ich hoffe, ich komme unversehrt zurück“

Interessant ist auch der Inhalt eines anderen, von Dmitri veröffentlichen und übersetzten Telefonats. Darin schimpft ein in Cherson stationierter Soldat zunächst über die ukrainischen Truppen, die sich annähern würden. Sie seien schon bis auf 50 Meter an ihn herangekommen. „Du machst mir Angst“, entgegnet die Frau am anderen Ende der Leitung.

Dann wird er konkreter: Zwei Tage zuvor sei auf sie geschossen worden. „Es läuft hier sehr schlecht“, lässt der Mann weiter wissen und ergänzt: „Sunny, ich weiß nicht, wann ich jemals wieder nach Hause komme, aber ich hoffe, ich komme unversehrt zurück.“

Ukraine-Krieg mit 50-Jährigen an der Front: Ein Soldat will „die Deutschen besiegen“

Sie fragt darauf, warum er überhaupt an die Front gegangen sei: „Etwa für Geld?“ Doch darauf bekommt sie keine direkte Antwort. Stattdessen lässt sich der Soldat über seine Kameraden aus, einige seien schon „45, 50 Jahre alt. Manche besitzen in Moskau ein Auto, das Millionen wert ist, Häuser, Privatgrundstücke.“

Deshalb habe er ebenfalls nachgefragt, warum sie in die Ukraine gegangen seien. Einer, 45 Jahre alt, habe gesagt, er sei aus eigenem Willen gekommen, „um die Deutschen zu besiegen“. Der Anrufer ergänzt: „Das sind die Leute, die wir hier haben.“

Offenbar hat zumindest bei einigen das Narrativ von Wladimir Putin verfangen, Russland kämpfe in der Ukraine nicht gegen Ukrainer, sondern gegen den Westen, die Nato - und damit auch Deutschland. Wann diese Telefonate geführt wurden, wird aus den Aufzeichnungen nicht ersichtlich. (mg)