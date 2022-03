Emotionales Klitschko-Video: „Stoppt Russland, jetzt! In einer Stunde könnte es zu spät sein!“

Ex-Profiboxer Wladimir Klitschko in einem Video vor zerstörten Gebäuden in der ukrainischen Hauptstadt Kiew, das er am 14. März 2022 bei Twitter teilte. © Wladimir Klitschko / Twitter @Klitschko

Wladimir Klitschko wendet sich in einem Video an die Weltöffentlichkeit. Man müsse Russland jetzt stoppen, in Kürze könnte es zu spät sein.

Kiew - Im Ukraine-Konflikt kommt Russland beim Vorstoß auf Kiew nach Angaben des Pentagons zufolge nur langsam voran, doch Tod, Gewalt und Zerstörung haben die Hauptstadt der Ukraine längst erreicht. Nun meldet sich Wladimir Klitschko, Bruder von Kiews Bürgermeister Vitali, in einem emotionalen Video auf Twitter an die Weltöffentlichkeit. In einem eindringlichen Appell ruft er dazu auf, Russland sofort zu stoppen.

Ukraine-Krieg: Wladimir Klitschko: „Leben werden zerstört!“

Als er von den USA das Angebot bekam, das Land zu verlassen, sagte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj, er brauche „Munition, keine Mitfahrgelegenheit“. Das geht aus US-Geheimdienstangaben hervor. Auch Klitschko hat nicht vor, aus Kiew zu flüchten. Er würde sein Land - wenn notwendig - auch mit der Waffe verteidigen, bekräftigte er immer wieder. Dass er nicht vorhat, die Flucht zu ergreifen, brachte ihn unter anderem auf die Todesliste russischer Killereinheiten. Doch mit seinen Worten und seinem Widerstand macht er den Menschen in der Ukraine Mut. Nun richtete sich der ehemalige Boxweltmeister mit einem eindringlichen Appell an die Weltöffentlichkeit.

„Das ist das Angesicht des Krieges, den Russland gegen die Ukraine gestartet hat“, sagte Klitschko in einem am Montag (14. März) auf Twitter veröffentlichtem Video und zeigt eine von Explosionen zerstörte Häuserwand im Hintergrund. Im Original spricht er auf Englisch und wendet sich damit an die gesamte Weltöffentlichkeit. „Zivile Gebäude werden zerstört, Leben werden zerstört“, spricht der ehemalige Boxweltmeister langsam und eindringlich in die Kamera. Dieser sinnlose Krieg müsse gestoppt werden, so Klitschko weiter.

Ukraine-Krieg/Klitschko: „In Minuten oder Stunden ist es zu spät!“

Der 45-Jährige zeichnet mit seinen Worten eindringliche Bilder in seinem kurzen, selbst aufgenommenen Video, um den Partnern der Ukraine die Konsequenzen deutlich zu machen. „Die Partner der Ukraine müssen alles tun, um Russland ökonomisch zu isolieren, denn alle Vermögenswerte werden für Raketen und Kugeln verwendet. Nicht nur, um die Infrastruktur der Ukraine zu zerstören, sondern um Unschuldige zu töten.“ In Anspielung auf die zerstörten Gebäude im Hintergrund ergänzt Klitschko: „Dieses Bild spricht lauter als Worte. Stoppt diesen Krieg! Jetzt! Unterstützt uns auf der humanitären Seite, isoliert Russland.“ Es bleibe nicht viel Zeit. „Macht es jetzt, in Minuten oder Stunden ist es zu spät. Stoppt diesen Krieg! Stoppt diesen sinnlosen Krieg! Stoppt Russland!“

Selenskyj, Klitschkos Bruder Vitali und andere Politiker werden von vielen bereits als Helden gesehen. „Unglücklich ist das Land, das Helden nötig hat“, so einst Bertolt Brecht. Seit dem Beginn des Angriffs von Russland auf die Ukraine am 24. Februar sind bereits 2,8 Millionen Menschen aus dem Land geflüchtet. Das geht aus einer Statistik hervor, die die UNO am Montag veröffentlichte. Die Flucht aus der Ukraine ist die größte Fluchtbewegung in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg.