Butscha-Morde Teil von Putins Strategie? BND soll brisante Russen-Funksprüche abgefangen haben

Aufnahme vom 5. April: Techniker bei Reparaturen inmitten der Trümmer in Butscha © GENYA SAVILOV/AFP

Laut einem Bericht hat der deutsche Bundesnachrichtendienst Funkverkehr aus Butscha mitgeschnitten. Er legt nahe: Morde an Zivilisten könnten im Ukraine-Krieg Strategie sein.

Butscha/Berlin - Der Bundesnachrichtendienst (BND) hat einem Spiegel-Bericht zufolge Funksprüche russischer Militärs abgefangen, die neue Erkenntnisse zu den Gräueltaten in dem ukrainischen Ort Butscha* enthalten.

In der abgehörten Funk-Kommunikation würden Morde an Zivilisten in Butscha* besprochen, einzelne Funksprüche sollen sich auch in Butscha fotografierten Leichen zuordnen lassen: Darüber informierte der BND nach Informationen des Spiegel vom 7. April bereits die zuständigen parlamentarischen Stellen in Berlin.

Massaker in Butscha im Ukraine-Krieg: BND vermutet Strategie des Putin-Militärs

Die Aufnahmen des BND legen nach den Informationen des Magazins den Schluss nahe, dass es sich bei den Gräueltaten* weder um Zufallstaten handele noch um Aktionen einzelner aus dem Ruder gelaufener Soldaten: Vielmehr lege das Material nahe, dass Morde an Zivilisten Teil des üblichen Handelns der russischen Militärs* geworden seien, möglicherweise sei es Teil einer Strategie. Es gehe darum, unter der Zivilbevölkerung Angst und Schrecken zu verbreiten und Widerstand zu ersticken.

Ukraine-Krieg: Putin-Regierung dementiert Schuld an Gräueltaten in Butscha

In dem Ort Butscha waren nach dem Abzug russischer Militärs am Wochenende ein Massengrab und zahlreiche auf offener Straße liegende Leichen entdeckt worden. Die russische Regierung unter Wladimir Putin* dementierte vehement, dass russische Kräfte für diese Kriegsverbrechen verantwortlich seien. Moskau spricht von gefälschten Fotos und Videos. Die Abhör-Erkenntnisse des BND könnten die Dementis aus Moskau möglicherweise entkräften.

Im Einzelnen sollen zu den BND-Erkenntnissen laut Spiegel Funksprüche gehören, die zu Auffindeorten von Leichen passen, die entlang der Hauptstraße gefunden wurden. So soll in einem Funkspruch ein Soldat einem anderen schildern, er und seine Kollegen hätten eine Person von ihrem Fahrrad geschossen.

Ein Bild einer Leiche mit ihrem Fahrrad ging um die Welt. In einem anderen Funkspruch soll ein Mann sagen: Man befrage Soldaten zunächst, dann erschieße man sie, wie der Spiegel berichtete. (AFP/frs) *Merkur.de und tz.de sind Angebote von IPPEN.MEDIA.