Ukraine-Krieg: Russen erhören wohl „persönliche Bitte“ Macrons - Deutschland prüft neue Waffenlieferung

Von: Markus Hofstetter

Teilen

Russische Truppen stehen vor dem Sturm auf Kiew. Zuvor soll die Evakuierung von Zivilisten aus vier umkämpften Städten ermöglicht werden. Alle News zum Ukraine-Krieg im Ticker.

Ukraine-Krieg : Die russische Armee bereitet den Angriff auf Kiew vor.

: Die russische Armee bereitet den Angriff auf Kiew vor. Die russische Armee will humanitäre Korridore zur Evakuierung der Zivilbevölkerung aus vier umkämpften Städten öffnen.

Chinas Außenminister gibt Russland Rückendeckung.

Dieser News-Ticker zum Ukraine-Krieg wird fortlaufend aktualisiert.

Kiew - Nach Angaben der ukrainischen Armee hat Russland im Ukraine-Krieg begonnen, Ressourcen für den Sturm auf die ukrainische Hauptstadt Kiew zusammenzuziehen. Das geht aus dem Bericht des Generalstabs hervor, der in der Nacht zu Montag auf Facebook veröffentlicht wurde. Russische Truppen versuchten gleichzeitig, die volle Kontrolle über die kurz vor Kiew liegenden Städte Irpin und Butscha zu erlangen. Von dort sind es nur mehr wenige Kilometer zur nordwestlichen Stadtgrenze.

Ukraine-Krieg: Russische will Evakuierung von Zivilisten ermöglichen

Die russische Armee hat unterdessen die Öffnung mehrerer „humanitärer Korridore“ in der Ukraine angekündigt, über die Zivilisten aus den umkämpften Städten in Sicherheit gebracht werden können. Die lokalen Waffenruhen sollen in Kiew, Charkiw, Mariupol und Sumy am Montag ab 10.00 Uhr gelten, wie das Verteidigungsministerium in Moskau erklärte. Unklar dabei ist, ob sich die Zeitangabe auf Moskauer (8.00 Uhr MEZ) oder ukrainische Ortszeit (9.00 Uhr MEZ) bezieht. Es ist auch nicht bekannt, wie lange die Korridore geöffnet bleiben sollen. Am Wochenende waren zwei Versuche einer Evakuierung der Zivilbevölkerung aus der Hafenstadt Mariupol gescheitert.

Das von der staatlichen russischen Nachrichtenagentur Sputnik veröffentlichte Bild zeigt russische Soldaten die auf einem gepanzerten Fahrzeug auf einer Straße nahe der Grenze zwischen Russland und der Ukraine mitfahren. (25. Februar 2022) © Anton Vergun/picture alliance/dpa/Sputnik

Die russische Armee erklärte, die Entscheidung sei nach einer „persönlichen Bitte“ des französischen Präsidenten Emmanuel Macron an den russischen Staatschef Wladimir Putin getroffen worden. Die beiden Staatschefs hatten am Sonntag ein zweistündiges Telefonat geführt.

Ukraine-Konflikt: Russisches Verteidigungsministerium veröffentlicht Korridor-Routen

Das Verteidigungsministerium veröffentlichte zudem die Routen für die Evakuierungen. So soll ein Korridor zwischen Kiew und der belarussischen Stadt Gomel nahe der Grenze zur Ukraine geöffnet werden. Zwei weitere Korridore sollen demnach von Mariupol entweder in Richtung Russland nach Rostow-am-Don oder nach Westen in die ukrainische Stadt Saporischschja führen. Einen vierten Korridor soll es zwischen Charkiw und der russischen Stadt Belgorod geben. Schließlich sollten von Sumy zwei Korridore entweder nach Belgorod oder ins ukrainische Poltawa führen.

Lesen Sie auch Große Emotionen bei Andy Borg: Schlagersängerin bricht mitten in Show in Tränen aus Beim „Schlager-Spaß mit Andy Borg“ wurde es am Samstagabend wieder höchst emotional. Mit einer Liveschalte bereitet Borg seinem Gast Julia Lindholm eine wunderbare Überraschung. Und sorgt damit für einen Tränenausbruch bei der jungen Schlagersängerin. Große Emotionen bei Andy Borg: Schlagersängerin bricht mitten in Show in Tränen aus DPD-Paket landet bei Nachbarn - dann kommt es zum Eklat: „Wie frech kann man sein?“ Normalerweise ist es ein freundlicher Nachbarschafts-Dienst, Pakete anzunehmen. In Berlin ist es dabei zu einem kuriosen Zwischenfall gekommen. DPD-Paket landet bei Nachbarn - dann kommt es zum Eklat: „Wie frech kann man sein?“

6. März 2022: Eine Familie flüchtet in Irpin, Ukraine, vor Beschuss. Stehen die humanitären Korridore, könnten Zivilisten ohne Gefahr evakuiert werden. © Diego Herrera/dpa/picture alliance

Moskau erklärte, es habe die UNO, die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) und das Internationale Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) über die Korridore informiert und die Ukraine aufgefordert, „die Bedingungen“ für die Evakuierungen „strikt zu befolgen“. „Wir erwarten konkretes Handeln von den offiziellen Behörden Kiews und von den Führungen der anderen genannten Städte“, erklärte das Verteidigungsministerium.

Ukraine-Konflikt: China bleibt fest an der Seite Russlands

China vollführt im Ukraine-Konflikt seit Tagen einen Drahtseilakt zwischen offener Unterstützung Russlands und staatsmännischer Neutralität. Doch nun hat Chinas Außenminister Wang Yi Russland im Konflikt um dessen Invasion in die Ukraine den Rücken gestärkt. Auf eine Frage nach den internationalen Sanktionen als Reaktion auf den Krieg sagte Wang Yi am Montag auf einer Pressekonferenz aus Anlass der Jahrestagung des chinesischen Volkskongresses in Peking: „Egal, wie tückisch der internationale Sturm ist, China und Russland werden ihre strategische Entschlossenheit aufrechterhalten und die umfassende kooperative Partnerschaft in der neuen Ära vorantreiben.“

Beide Länder seien enge Nachbarn und strategische Partner. Ihr Verhältnis zähle „zu den wichtigsten bilateralen Beziehungen in der Welt“. Die Kooperation sei nicht nur von Nutzen für die Völker beider Länder, „sondern trägt auch zu Frieden, Stabilität und Entwicklung in der Welt bei“.

Ukraine-Konflikt: Bundesregierung prüft weitere Waffenlieferungen an die Ukraine

Die Bundesregierung prüft nach Angaben von Christine Lambrecht (SPD) weitere Waffenlieferungen an die Ukraine. „Alles, was möglich ist, ist in der Prüfung“, sagte die Verteidigungsministerin am Montag im ZDF-Morgenmagazin. Es müsse aber „auch immer klar sein, dass wir unsere Bundeswehr dabei nicht schwächen“, betonte sie. „Das ist unser Auftrag, die Landes- und Bündnisverteidigung zu gewährleisten.“

Mit Blick auf die bisherigen Waffenlieferungen aus Deutschland bat sie um Verständnis, dass die Lieferwege nicht veröffentlicht würden. Das geschehe auch, um sicherzustellen, dass die angekündigten Waffen auch ankämen.

Zu den Gesprächen westlicher Staats- und Regierungschefs mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin sagte Lambrecht, diese seien „ganz wichtig“, um von der brutalen Gewalt insbesondere gegen die Zivilbevölkerung wegzukommen. „Aber da müssen jetzt auch Resultate kommen“, betonte sie. „Wir brauchen ganz dringend Korridore“, damit sich die Menschen sicher auf die Flucht begeben könnten. Mehr News zum Ukraine-Konflikt lesen Sie hier auf unserer Übersichtsseite.

Dies ist ein neuer News-Ticker zum Krieg in der Ukraine. Weitere, zurückliegende Informationen von vor dem 7. März erhalten Sie in unserem beendeten News-Ticker zum Ukraine-Krieg.