Beschlagnahmt von Betrunkenen: Lettland spendet Autos in die Ukraine

Von: Franziska Schwarz

Teilen

Alkohol am Steuer: In Lettland kann das Auto konfisziert werden – und als Hilfe an die Ukraine gehen (Symbolbild). © Wolfgang Maria Weber/Imago

Lettland unterstützt die Angegriffenen im Ukraine-Krieg – und hat dafür ein spezielles Gesetz: Beschlagnahmte Autos wandern nun über die Grenze.

Riga – Lettland hat der Ukraine im Ukraine-Krieg bereits 66 Autos geschenkt. Das Besondere: Sie wurden zuvor von Fahrern beschlagnahmt, die betrunken am Steuer erwischt wurden. Grundlage dafür ist das lettische Gesetz „Über die Unterstützung der Zivilbevölkerung in der Ukraine“. Das berichtet das baltische Nachrichtenportal Delfi.

Lettlands Ministerpräsident Krišjānis Kariņš hatte erläutert, wie es zu dieser ungewöhnlichen Maßnahme kam. Die beschlagnahmten Autos hätten sich angesammelt und seien zum Problem geworden. Dann habe sein Finanzminister vorgeschlagen, sie den ukrainischen Streitkräften zu spenden.

Autos im Kampf gegen Putins Ukraine-Krieg

„Und es stellte sich heraus: Es gibt Interesse“, sagte Kariņš der European Pravda. „Wir schicken nicht irgendwelche Autos. Sondern gute Autos, die auch wirklich noch zu gebrauchen sind“, betonte der Politiker. „Ich sagte im Scherz, dass unsere Gesellschaft die Ukraine zu 100 Prozent unterstützt – sogar die Leute, die trinken und dann Auto fahren, unterstützen die Ukraine.“

Panzer, Drohnen, Luftabwehr: Waffen für die Ukraine Fotostrecke ansehen

Nicht nur Waffen helfen der Bevölkerung im Ukraine-Krieg, um sich gegen die Angriffe von Kremlchef Wladimir Putin zu wehren. Die Lettinnen und Letten wollten die Menschen „auf jede nur erdenkliche Weise“ unterstützen: „Sie schicken Busse, Autos, medizinische Hilfe, humanitäre Hilfe oder einfach nur Bargeld“, sagte Kariņš. Im März hatte Lettland bereits acht Autos nach Kiew geschickt, im April folgten weitere Autos, ergänzte die Ukrainska Pravda.

Lettlands Haltung im Ukraine-Krieg auch historisch bedingt

Die lettische Bevölkerung unterstütze die Ukraine „mit absoluter Überzeugung“, sagte Kariņš der European Pravda und begründete das so: „Während des Zweiten Weltkriegs, besonders am Ende, haben die Russen in Lettland das getan, was sie in der Ukraine getan haben, was sie in Butscha getan haben: Massenhinrichtungen, Deportationen, Scheinprozesse, Vergewaltigungen, Plünderungen und Diebstähle. All das ist uns passiert.“ Das sei in den Familienerinnerungen verankert. (frs)