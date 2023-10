Drakonische Strafen für betrunkene Soldaten: Putins „Sturm Z“-Brigaden erinnern an Stalins Methoden

Von: Bettina Menzel

Wer sich im russischen Militär nicht an Regeln hält, kommt offenbar in Strafeinheiten. Diese Kommandos kämpfen an den schwierigsten Frontabschnitten – nur wenige Soldaten überleben.

Kiew – Die Soldaten im Ukraine-Krieg sind täglich mit Grausamkeiten konfrontiert – egal, auf welcher Seite sie kämpfen. Doch Russland geht selbst gegen die eigenen Soldaten rücksichtslos vor. Immer wieder gibt es Berichte von psychischem Druck, Gewalt und Morden in den eigenen Reihen. Russische Kämpfer, die sich betrinken oder nicht an Regeln halten, werden offenbar in Strafeinheiten - sogenannten „Sturm-Z“-Kommandos - an die schwierigsten Frontabschnitte geschickt. Das geht aus einem Bericht der Nachrichtenagentur Reuters vom Dienstag (3. Oktober) hervor.

Ukraine-Krieg: Betrunkene Soldaten in Strafeinheiten „nur Fleisch“

Hunderte Soldaten hätte das russische Militär in diesem Jahr bereits in Strafeinheiten an die Front gesendet, so Reuters unter Bezugnahme auf 13 Menschen, die der Nachrichtenagentur anonym für Interviews zur Verfügung standen. Nur wenige der Soldaten in „Sturm-Z“-Kommandos überleben und können ihre Geschichte erzählen, hieß es. „Wenn die Kommandanten jemanden mit Alkoholgeruch im Atem erwischen, schicken sie ihn sofort zu den Sturmtruppen“, sagte ein Zeitsoldat der Armeeeinheit Nummer 40318, der im Mai und Juni nahe der umkämpften Stadt Bachmut im Einsatz war. Diese Kämpfer „sind nur Fleisch“, so der Zeitsoldat weiter.

Bei einem Einsatz habe er einmal mehrere Sturm-Z-Soldaten medizinisch versorgt, deren Kommandant ihm den Befehl gegeben hatte, die Männer liegenzulassen. Aus seiner Sicht ein typischer Umgang mit diesen „Kämpfern zweiter Klasse“. Die US-Denkfabrik Institute for the Study of War (ISW) zitierte im April aus einem durchgestochenen Militärbericht aus Russland, der die Bildung von „Sturm-Z“-Kommandos bestätigte. Russische Staatsmedien berichteten zwar nicht von Strafeinheiten, aber von Sturmtruppen und davon, dass einige ihrer Mitglieder Tapferkeitsmedaille erhalten hätten. Wie genau diese Truppen zusammengestellt werden oder welche Verluste sie erleiden, legten die Staatsmedien allerdings nicht offen.

Einsatz in Strafeinheiten nach russischem Recht nur nach Verurteilung von Militärgericht möglich

Die Strafeinheiten sind laut Reuters in der Regel rund 100 bis 150 Mann stark und in reguläre Armeeeinheiten eingebettet. Zahlreiche der interviewten Zeugen berichteten von „alptraumhaften Gefechten“ bei ihren Einsätzen an der Front, wobei ein Großteil der Truppen ums Leben kam. Von 120 Mann hätten nur 15 überlebt, sagte ein Soldat über seinen Einsatz in einem „Z-Kommando“, das in das 237. Regiment eingegliedert war und im Juni bei Bachmut kämpfte.

Nach russischem Recht ist eine Versetzung in eine Strafeinheit nur nach einer Verurteilung von einem Militärgericht möglich. Keiner der von Reuters interviewten Soldaten hatte eigenen Angaben zufolge an einer Gerichtsverhandlung teilgenommen. Auch Sträflinge, die sich freiwillig zum Kampf melden, seien in den Reihen dieser Sturmtrupps, hieß es. Dass ehemalige Strafgefangene im Militär Russlands kämpfen, bestätigte der russische Präsident Wladimir Putin indirekt am Freitag bei einem im Fernsehen übertragenen Treffen mit Soldaten.

Ukraine-Krieg: Strafeinheiten in Russlands Armee erinnern an Stalins Methoden

Die Berichte über die Strafeinheiten in Russlands Armee erinnern an Methoden des früheren sowjetischen Diktators Josef Stalin im Zweiten Weltkrieg. Soldaten, die „Feigheit im Kampf“ zeigten, desertierten oder tranken, kamen in „Strafbataillone“, die man an die gefährlichsten Frontabschnitte schickte. Diese Maßnahme sollte die Disziplin in den russischen Truppen erhöhen. „Strafniki“ nannte man die Soldaten in den Strafeinheiten damals.

Im Ukraine-Krieg wählte man offenbar die inoffizielle Bezeichnung „Sturm-Z“, was sich Berichten zufolge an das „Z“ anlehnen soll, das zum Symbol für die russische Invasion in der Ukraine wurde. In Putins engsten Kreisen wurde allerdings jüngst Kritik an dem „Z“-Symbol laut. Es sei ein „PR-Fake“, sagte etwa der russische Ideologe Alexander Dugin.