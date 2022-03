Ukraine-Krieg: US-Verteidigungsminister erklärt den so schleppenden Kiew-Vorstoß der Russen

Von: Jennifer Lanzinger

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj. © Ukrainisches Pressebüro des Präsidenten/DPA

Die Lage in Kiew und in der Ukraine selbst bleibt weiter angespannt. Präsident Selenskyj äußerte sich nun. Der News-Ticker zum Ukraine-Krieg.

Eskalierter Ukraine-Konflikt : Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj äußerte sich mit einem alarmierenden Bericht von der Front (siehe Ursprungsmeldung).

: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj äußerte sich mit einem alarmierenden Bericht von der Front (siehe Ursprungsmeldung). Die Stadt Mariupol steht weiter unter Beschuss, nun wurde eine Kunstschule mit rund 400 Schutzsuchenden bombardiert (siehe Ursprungsmeldung).

Update vom 20. März, 14.50 Uhr: Könnte die Ukraine schon bald auch aus Belarus angegriffen werden? Genau das befürchtet nun offenbar das Militär. Währenddessen sollen Bahnmitarbeiter aus Belarus die Schienenverbindungen zwischen Belarus und der Ukraine unterbrochen haben.

Der Vorsitzende der ukrainischen Eisenbahnen, Olexander Kamyschin, dankte am Samstag den Kollegen in Belarus für die nicht näher beschriebene Aktion. „Mit dem heutigen Tag kann ich sagen, dass es keinen Bahnverkehr zwischen Belarus und der Ukraine gibt“, wurde er von der Agentur Unian zitiert. Das würde bedeuten, dass russische Truppen in der Ukraine über diese Strecken weder Verstärkungen noch Nachschub erhalten.

Obwohl russische Truppen aus Belarus in die Ukraine eingefallen sind, hat der autoritäre belarussische Präsident Alexander Lukaschenko, der als Protegé des Kremlchefs Wladimir Putin gilt, bisher eine direkte Beteiligung seiner Truppen am Krieg im Nachbarland abgelehnt. Doch könnte sich genau das schon bald ändern? Wie nun ntv unter Berufung auf das Präsidialamt des Militärs berichtet, soll ein Angriff auf die westliche Region Wolyn von Belarus aus befürchtet werden. Diese Wahrscheinlichkeit sei demnach „sehr hoch“. Wie der TV-Sender weiter berichtet, soll jedoch unklar sein, ob der Angriff durch russische Truppen oder durch belarussische Truppen erwartet werden müsste. Wie ntv unter Berufung auf Medienberichte weiter erklärt, soll Belarus an der Grenze Truppen zusammenziehen.

Ukraine-Krieg: Verteidigungsminister der USA äußert sich zu langsamem Vorgehen russischer Truppen

Update vom 20. März, 13.50 Uhr: Auch am Sonntag gehen die Gefechte in der Ukraine weiter, darunter auch um die nordukrainische Stadt Tschernihiw. „Tschernihiw wird verteidigt“, teilte die ukrainische Armee am Sonntag mit. Die Stadt nahe der Grenze zu Belarus werde beschossen. Es gebe keinen Strom und keine Heizung mehr. Viele Einwohner seien ohne Gas.

Dagegen sei die Nacht rund um die Hauptstadt Kiew vergleichsweise ruhig verlaufen. Der „Feind“ errichte Befestigungsanlagen. Es habe aber Kämpfe um den Ort Butscha nordwestlich von Kiew gegeben, ebenso um Hostomel und Worsel. Seit mehr als einer Woche dauert dem Militär zufolge auch der Beschuss auf Vororte der Stadt Sumy im Nordosten der Ukraine an. Alle Angaben ließen sich nicht unabhängig überprüfen.

Der langsame Vorstoß der russischen Truppen sei auf eine Reihe von Fehltritten zurückzuführen, bewertet Lloyd Austin, Verteidigungsminister der USA, die aktuelle Lage im Gespräch mit CNN. Demnach seien russische Truppen davon ausgegangen, die Ukraine viel schneller zu besetzen. Schuld daran sei es unter anderem, dass die Truppen mit logistischen Problemen zu kämpfen hätten. Auch die Truppenmoral sei angesichts des großen Widerstands in der Ukraine gesunken.

Ukraine-Krieg: Humanitäre Korridore in mehreren Städten eingerichtet

Update vom 20. März, 11.30 Uhr: In den umkämpften Städten der Ukraine sind am Sonntag sieben humanitäre Korridore für flüchtende Zivilisten eingerichtet worden. Über die Wege sollten auch Hilfsgüter in die Städte gebracht werden, teilte die ukrainische Vize-Regierungschefin Irina Wereschtschuk in Kiew mit. Angelegt seien die Korridore in den Gebieten um die Hauptstadt Kiew und Charkiw sowie aus der besonders schwer von Kämpfen betroffenen Hafenstadt Mariupol in Richtung der Stadt Saporischschja.

Für die Menschen stünden Busse bereit, sagte Wereschtschuk. Verlassen werden könne Mariupol auch mit dem Auto. Organisiert werden sollten zudem Transportmöglichkeiten für Menschen, die sich bereits zu Fuß auf den Weg gemacht hätten. Die Fluchtrouten und Wege für die Hilfslieferungen werden für jeden Tag neu angekündigt.

Im Gebiet Kiew sollten einzelne Dörfer evakuiert und die Menschen in die Großstadt Browary gebracht werden, wo Busse für den Weitertransport warteten, sagte Wereschtschuk. Aus Charkiw, der zweitgrößten Stadt des Landes, sollten humanitäre Hilfsgüter wie Lebensmittel und Medikamente in Ortschaften in der Nähe gebracht werden, um den Menschen zu helfen.

Ukraine-Krieg: Weitere bedrückende Selenskyj-Ansprache - „Leichen russischer Soldaten praktisch überhäuft“

Ursprungsmeldung: Kiew - Der Krieg in der Ukraine tobt weiter, auch in der Nacht zum Sonntag, 20. März 2022, wurden zahlreiche zivile Opfer gemeldet. In der Hafenstadt Mariupol wurde eine Kunstschule mit rund 400 Schutzsuchenden bombardiert. Menschen sollen aus der hart umkämpften Stadt verschleppt worden sein. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj äußerte sich in der Nacht zum Sonntag.

Ukraine-Krieg: Präsident Selenskyj spricht mit eindringlichen Worten über „Leichen russischer Soldaten“

Mit drastischen Worten über schwere russische Kriegsverluste hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj eine Videobotschaft an die Bevölkerung Russland gerichtet. „An den Brennpunkten besonders schwerer Kämpfe sind unsere vordersten Abwehrlinien mit Leichen russischer Soldaten praktisch überhäuft“, sagte Selenskyj in der Nacht zum Sonntag.

„Und diese Leichen, diese Körper werden von niemandem geborgen“, fuhr er fort. „Und über sie jagen sie neue Einheiten hinweg, irgendwelche Reserven, die die russischen Befehlshaber irgendwo sammeln.“ Er könne verstehen, dass Russland über schier endlose Reserven an Soldaten und Militärgerät verfüge. „Aber ich möchte von den Bürgern Russlands wissen: Was hat man mit Ihnen in diesen Jahren getan, dass Sie Ihre Verluste nicht bemerkt haben?“. Bisher seien bereits über 14.000 russische Soldaten getötet worden. „Das sind 14.000 Mütter, 14.000 Väter, Ehefrauen, Kinder, Verwandte, Freunde - und Ihnen fällt das nicht auf?“

Die ukrainische Darstellung zu den getöteten russischen Soldaten lässt sich nicht unabhängig überprüfen - ebenso wenig wie jene zu den eigenen militärischen Verlusten, die die Staatsführung vor rund einer Woche auf etwa 1300 Soldaten bezifferte. Die russische Seite hat bislang offiziell nur knapp 500 Gefallene in den Reihen der eigenen Armee bestätigt.

Russland setzt in Ukraine-Krieg wieder Hyperschall-Rakete ein

Die Kämpfe in der Ukraine gehen währenddessen weiter. Das russische Militär hat abermals die Hyperschall-Rakete „Kinschal“ (Dolch) eingesetzt und damit nach eigenen Angaben ein Treibstofflager im Süden der Ukraine getroffen. Der Militärstützpunkt im Gebiet Mykolajiw sei aus dem Luftraum über der von Russland annektierten Halbinsel Krim angegriffen worden, sagte Igor Konaschenkow, Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums, am Sonntag in Moskau. Die Angaben ließen sich nicht unabhängig überprüfen.

Die Hyperschall-Rakete war am Samstag bereits eingesetzt worden. Das hatte Russland selbst berichtet. Bisher kamen die Waffen vor allem bei Manövern zum Einsatz. Die „Kinschal“-Raketen können nach Angaben aus Moskau bis zu zehnfache Schallgeschwindigkeit erreichen.