Ukraine-Krieg: USA fürchtet Biogas-Angriff durch Putin - Belarus soll schon diesen Abend einmarschieren

Von: Cindy Boden

Teilen

Das Ringen um Lösungen im Ukraine-Krieg geht weiter. Die UN prüft Berichte über russische Angriffe und mögliche Tötungen. News-Ticker.

Eskalierter Ukraine-Konflikt: Die russischen Angriffe gehen weiter.

Die UN spricht von möglicherweise russischen Kriegsverbrechen in seinem Nachbarland.

Wladimir Klitschko erwartet „jeden Moment“ einen Angriff auf die Hauptstadt Kiew (siehe Update vom 11. März, 14.56 Uhr).

Dieser News-Ticker zum Ukraine-Krieg wird fortlaufend aktualisiert. Mehr zu dem Hintergrund der Ukraine-Krise hier*.

Angst vor Biowaffen-Einsatz in der Ukraine - Russland arbeitet möglicherweise an Vorwand

Update vom 11. März, 18.23 Uhr: Die USA fürchten, dass Putin Chemie- oder Biowaffen in der Ukraine einsetzen wird. Grund ist die jüngste Sitzung des UN-Sicherheitsrats - erstmals einberufen von Russland. Dabei warfen die Russen den USA vor, die Amerikaner würden geheime Biowaffen-Labors in der Ukraine finanzieren. Die Angst ist groß, dass die Russen diese Behauptung nutzen, um ihrerseits einen Vorwand zu haben, Bio- oder Chemiewaffen gegen die ukrainische Bevölkerung einzusetzen.

„Die Ukraine hat kein Biowaffenprogramm. Es gibt keine ukrainischen Labors für biologische Waffen, die von den Vereinigten Staaten unterstützt werden“, sagte die amerikanische UN-Botschafterin Linda Thomas-Greenfield am Freitag bei jener Dringlichkeitssitzung in New York heute. Internationale Faktenchecker haben entsprechende Behauptungen teilweise entkräftet. Auch die UN sagten, sie wüssten nichts über angeblich in der Ukraine produzierte Massenvernichtungswaffen.

Ukraine: Steigt Belarus in den Krieg ein? Sturm soll schon heute Abend „vor 21 Uhr“ starten

Währenddessen mehren sich die Anzeichen, dass Belarus ebenfalls mit eigenen Truppen in die Ukraine einmarschieren könnte - und zwar schon heute Abend. „Nach Angaben ukrainischer Militär- und Regierungsbeamter bereitet sich Belarus darauf vor, am 11. März vor 21.00 Uhr in die Ukraine einzumarschieren“, twitterte die ehemalige Sprecherin des ukrainischen Präsidenten Selenskyi, Iuliia Mendel, am Freitag.

Lesen Sie auch Ukraine Krieg: Nach Rauswurf von russischem Dirigenten - München wehrt sich gegen Vorwürfe Nachdem sich die Münchner Philharmonie von ihrem russischen Chefdirigenten getrennt hat, wehrt sich die Stadt gegen Vorwürfe. Dass Valery Gergiev ein Putin-Freund ist, war wohl schon lange bekannt. Ukraine Krieg: Nach Rauswurf von russischem Dirigenten - München wehrt sich gegen Vorwürfe Mysteriöser Knochenfund in NRW - Sterbliche Überreste waren zum Teil in Folie eingewickelt In NRW wurde ein fast vollständiges Skelett in einem Bachbett gefunden. Der Fund gibt den Ermittlern Rätsel auf, denn ein Teil der sterblichen Überreste war in Plastikfolie eingewickelt. Mysteriöser Knochenfund in NRW - Sterbliche Überreste waren zum Teil in Folie eingewickelt

Update vom 11. März, 16.57 Uhr: Der ukrainische Präsident Selensky äußerte sich erneut in einer Videobotschaft aus Kiew, wie CNN berichtet. Er sagte, dass zwölf neue Evakuierungskorridore aus den Städten Enerhodar, Volnovakha, Polohy, Bucha, Hostomel, Borodyanka, Andriivka, Mykulychi Makariv, Kozarovychi und Mariupol organisiert worden seien, Hilfslieferungen in die Städte seien unterwegs. „Wenn Russland es wagt, die Waffenruhe zu stören, wird es eine internationale Antwort erhalten“, sagte Selensky.

Ukraine-Konflikt aktuell: Putins Armee greift am Freitag erstmals Städte im Westen der Ukraine an

Update vom 11. März, 14.56 Uhr: Am Freitagmorgen sind zum ersten Mal Ziele im Westen der Ukraine, bis knapp 100 Kilometer zur polnischen Grenze, angegriffen worden. Nach Angaben des ukrainischen Militärs wurden bei Luftangriffen auf den Militärflughafen von Luzk im Nordwesten des Landes zwei ukrainische Soldaten getötet und sechs weitere verletzt. Außerdem sei auch der Militärflughafen Iwano-Frankiwsk im äußersten Westen attackiert worden.

In der Zentralukraine wurde am Freitagmorgen mindestens ein Zivilist getötet. Bei Attacken auf die Industriestadt Dnipro wurde nach Angaben der Rettungskräfte auch weitere zivile Einrichtungen beschädigt. „Es gab drei Luftangriffe in der Stadt, die einen Kindergarten, ein Apartmenthaus und eine zweistöckige Schuhfabrik trafen“, erklärten die Rettungskräfte. „Eine Person kam ums Leben.“

Unterdessen könnte sich die Lage um die Hauptstadt Kiew weiter zuspitzen. Wladimir Klitschko, der Bruder des Kiewer Bürgermeisters Vitali Klitschko, erwartet „jeden Moment“ einen Angriff auf die Hauptstadt Kiew. Er forderte die westlichen Verbündeten auf, schnelle Unterstützung zu liefern. „Es geht nicht um Wochen und Monate, sondern um Stunden und Tage. Wir brauchen finanzielle, humanitäre und militärische Unterstützung“, sagte er gegenüber CNN. „Ich weiß nicht, wie lange wir durchhalten werden, aber wir werden durchhalten, so lange es möglich ist.“ Vor einem Angriff auf Kiew warnt auch ein deutscher Militärexperte*.

Ukraine-Krieg: Bürgermeister von Mariupol - „Stadt existiert eigentlich nicht mehr“

Update vom 11. März, 14.13 Uhr: Immer noch ist die ostukrainische Hafenstadt Mariupol ein Zentrum des Kriegs in der Ukraine. Der Vize-Bürgermeister berichtete am Freitag in der ARD von verheerenden Zerstörungen, und dass über 200.000 Menschen darauf warten, ihre Stadt verlassen zu können.

„Ich weiß nicht, wie ich die Zerstörungen in unserer Stadt beschreiben soll. Die Stadt existiert eigentlich nicht mehr. Die Bilder von Grosny und von Aleppo - so sieht Mariupol im Augenblick aus“, sagte der Vize-Bürgermeister Serhij Orlow am Freitag in der ARD. Die ukrainische Armee sei „sehr tapfer“, aber gegen die Luftangriffe der russischen Armee hätten die Soldaten keine Waffen, um das Leben der Zivilisten zu schützen.

Doch die Stadt sei unter ständigem Beschuss durch die russische Armee, es gebe keine Fluchtmöglichkeiten. „Außerdem haben sie die Stadt von allen Richtungen abgeschnitten“, sagte Orlow Weiterhin würden keine humanitären Lastwagen in die Stadt gelassen.

Ukraine-Krieg: UN und WHO sprechen von Angriffen auf Gesundheitseinrichtungen

Erstmeldung vom 11. März, 13.59 Uhr: Kiew/Moskau - Noch ist kein Waffenstillstand im Ukraine-Krieg in Sicht. Menschen sterben, Menschen fliehen. Hinzu kommt: Das UN-Hochkommissariat für Menschenrechte hat in der Ukraine zahlreiche russische Angriffe auf zivile Ziele dokumentiert. Dabei könne es sich um Kriegsverbrechen handeln, sagte eine Sprecherin des Hochkommissariats am Freitag (11. März) in Genf.

Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) sind seit Beginn des Krieges am 24. Februar mindestens 26 Gesundheitseinrichtungen angegriffen worden. Dabei seien zwölf Menschen umgekommen und 34 verletzt worden, sagte ein Sprecher in Genf.

Die Sprecherin des Hochkommissariats sprach von „offenbar wahllosen Angriffen“, bei denen Zivilisten getötet und verletzt wurden, was nach dem humanitären Völkerrecht verboten ist. Russische Streitkräfte setzten in der Nähe von bewohnten Gebieten Raketen sowie schwere Artilleriegranaten ein und griffen aus der Luft an. Es gebe glaubhafte Berichte über den Einsatz von Streumunition.

Ukraine-Krieg: Zivilisten sterben laut Meldungen bei russischen Angriffen

„Wir erinnern die russischen Behörden daran, dass gezielte Angriffe auf Zivilisten und zivile Objekte sowie das so genannte Flächenbombardement in Städten und Dörfern und andere Formen wahlloser Angriffe nach dem Völkerrecht verboten sind und Kriegsverbrechen darstellen können“, sagte die Sprecherin.

Sie bekräftigte, dass ein vor wenigen Tagen in Mariupol angegriffenes Gebäude eine funktionierende Geburtsklinik war. Vertreter Russlands sagen, in dem Gebäude sei ein Lager ukrainischer Kämpfer gewesen. Bei dem Angriff seien 17 Zivilisten verletzt worden, sagte die Sprecherin des UN-Hochkommissariats für Menschenrechte. Berichte, dass dabei drei Menschen ums Leben kamen, würden noch geprüft.

Ukraine, Mariupol: Ein Mann ging am 10. März mit einem Fahrrad an einem Gebäude vorbei, das durch einen Beschuss beschädigt wurde. © Evgeniy Maloletka/AP/dpa

Ukraine-Krieg: Putin sieht plötzlich positive Zeichen - EU-Gipfel-Teilnehmer ringen um weiteren Weg

Derweil wettert Russlands Präsident Wladimir Putin im TV und will Truppen an die Nato-Grenzen schicken. Allerdings erkennt er auch überraschend Fortschritte in den Verhandlungen. „Da sind gewisse positive Veränderungen, haben mir unsere Unterhändler berichtet“, sagte Putin am Freitag während eines vom Fernsehen übertragenen Treffens mit dem belarussischen Staatschef Alexander Lukaschenko. Die Verhandlungen würden „nun auf fast täglicher Basis geführt“.

Auch aus der Europäischen Union kommen Neuigkeiten: Die Ukraine soll für den Kampf gegen die russische Invasion weitere Waffen und andere Ausrüstung im Wert von einer halben Milliarde Euro bekommen. Einen entsprechenden Vorschlag machte der Außenbeauftragte Josep Borrell beim EU-Gipfel im französischen Versailles. Er sei sich sicher, dass die Staats- und Regierungschefs dem Vorhaben zustimmen werden, sagte der Spanier am Freitag. Der Plan solle schnell umgesetzt werden. Ein erstes Paket über 500 Millionen Euro für Waffen und Ausrüstung war bereits Ende Februar bewilligt worden.

Scholz bekräftigt im Ukraine-Krieg seine Position

Bereits am Donnerstag hatten Kanzler Olaf Scholz und seine Kollegen beim EU-Gipfel bis tief in die Nacht über den richtigen Kurs in der Russland-Krise gerungen. Am zweiten Gipfeltag sollte dann darüber entschieden werden, die Abschreckung gegenüber Russland auszubauen. „Ich glaube, alle sind sich einig, dass sich die Dinge seit dem 24. Februar geändert haben“, sagte die estnische Premierministerin Kaja Kallas am Freitag mit Blick auf den Tag des russischen Einmarschs in die Ukraine.

Scholz bekräftigte auf dem Gipfel mit Blick auf einen möglichen Importstopp russischer Energie seine Position, dass die Sanktionen gegen Moskau möglichst geringe Auswirkungen auf die EU-Staaten selbst haben sollten. Er sieht die deutsche Energieversorgung im Fall eines Einfuhr-Embargos nicht gesichert. Unterstützung bekam er von Österreichs Kanzler Karl Nehammer. „Österreich kann jetzt nicht sagen, wir verzichten auf russisches Erdgas, wir brauchen es“, sagte der konservative Politiker. Umstritten sind die Energielieferungen vor allem deshalb, weil Russland damit Milliarden einnimmt, die es für den Krieg gegen die Ukraine verwenden könnte. (dpa/cibo) *tz.de und Merkur.de sind Angebote von IPPEN.MEDIA.