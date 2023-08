Ukraine nimmt Putins Hubschrauber ins Visier – doch es gibt ein Problem

Von: Franziska Schwarz

Teilen

Russland parkt auf dem Flughafen Berdjansk zunehmend Helikopter. Die ukrainische Gegenoffensive stockt dort wohl aus zwei Gründen.

Berdjansk – An der Südfront im Ukraine-Krieg spielt Berdjansk eine wichtige Rolle. Der Flughafen der Hafenstadt ist von den Russen besetzt. Die ukrainische Gegenoffensive kommt im Süden aktuell nur langsam voran. Warum?

Britische Geheimdienste teilten schon im Juni mit: „Seit dem Start der ukrainischen Gegenoffensive in der Südukraine hat Russland seine Kampfhubschrauber-Kräfte in der Region verstärkt.“ Auf Bildern sei zu erkennen, dass mehr als 20 zusätzliche Hubschrauber am Flughafen Berdjansk stationiert worden seien, etwa 100 Kilometer hinter der Front.

Russland habe dort im Luftraum einen Vorteil erlangt – insbesondere bei Kampfhubschraubern, die Geschosse mit großer Reichweite gegen Ziele am Boden einsetzen könnten. Warum sind die Russen dort in der militärischen Lage im Ukraine-Krieg aktuell überlegen?

Panzer, Drohnen, Luftabwehr: Waffen für die Ukraine Fotostrecke ansehen

Hubschrauber im Ukraine-Krieg: Reserveoffizier analysiert Taktik der Russen

Der Tagesspiegel zieht zur Beantwortung dieser Frage den Thread eines ukrainischen Reserveoffiziers heran. Der Mann mit dem Social-Media-Handle „Tatarigami_UA“ liefert zwei Erklärungsansätze dafür, warum die Ukrainer so schwer an die russischen Hubschrauber herankommen.

Das Militär von Kremlchef Wladimir Putin parkt die Hubschrauber bewusst weit auseinander.

Die Luftabwehr des russischen Militärs über dem Flughafen arbeitet effektiv.

Die großen Abstände zwischen den geparkten russischen Hubschraubern machen es unmöglich, mehrere von ihnen mit einem Schlag zu treffen. Das spielt eine Rolle, weil die Ukraine nur eine begrenzte Anzahl an teuren Langstreckenraketen besitzt. Zudem macht den Langstreckenraketen die russische Luftabwehr einen Strich durch die Rechnung.

Der ukrainische Reserveoffizier schlägt als Lösung Ground-Launched Small Diameter Bombs, kurz GLSDB, vor. Diese Präzisionsraketen reichen bis zu 150 Kilometer weit und können ihre Richtung ändern – also auch Luftabwehrsystemen ausweichen.

Kampf der Waffensysteme im Ukraine-Krieg: USA will Kiew Präzisionsraketen liefern

Die US-Regierung hat zwar angekündigt, der Ukraine auch GLSDB-Präzisionraketen zu liefern. Nach Informationen des Tagesspiegels sollen diese Waffen aber erst im Herbst eintreffen. Der australische Militäranalyst Mick Ryan gab im Gespräch mit dem Tagesspiegel außerdem zu bedenken, dass die Ukraine für eine erfolgreiche Gegenoffensive in Berdjansk „Dutzende oder gar Hunderte“ Raketen brauchen würde.

Aufnahme vom 27. Juli: Ein russischer Kampfhubschrauber bei einem Einsatz in der Region Luhansk. © Evgeny Biyatov/Imago

Die russischen Hubschrauber in Berdjansk sind auch längst in den Fokus des US-Instituts für Kriegsstudien (ISW) geraten. Russische Quellen verbreiteten Anfang Juli, die ukrainischen Streitkräfte hätten zwei Storm-Shadow-Raketen auf Berdjansk abgefeuert – die Putins Armee aber erfolgreich abschoss. Nach Überprüfung von Bildern des Flughafens sahen auch die ISW-Experten keine Hinweise auf Schäden an russischen Hubschraubern dort. (frs)