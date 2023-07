Putins FSB-Schergen sollen Prigoschin töten

Von: Sandra Kathe

Auf den nach einem Aufstand der Wagner-Gruppe in Ungnade gefallenen russischen Milliardär Jewgeni Prigoschin soll es Mordpläne geben.

Moskau – Nach der Meuterei von Wagner-Söldnern am vergangenen Wochenende sollen russische Behörden unter Machthaber Wladimir Putin dem russischen Geheimdienst FSB den Auftrag gegeben haben, Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin zu töten. Das berichtet das Online-Medium Ukrajinska Prawda und beruft sich auf ein Interview mit dem ukrainischen Militärgeheimdienstchef Kyrylo Budanow und eine offizielle Stellungnahme seiner Behörde.

Aus Budanows Worten geht hervor, dass der angebliche Auftrag zur Tötung des Wagner-Chefs, der Berichten zufolge ins Exil nach Belarus geschickt wurde, noch immer aktuell sei: „Wir wissen, dass der FSB den Auftrag erhalten hat, Prigoschin zu töten. Ob es ihm gelingen wird, wird die Zeit zeigen. In jedem Fall werden alle möglichen Assassinationsversuche nicht schnell vonstattengehen. Es wird einige Zeit dauern, eine Herangehensweise auszuarbeiten und eine großangelegte Operation durchzuführen“, zitiert das ukrainische Nachrichtenportal den 37-Jährigen.

Wagner-Aufstand in Russland: Tauscht Putin nun wichtige Militär-Vertreter aus?

Zudem kommentierte Budanow, dass sich noch schwer sagen ließe, welchen Effekt der Wagner-Aufstand, der nur wenige Stunden angedauert hatte, auf den Ukraine-Krieg haben werde. Was bereits absehbar sei, seien Schäden für die russische Luftwaffe sowie der Umstand, dass die Ukraine fürs Erste nicht mit einer Rückkehr der Wagner-Söldner an die Kriegsfront rechne. „Und ich glaube, dass dieser Faktor für uns ziemlich wichtig sein wird“, sagte Budanow.

Ukrainischen Geheimdienstberichten zufolge hat Russlands Geheimdienst FSB Order, den exilierten Wagner-Chef zu töten. (Archivfoto) © Screenshot Wagner Group/imago-images.de

Der Konflikt zwischen Wagner-Chef Prigoschin und der Staats- und Militärführung in Russland hatte sich bereits über Wochen durch lautstarke Kritik des Wagner-Anführers an mehreren hochrangigen Personalien angekündigt. Zur Eskalation kam es dann, nachdem Prigoschin am Abend des 23. Juni Vorwürfe erhob, dass russische Militärs ein Lager der Wagner-Gruppe angegriffen hätten. Daraufhin machten sich Tausende Wagner-Kämpfer auf den Weg Richtung Moskau, wurden teils ausgesprochen freundlich von der russischen Bevölkerung empfangen und kündigten erst wenige hundert Kilometer vor Moskau ihren Rückzug an.

Russland nach dem Wagner-Aufstand: Kreml stellt die Geschehnisse als Sieg dar

Seitdem wurde berichtet, dass der Wagner-Chef Prigoschin nach einer Vermittlung durch den belarussischen Diktator Alexander Lukaschenko ins Exil nach Belarus gebracht worden wäre. Auch der russische General Sergej Surowikin soll enge Kontakte zu Wagner gehabt haben. Genau wie im Fall des bisherigen Generalstabschefs des russischen Militärs Waleri Gerassimow gibt es Gerüchte über eine Verhaftung Surowikins. Beide wurden nach dem Vorfall bislang nicht in der Öffentlichkeit gesehen.

Agenturberichten zufolge ist Putin derzeit sehr bemüht, den durch den Wagner-Aufstand angerichteten Schaden in Russland kleinzuhalten und die Geschehnisse als Sieg darzustellen. So dankte Putin am Dienstag Sicherheitskräften in Moskau, die „de facto einen Bürgerkrieg verhindert“ hätten. Putin gedachte im Hof des Kreml im Beisein etlicher Behörden- und Militärvertreter der getöteten „Kampfgenossen“ und Piloten. „Sie sind nicht zurückgewichen und haben ihre Befehle und ihre militärische Pflicht ehrenhaft erfüllt“, sagte der Präsident vor einer Schweigeminute. Putin-Sprecher Dmitri Peskow betonte, die Ereignisse vom Wochenende hätten gezeigt, wie sehr die Gesellschaft in Russland hinter Putin stehe. (saka mit AFP)