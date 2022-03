Ukraine-Krieg: Einschläge kurz vor Nato-Grenze: Explosion noch in Polen zu hören - Selenskyj droht Kollaborateuren

Von: Kathrin Reikowski

Teilen

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj © -/Ukrinform/dpa

Mehrere ukrainische Städte waren am Samstag heftig umkämpft. Kiew befindet sich unter starkem Druck. Am Sonntag soll es einen sechsten Evakuierungsversuch für Mariupol geben. Der News-Ticker.

Die Hauptstadt der Ukraine, Kiew, befindet sich nach ukrainischen Angaben im „Belagerungszustand“.

Bevor Wladimir Putin* am Samstag mit Olaf Scholz (SPD)* und Emmanuel Macron telefonierte, soll er am Donnerstagabend „mehrere Stunden“ mit Altkanzler Schröder gesprochen haben.

Wolodymyr Selenskyj, Präsident der Ukraine, droht Kollaborateuren Russlands in der Ukraine (Update vom 13. März, 6.00 Uhr).

Nato warnt Russland vor Einsatz chemischer Waffen und appelliert an Putin (Update vom 13. März, 8.21 Uhr).

Erstmals Raketenangriffe nahe der westukrainischen Stadt Lwiw - 80 Kilometer von Polen entfernt (Update vom 13. März, 8.45 Uhr).

Die Chronologie des Ukraine-Konflikts lesen Sie hier*. Dieser News-Ticker zum Ukraine-Krieg wird regelmäßig aktualisiert.

Update am 13. März, 08.45 Uhr: Rund 40 Kilometer nordwestlich von der westukrainischen Stadt Lwiw schlugen der regionalen Militärverwaltung zufolge acht Raketen im „Zentrum für Internationale Friedenssicherung und Sicherheit“ ein. Dort sind unter anderem ein Militärausbildungszentrum und ein Truppenübungsplatz angesiedelt. Das waren die ersten Detonationen und Explosionen nahe Lwiw seit Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine. Die dpa berichtet, dass es in der Stadt selbst keine Einschläge gegeben hätte.

Die Explosion sei auch in Polen zu hören gewesen sein, da das beschossene Gelände nur rund 80 Kilometer von der Grenze zu Polen entfernt liegt, so berichtet eine Reporterin der dpa.

Aus dem westukrainischen Iwano-Frankiwsk meldet der Bürgermeister einen Angriff auf den Flughafen seiner Stadt. Auf Facebook schreibt Ruslan Marzinkiw, nach "vorläufigen Informationen" hätte es einen solchen Angriff gegeben.

Ukraine-Krieg: Nato warnt vor Einsatz von Chemiewaffen von russischer Seite

Update vom 13. März, 08.21 Uhr: Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg warnt mit Blick Richtung Russland vor einem Angriff mit Chemiewaffen in der Ukraine. In den vergangenen Tagen habe man absurde Behauptungen über chemische und biologische Waffenlabore gehört, so Stoltenberg gegenüber der Welt am Sonntag. „Der Kreml erfindet falsche Vorwände bei dem Versuch, zu rechtfertigen, was nicht zu rechtfertigen ist“. Weiter mahnt Stoltenberg zu Wachsamkeit und möglicher „Kriegsverbrechen“ Russlands, sollte es zum Einsatz solcher Waffen kommen: „Nachdem diese falschen Behauptungen nun aufgestellt wurden, müssen wir wachsam bleiben, weil es möglich ist, dass Russland selbst Einsätze mit chemischen Waffen unter diesem Lügengebilde planen könnte.“

Auf den Krieg in der Ukraine blickt Stoltenberg mit wachsender Sorge und voll Betroffenheit angesichts der steigenden Zahlen ziviler Opfer in dieser „sinnlosen Zerstörung“. Er sagt: „Die Menschen in der Ukraine widersetzen sich der Invasion mit Mut und Entschiedenheit, aber die kommenden Tage werden wahrscheinlich noch größere Not bringen“. Stoltenberg appelliert erneut an Wladimir Putin: „Beenden Sie diesen Krieg, ziehen Sie alle Kräfte zurück und bekennen Sie sich zur Diplomatie.“

Ukraine-Krieg: Präsident Selenskyj droht möglichen Kollaboratueren auf russischer Seite

Update vom 13. März, 6.00 Uhr: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj droht möglichen Kollaborateuren Russlands in der Ukraine. Wer sich von Angeboten der russischen Besatzer in Versuchung geführt sehe, unterschreibe damit sein eigenes Urteil, sagte er in einer in der Nacht zu Sonntag veröffentlichten Videobotschaft.

Lesen Sie auch Spiel mit der Angst: Auf Ebay werden Bunkerplätze für viel Geld angeboten Der Angriff Russlands auf die Ukraine hat bei vielen Menschen die Angst vor einem möglichen Krieg auch in Deutschland geschürt. Auf Ebay werden Bunkerplätze für den Ernstfall gesucht - und auch angeboten. Spiel mit der Angst: Auf Ebay werden Bunkerplätze für viel Geld angeboten Ukraine-Krieg: Neue Flüchtlings-Plan für München - 2000 Ukrainer kommen in Messehalle unter Immer mehr Flüchtlinge aus der Ukraine kommen in die Stadt München. Sie sollen vorerst in Turnhallen und in der Messehalle C6 untergebracht werden. Ukraine-Krieg: Neue Flüchtlings-Plan für München - 2000 Ukrainer kommen in Messehalle unter

„Das Urteil lautet, mehr als 12 000 Besatzern zu folgen, die nicht rechtzeitig verstehen konnten, warum die Ukraine nicht angegriffen werden sollte.“ Zuletzt hieß es von ukrainischer Seite, dass mehr als 12 000 russische Soldaten in dem Krieg in der Ukraine getötet worden seien.

Ukraine-Krieg-News: Evakuierungsversuch aus Mariupol scheitert - Schröder zu Gast bei Putin

Erstmeldung vom 12. März: Kiew/Moskau - Der Ukraine steht eine weitere schwere Nacht bevor. Nach heftigen Kämpfen um die Stadt Mariupol sowie zahlreiche Städte im Süden der Ukraine, ist besonders die Hauptstadt Kiew im eskalierten Ukraine-Konflikt erneut unter Druck. Nach Angaben des ukrainischen Präsidentenberaters Mychailo Podoljak befindet sich Kiew im „Belagerungszustand“.

Nachrichtenagenturen berichten von schweren Luftangriffen auf die Vorstädte im Nordwesten Kiews. Inzwischen rückten Panzer aus Russland* zudem von Nordosten her immer rascher auf Kiew vor. AFP-Reporter berichteten am Samstag von dichten Rauchwolken über den nordöstlichen Vororten Kiews. Mehrere Busse hätten Menschen aus den Vororten in die Hauptstadt gebracht. Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko sagte am Samstag, die Lebensmittel- und Medikamentenvorräte der Stadt würden aufgestockt.

Ukraine-Krieg News: Evakuierungen aus Mariupol am Samstag erneut gescheitert

Nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums ist am Samstag der fünfte Versuch eines Fluchtkorridors aus Mariupol erfolglos geblieben. 50 Busse hätten wegen Beschusses nicht abfahren können, sagte ein hoher Offizier des russischen Verteidigungsministeriums laut Nachrichtenagentur Interfax. Die Angaben ließen sich nicht überprüfen.

Nach Angaben des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj wurden seit Beginn der russischen Invasion am 24. Februar 12.000 russische Soldaten getötet. Moskau hatte in der vergangenen Woche von knapp 500 getöteten Soldaten gesprochen. Die USA gehen von 2000 bis 4000 Toten auf russischer Seite aus. Auf ukrainischer Seite starben laut Selenskyj rund 1300 Soldaten. Auch für diese Angaben gibt es keine unabhängigen Bestätigungen.

Ein Panzer der russischen Armee hat in Mariupol auf ein Wohnhaus geschossen. © Evgeniy Maloletka/AP/dpa

Krieg in der Ukraine aktuell: Diplomatische Bemühungen gehen weiter - Schröder „mehrere Stunden“ bei Putin

Mehrere Stunden soll Altkanzler Gerhard Schröder am Donnerstagabend mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin gesprochen haben*. Das will die Bild von einer „Person, die detaillierte Einblicke hat“, erfahren haben. Demnach soll Schröder am Freitagabend noch einen mehrstündigen Gesprächstermin mit einem der engsten Berater Putins gehabt haben und für Samstag oder Sonntag mit einer ukrainischen Delegation Gespräche in Istanbul geplant haben.

Am Samstag hatten Olaf Scholz (SPD) und Emmanuel Macron mit Wladimir Putin telefoniert und ihn zu einem „sofortigen Waffenstillstand“ gedrängt, aber kein Ergebnis erzielt. Unterdessen berichten aber sowohl Kiew als auch Moskau, dass Verhandlungen im Onlineformat täglich stattfinden würden. Als neutralen Gesprächsort für ein mögliches direktes Gespräch mit Wladimir Putin schlug Wolodimir Selenskyj am Samstagabend Israel vor. Dazu müsse es aber eine Feuerpause geben. (kat/dpa/AFP) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA