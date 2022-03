Ukraine-Krieg: Lage in Mariupol „katastrophal“ - Augenzeugen berichten von offenbar wahllosen Angriffen

Von: Franziska Schwarz, Christoph Gschoßmann

Russlands Machthaber Putin warnt den Westen vor einer Flugverbotszone über der Ukraine. Eine Feuerpause in Mariupol ist offenbar gescheitert. Alle News zum Ukraine-Krieg im Ticker.

Ukraine-Krieg : Wladimir Putin warnt den Westen vor einer Flugverbotszone über der Ukraine (Erstmeldung).

: Wladimir Putin warnt den Westen vor einer Flugverbotszone über der Ukraine (Erstmeldung). Bald könnte Russland ein weiteres Kraftwerk angreifen (siehe Update vom 6. März, 04.25 Uhr).

Die humanitäre Lage in Mariupol ist laut Ärzte ohne Grenzen „katastrophal“ (Update vom 6. März, 8.59 Uhr).

Ukraine-Krieg: Putins Truppen sollen in Irpin Kinder tödlich getroffen haben

Update vom 6. März, 11.36 Uhr: Russische Truppen sollen mindestens drei Zivilisten in Irpin getötet haben - unter ihnen zwei Kinder. Das twitterte an diesem Sonntagvormittag The Kyiv Independent und beruft sich dabei auf „Medienberichte“. Die Stadt liegt unweit der ukrainischen Hauptstadt.

Bereits am Samstag (5. März) berichteten Journalisten der Nachrichtenagentur AFP von augenscheinlich wahllosen Angriffen auf Wohngebiete von Irpin. Laut den Medienberichten sollen Putins Truppen gezielt diese Brücke in Irpin bombardiert haben.

Die Spiegel-Reporter Christoph Reuter und Johanna Maria Fritz berichteten an diesem Sonntag von vor Ort allerdings, dass die Brücke in Irpin gezielt von Ukrainern zerstört worden sei, um die russischen Truppen aufzuhalten, und zwar bereits am 25. Februar.

Menschen in der ukrainischen Stadt Irpin am 5. März unter einer zerstörten Brücke. © ARIS MESSINIS/AFP

Ukraine-Krieg-News: Humanitäre Lage in Mariupol „katastrophal“

Update vom 6. März, 9.58 Uhr: Die humanitäre Situation in Mariupol ist „katastrophal.“ Das teilte die Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen (MSF) mit. Die südukrainische Hafenstadt hat knapp eine halbe Million Einwohner und steht seit Tagen unter Beschuss.

Die Einwohner hätten „sehr große Probleme, Zugang zu Trinkwasser zu bekommen“, sagte der MSF-Notfallkoordinator in der Ukraine, Laurent Ligozat, sagte AFP . Dies werde zu einem „entscheidenden Problem“. Auch Strom und Heizungen funktionierten in Mariupol nicht mehr. „Die Lebensmittel gehen aus, die Läden sind leer.“

Ukraine-Konflikt: Mariupol startet neuen Evakuierungsversuch

Update vom 6. März, 9.53 Uhr: In der Hafenstadt Mariupol soll es einen zweiten Anlauf für die Evakuierung der Zivilbevölkerung geben. Es sei eine Feuerpause mit den russischen Truppen vereinbart worden, die die Stadt belagern, teilten die örtlichen Behörden im Messenger-Dienst Telegram mit. Das berichtet die Nachrichtenagentur AFP. Demnach soll der Korridor bis in die etwa drei Stunden entfernte Stadt Saporischschja reichen.

Feuerpause im Ukraine-Konflikt: Schwere Vorwürfe gegen Putin-Truppen

Für Samstag war eine großangelegte Evakuierung ziviler Gebiete von Mariupol geplant gewesen. Dafür hatten Russland und die Ukraine eine Feuerpause vereinbart. Unter Verweis auf Verstöße gegen die Feuerpause durch Russland unterbrachen die ukrainischen Behörden die Evakuierungsaktion jedoch.

Moskau beschuldigte seinerseits Kiew, die Verantwortung für das Ende der Feuerpause zu tragen und erklärte, die „Offensivaktionen“ in Mariupol am Samstagnachmittag wieder aufgenommen zu haben.

Rauch am 5. März über der ukrainischen Hafenstadt Mariupol © Evgeniy Maloletka/dpa

Ukraine-Krieg-News: Israels Premier spricht mit Putin und dann mit Scholz

Update vom 6. März, 7.14 Uhr: Internationale Vermittlungsversuche scheinen im Ukraine-Krieg derzeit wenig zu fruchten. Israels Ministerpräsident Naftali Bennett war am Samstag zu Gesprächen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin nach Moskau gereist. Nach israelischen Angaben dauerte die Unterredung drei Stunden.

Bennet telefonierte auch mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj. Ergebnisse wurden nicht bekannt.

Anschließend kam Bennet zu einem eineinhalbstündigen Gespräch mit Bundeskanzler Olaf Scholz nach Berlin. Danach erklärte der deutsche Regierungssprecher Steffen Hebestreit aber nur, das gemeinsame Ziel bleibe es, den Krieg in der Ukraine „so schnell wie irgend möglich“ zu beenden. „Daran werde man mit aller Kraft arbeiten.“ Auch US-Präsident Joe Biden telefonierte mit Selenskyj.

Ukraine-Krieg: Russische Truppen sollen Städte in der Region Sumy beschießen

Update vom 6. März, 05.30 Uhr: Angriffe auf die Region Sumy im Nordosten der Ukraine gemeldet. Ein lokaler Behördenvertreter berichtet von russischen Angriffen auf die Städte Sumy und Lebedin, so die dpa. Das teilte der Chef der Gebietsverwaltung von Sumy, Dmytro Schywyzkyj, auf seinem Telegram-Kanal in der Nacht zu Sonntag mit. Die Angaben bezogen sich demnach auf Samstag.

In der Kleinstadt Ochtyrka, ebenfalls in der Region Sumy, habe die Luftwaffe von Russland ein Lager für Lebensmittel, Baumaterialien sowie einen Parkplatz zerstört, heißt es weiter. Bereits am Freitag sei ein Heizkraftwerk zerstört worden, dabei seien fünf Mitarbeiter ums Leben gekommen.

Die Heizungen sind in der gesamten Stadt ausgefallen. Wasser und Strom funktionieren nur noch vereinzelt. „Was soll ich sagen, Ochtyrka selbst ist teilweise weg“, schreibt Schywyzkyj auf Telegramm. Erst am Dienstag war aus Ochtyrka gemeldet worden, dass 70 Soldaten bei einem Angriff durch Mehrfachraketenwerfer auf eine Armee-Einheit getötet wurden.

Die Angaben konnten nicht unabhängig überprüft werden.

Update vom 06. März, 04.25 Uhr: Russland steht mit seiner Armee wohl kurz davor, den Damm des Wasserkraftwerks Kaniw anzugreifen. Dass ein Angriff auf den Damm, 150 Kilometer südlich von Kiew, geplant sein könnte, teilte der Generalstab der ukrainischen Streitkräfte in einem Bericht in der Nacht zu Sonntag (06.03.2022) mit, so die dpa. Das Wasserkraftwerk befindet sich am Fluss Dnipro. Bisher haben russische Truppen mehrere Einrichtungen der Energie-Infrastruktur zerstört, angegriffen oder eingenommen, darunter das größte Kernkraftwerk Europas in Saporischschja.

Die Truppe von Russland versuchten weiterhin, in die südwestlichen Außenbezirke der Hauptstadt Kiew einzudringen, so der Bericht. Mehrmals wurde in der Nacht auf Sonntag bereits Flugalarm ausgelöst, schreibt die dpa. Russische Truppen versuchten zudem, sich der Autobahn von der Kiewer Vorstadt Browary nach Boryspil, wo der internationale Flughafen Kiews liegt, zu nähern. In Richtung Koselets, das rund 70 Kilometer nordöstlich von Kiew liegt, sei die Bewegung von 100 Einheiten an Waffen und anderer militärischer Ausrüstung beobachtet worden, darunter vor allem Raketenwerfer.

Die Umzinglung der Städte Kiew, Charkuiw und Mykolajiw sei weiterhin ein Hauptfokus der russischen Truppen, heißt es. In der Region sind nach Angaben der ukrainische Agentur Unian, seit Kriegsbeginn 194 Menschen getötet worden, darunter 126 Zivilisten. Unabhängig können diese Angaben derzeit jedoch nicht geprüft werden.

Update vom 5. März, 19.02 Uhr: Neue Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine sind nach Angaben aus Kiew erst für kommenden Montag geplant. Das schrieb der Leiter der ukrainischen Delegation, David Arachamija, am Samstagabend bei Facebook. Einzelheiten nannte er nicht. Zunächst lag keine Bestätigung der russischen Seite vor. Zuvor war mit weiteren Gesprächen bereits an diesem Wochenende gerechnet worden.

News zum Ukraine-Krieg: Nach Feuerpause - Angriffe auf Mariupol fortgesetzt

Update vom 5. März, 18.05 Uhr: Das russische Militär hat eigenen Angaben zufolge seine Angriffe auf die ukrainische Großstadt Mariupol und die Stadt Wolnowacha fortgesetzt. Die Kampfhandlungen seien um 16 Uhr (MEZ) nach einer mehrstündigen Feuerpause fortgesetzt worden, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau am Samstagabend laut Agentur Interfax mit. Die Stadt Mariupol hatte Moskau zuvor Verstöße gegen die Feuerpause vorgeworfen, auf die sich Ukraine und Russland früher am Tag verständigt hatten.

Ukraine-Krieg: 225.000 Flüchtlinge könnten nach Deutschland kommen

Update vom 5. März, 17.18 Uhr: Bis zu 225.000 Kriegsvertriebene aus der Ukraine könnten nach Einschätzung der Internationalen Organisation für Migration (IOM) in Deutschland Schutz suchen. Das geht Medienberichten vom Wochenende zufolge aus einem internen Papier der Bundesregierung hervor. Nach Angaben der Vereinten Nationen flohen bislang mehr als 1,3 Millionen Menschen aus der Ukraine, 756.000 von ihnen wurden bislang vom Nachbarland Polen aufgenommen. Nach UN-Schätzungen könnten insgesamt vier Millionen Menschen das Land verlassen wollen.

Die Bundespolizei registrierte bis Samstag 27.491 nach Deutschland eingereiste Kriegsflüchtlinge, wie ein Sprecher des Bundesinnenministeriums mitteilte. Da keine Grenzkontrollen stattfinden, könne die Zahl tatsächlich bereits wesentlich höher sein.

Die Bundesregierung will allen Ukraine-Flüchtlingen in Deutschland einen Integrationskurs anbieten, wie die Flüchtlingsbeauftragte Reem Alabali-Radovan (SPD) den RND-Zeitungen vom Samstag sagte. „Wir stellen die Weichen auf Integration, wenn die Menschen nicht in ihre ukrainische Heimat zurückkehren können: Sie können Arbeit aufnehmen und Sozialleistungen erhalten.“ In diesen Tagen gehe es aber zunächst um Unterbringung und Erstversorgung.

Ukraine-Krieg: Britischer Journalist in der Nähe von Kiew angeschossen

Update vom 5. März, 16.26 Uhr: Bei einem Angriff auf ein britisches Fernsehteam in der Nähe von Kiew ist Anfang der Woche ein Journalist durch eine Kugel verletzt worden. Wie der britische Fernsehsender Sky News am Freitagabend mitteilte, war das Team auf dem Weg in die ukrainische Hauptstadt, als das Feuer auf sein Auto eröffnet wurde.

Chef-Korrespondent Stuart Ramsay sei von einer Kugel im unteren Rücken verletzt worden. Auch ein Kameramann sei von zwei Kugeln getroffen worden, als er weggelaufen sei. Er blieb dank seiner schusssicheren Weste unverletzt. Sky News zufolge wird eine russische Sabotage-Gruppe hinter dem Angriff vermutet.

„Kugeln schlugen im ganzen Auto ein, Seitenfenster, Frontschreiben, Sitze, Steuer, alles wurde völlig zerstört“, schilderte Ramsay den Vorfall in einem Artikel. Inzwischen ist das Team wieder in Großbritannien, der ukrainische Produzent sei bei seiner Familie in der Ukraine .„Wir hatten viel Glück“, erklärte Ramsay. „Aber tausende Ukrainer sterben, und Familien werden von russischen Schlägertrupps attackiert so wie wir.“

Der britische Premierminister Boris Johnson würdigte auf Twitter den „Mut“ der Journalisten, die „ihr Leben riskieren, um sicherzustellen, dass die Wahrheit gesagt wird“. Die freie Presse lasse sich nicht durch „barbarische und blinde Gewalt“ einschüchtern, fügte er hinzu.

Technische Probleme: US-Tarnkappenjets müssen in Berlin landen - aktuelle News

Update vom 5. März, 15.46 Uhr: Zwei Tarnkappenjets der US-Luftwaffe sind am Samstag wegen eines technischen Problems auf dem Berliner Flughafen BER gelandet. Eine der zwei F-35-Maschinen habe eine Luftnotlage gemeldet, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus Militärkreisen. Die Flugzeuge wurden demnach abgestellt und von Feldjägern gesichert. Die US-Regierung hat die für Radaranlagen weitgehend unerkennbaren Maschinen wegen des russischen Angriffs auf die Ukraine zur Stärkung der Nato nach Europa verlegt.

Neue Friedensdemonstrationen gegen Ukraine-Krieg in Deutschland

Update vom 5. März, 15.33 Uhr: In vielen deutschen Städten sind am Samstag erneut Menschen auf die Straße gegangen, um gegen den Krieg und für Frieden in der Ukraine zu demonstrieren. In Hamburg zogen zahlreiche Demonstranten durch die Innenstadt, um ein Zeichen für Solidarität mit dem Land zu setzen. Darunter waren Menschen unterschiedlicher Generationen, auch Kinder und Familien. Viele hatten Ukraine- und EU-Flaggen dabei. Auf Plakaten waren Sprüche wie „Stop Putin stop war“ oder „Frieden schaffen“ zu lesen. Die Polizei rechnete mit rund 50 000 Teilnehmern, eine Schätzung zur Teilnehmerzahl gab es am Nachmittag zunächst nicht.

Ukraine-Krieg: Putin warnt Westen vor Flugverbotszone über Ukraine

Moskau - Russlands Präsident Wladimir Putin hat vor der Durchsetzung einer Flugverbotszone über der Ukraine gewarnt. „Jede Bewegung in diese Richtung wird von uns als Teilnahme des jeweiligen Landes an einem bewaffneten Konflikt betrachtet“, sagte Putin am Samstag bei einem Treffen mit Pilotinnen der Staatsfluggesellschaft Aeroflot. Es spiele dann auch keine Rolle, welcher Organisation diese Länder angehörten.

Die Nato hatte eine entsprechende Forderung der Ukraine bereits zurückgewiesen. Die Alliierten seien sich einig, dass Nato-Flugzeuge nicht im ukrainischen Luftraum operieren sollten, hatte der Generalsekretär des Militärbündnisses, Jens Stoltenberg, am Freitag gesagt.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte die Nato-Staaten zuvor eindringlich aufgefordert zu verhindern, dass Russland weiter Luftangriffe auf sein Land starten könne. Mehr News zum Ukraine-Konflikt lesen Sie hier auf unserer Übersichtsseite. (cg mit dpa)