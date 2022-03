Ukraine-Krieg: Russland meldet Einnahme von Großstadt Cherson - Greift jetzt auch Belarus in den Krieg ein?

Von: Patrick Mayer, Bedrettin Bölükbasi, Franziska Schwarz

Der Ukraine-Krieg tobt weiter. In der Nacht zum Mittwoch wurden mehrere Städte in der Ukraine angegriffen. Cherson soll sogar gefallen sein. Der News-Ticker.

Ukraine-Konflikt : Charkiw, die zweitgrößte Stadt der Ukraine , wird heftig bombardiert.

: Charkiw, die , wird heftig bombardiert. Russland meldet am Mittwochmorgen, dass die Stadt Cherson „vollständig unter Kontrolle“ gebracht wurde (siehe Update vom 2. März, 08.51 Uhr).

Das ukrainische Verteidigungsministerium befürchtet einen Angriff aus Belarus (siehe Update vom 2. März, 06.32 Uhr).

Dieser News-Ticker zum Ukraine-Krieg wird fortlaufend aktualisiert.

Update vom 2. März, 08.51 Uhr: Das russische Militär hat eigenen Angaben zufolge die volle Kontrolle über die seit Tagen umkämpfte südukrainische Großstadt Cherson erlangt. „Russische Einheiten der Streitkräfte haben das Zentrum der Region Cherson vollständig unter ihre Kontrolle gebracht“, sagte der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums, Igor Konaschenkow, am Mittwoch einer Mitteilung zufolge.

Von ukrainischer Seite gab es dafür zunächst keine Bestätigung. Es wäre die erste ukrainische Gebietshauptstadt, die russische Truppen seit Ausbruch des Krieges am vergangenen Donnerstag unter ihre Kontrolle gebracht haben.

Update vom 2. März, 08.39 Uhr: Apple setzt als Reaktion auf den Ukraine-Konflikt den Verkauf seiner Geräte in Russland aus. Bereit seit vergangener Woche würden keine Produkte mehr in die Handelskanäle exportiert, gab der iPhone-Konzern bekannt. Auch Dienste wie Apple Pay werden in dem Land eingeschränkt.

Der zweitgrößte US-Autobauer Ford zieht sich bis auf Weiteres aus Russland zurück. ExxonMobil will sein Öl- und Gasfördergeschäft in Russland wegen der russischen Invasion in die Ukraine aufgeben. Der Flugzeugbauer Boeing will laut eigenen Angaben den technischen Support für russische Fluggesellschaften sowie die Lieferung von Teilen einstellen.

Ukraine-Konflikt: Dekret von Putin soll Kapitalflucht eindämmen

Update vom 2. März, 08.02 Uhr: Russland hat von diesem Mittwoch an die Ausfuhr von ausländischem Bargeld im Wert von umgerechnet 10.000 Dollar (knapp 9000 Euro) verboten. Ausländische Währungen sind von dem Verbot betroffen, wie es in einem vom russischen Präsidenten Wladimir Putin unterzeichneten Dekret heißt. Damit soll ein Abfluss von Kapital verhindert werden.

Putin begründete sein Verbot der Ausfuhr von ausländischem Bargeld mit „unfreundlichen“ Schritten der USA und anderer westlicher Staaten und Organisationen gegen Russland. Zahlreiche russische Banken sind mit Sanktionen belegt. Deshalb funktionieren schon einige Kartenzahlungen in Geschäften nicht mehr.

Update vom 2. März, 07.49 Uhr: Schweden will nach dem Einmarsch Russlands in der Ukraine seine militärischen Fähigkeiten stärken. Die „allgemeine Bedrohungslage“ habe sich erhöht, sagte Regierungschefin Magdalena Andersson in einer Fernsehansprache am Dienstag. „Schwedens Verteidigungsfähigkeiten müssen gestärkt werden, die Aufrüstung muss vorangetrieben werden.“ Sie kündigte Beratungen über höhere Verteidigungsausgaben an.

Ukraine-Krieg: Angriffe aus zahlreichen Städten gemeldet

Update vom 2. März, 06.32 Uhr: Die russischen Truppen haben ihre Angriffe auf zahlreiche ukrainische Städte in der Nacht zum Mittwoch fortgesetzt. Die ukrainische Armee berichtete, dass russische Luftlandetruppen die zweitgrößte Stadt Charkiw angegriffen hätten. „Russische Luftlandetruppen sind in Charkiw gelandet (...) und haben ein örtliches Krankenhaus angegriffen“, erklärte die ukrainische Armee auf dem Nachrichtendienst Telegram. „Es findet ein Kampf zwischen den Invasoren und den Ukrainern statt“, erklärte sie weiter.

In der Hauptstadt Kiew und in der Stadt Bila Zerkwa 80 Kilometer südlich waren örtlichen Medien zufolge am Dienstagabend weitere Explosionen zu hören. In Mariupol, der Hafenstadt am Asowschen Meer, wurden am Dienstag mehr als 100 Menschen durch russischen Beschuss verletzt, sagte der Bürgermeister der Stadt, Wadim Bojtschenko ukrainischen Medien zufolge.

Aus Schytomyr berichtete der örtliche Bürgermeister Sergej Suchomline, dass russische Raketen Wohngebäude und ein Krankenhaus getroffen hätten. Dabei sollen zwei Menschen getötet, und zehn verletzt worden sein.

Greift Belarus in den Ukraine-Krieg ein?

In Cherson im Süden übernahmen russische Truppen in der Nacht die Kontrolle über den Bahnhof und den Hafen, zitierten lokale Medien den Bürgermeister der Stadt, Ihor Kolychaew. Er hatte zuvor berichtet, dass die russische Armee an allen Ausgängen der Stadt Kontrollpunkte eingerichtet habe.

In Borodjanka, 50 Kilometer von Kiew entfernt, zerstörten russische Luftangriffe der ukrainischen stellvertretenden Außenministerin Emine Dschaparowa zufolge am Dienstag zwei Wohngebäude. Sie teilte dazu ein Video der teilweise zerstörten Häuser mit brennenden Wohnungen.

Das ukrainische Verteidigungsministerium gab zudem in der Nacht an, einen Angriff aus Belarus zu befürchten. „Die belarussischen Truppen wurden in Alarmbereitschaft versetzt und befinden sich in den Konzentrationszonen, die der ukrainischen Grenze am nächsten liegen“, erklärte das Ministerium auf Facebook.

Im Laufe des Dienstags habe der ukrainische Geheimdienst „erhebliche Aktivitäten“ von Flugzeugen im Grenzgebiet festgestellt. Es wurden Fahrzeugkonvois mit Lebensmitteln und Munition beobachtet, hieß es in der Erklärung. Machthaber Alexander Lukaschenko versicherte jedoch, dass sich sein Land nicht an der Offensive in der Ukraine beteiligen werde. „Das ist nicht unsere Aufgabe“, bekräftigte er staatlichen Nachrichtenagentur Belta zufolge.

Der zentrale Platz von Charkiw liegt in Trümmern. © Pavel Dorogoy/AP/dpa

Video zeigt unzählige Raketen-Einschläge in Charkiw - Putin gibt offenbar Kiew-Befehl

Update vom 1. März, 22.50 Uhr: Der Internationale Gerichtshof wird bereits in der kommenden Woche die Klage der Ukraine gegen Russland verhandeln. Das teilte das Gericht in Den Haag mit. Die Ukraine hatte nach der russischen Invasion Klage bei dem höchsten Gericht der Vereinten Nationen eingereicht.

Update vom 1. März, 22.25 Uhr: Wie das ukrainische Innenministerium mitteilt, sind russische Truppen in die schwer umkämpfte südostukrainische Stadt Cherson vorgedrungen. Die Seehafenstadt mit ihren rund 290.000 Einwohnern am Fluss Dnepr ist seit Tagen Schauplatz schwerer Kämpfe. Wie der Ministeriumsberater Wadym Denysenko mitteilte, kontrollieren die Ukraine aber nach wie vor das Gebäude der Stadtverwaltung.

Update vom 1. März, 21.45 Uhr: Laut Vitali Klitschko steht ein russischer Großangriff auf die ukrainische Hauptstadt Kiew unmittelbar bevor. „Wir müssen jederzeit eine russische Offensive erwarten, die Panzer sind nur noch rund 20 Kilometer vor der Stadt“, erklärte der Bürgermeister von Kiew und frühere Box-Champion der Bild.

Ukraine-Krieg: Angeblich kehrten 80.000 Männer zum Kämpfen in die Heimat zurück

Update vom 1. März, 21.30 Uhr: 80.000 Männer sind seit dem Ausbruch des Krieges aus dem Ausland in ihre Heimat Ukraine zurückgekehrt, um gegen die Invasionstruppen Russlands zu kämpfen. Das erklärt das ukrainische Innenministerium und beruft sich dabei auf Zahlen des eigenen Grenzschutzes. Immer wieder gibt es auch Berichte, dass Männer ihre Familien an die polnische Grenze bringen, selbst aber zurückkehren, um sich sogenannten territorialen Verteidigungskräften anzuschließen. Einschätzungen der Amerikaner und Briten zufolge kommen die Russen viel langsamer voran als gedacht.

Update vom 1. März, 21.15 Uhr: Russland hat weitere Angriffe auf die sogenannte Informationsstruktur des ukrainischen Geheimdienstes angekündigt. Das russische Verteidigungsministerium forderte Bürger, die in der Nähe dieser Infrastruktur leben auf, ihre Häuser zu verlassen. Bereits am Nachmittag hatten die russischen Truppen einen hohen Fernsehturm in Kiew bombardiert und dabei ein Umspannwerk sowie angeblich das Babyn-Yar-Denkmal zerstört.

Ukraine-Krieg: Russen zerstören angeblich Denkmal aus dem Zweiten Weltkrieg

Update vom 1. März, 20.35 Uhr: Nach Angaben der ukrainischen Behörden haben die russischen Raketen, die auf einen riesigen Fernsehturm in Kiew geschossen wurden, das Babyn-Yar-Denkmal zerstört. Das erklärte Generalstabschef Andriy Yermak. In der Schlucht Babyn Yar hatten Einsatzgruppen der deutschen Sicherheitspolizei und des SD am 29. und 30. September 1941 im Zweiten Weltkrieg mehr als 33.000 jüdische Männer, Frauen und Kinder ermordet.

Update vom 1. März, 19.55 Uhr: Der Ukraine-Krieg zieht eine große Flüchtlingswelle nach sich. Wie die Vereinten Nationen (UN) schätzen, sind mittlerweile 660.000 Menschen auf der Flucht. Auch Deutschland bereitet sich längst auf Flüchtlinge aus dem umkämpften Land vor. Die meisten fliehen über Polen oder über Rumänien.

Ukraine-Krieg: Russischer Militärkonvoi nähert sich der Hauptstadt Kiew

Update vom 1. März, 19.20 Uhr: Wladimir Putin hat laut dem ZDF offenbar einen direkten Angriffsbefehl auf Kiew gegeben. Demnach sollen ukrainische Großstädte in den nächsten 48 bis 72 Stunden mit geballter Kraft angegriffen werden.

Die liberale osteuropäische Nachrichtenagentur NEXTA postete ein Video, das schwere Bombardements der Millionenstadt Charkiw (rund 1,4 Millionen Einwohner) am Abend zeigen soll. Nördlich von Kiew (rund 2,8 Millionen Einwohner) hatte sich eine große russische Militärkolonne gebildet. Schätzungen zufolge soll diese bis zu 64 Kilometer lang sein. Jüngsten Fotos zufolge sollen die Panzer und Radfahrzeuge nur noch 20 Kilometer von der ukrainischen Hauptstadt entfernt sein, berichtet das ZDF.

Update vom 1. März, 18.55 Uhr: Viele russischen Soldaten-Mütter wissen offenbar nicht, wo ihre Söhne sind. Das erklärte laut Bild das „Komitee der Soldatenmütter“ (CSMR). Die russische Menschenrechtsorganisation arbeite demnach gegen Missstände im Militär. „Ich bekomme viele Anrufe von hilflosen Müttern und sage ihnen: ‚Holen Sie Ihre Söhne ab‘“, wird Valitina Melnikova (72), die Mitgründerin und Vorsitzende des Komitees zitiert: „Aber viele Mütter wissen gar nicht, wo ihre Kinder sind.“

Ukraine-Krieg: Laut amerikanischem Pentagon geht den russischen Soldaten das Essen aus

Update vom 1. März, 18.40 Uhr: Laut dem US-amerikanischen Pentagon geht den russischen Soldaten im Ukraine-Krieg das Essen aus. Die Truppen hätten Probleme, die eigenen Soldaten mit Nahrungsmitteln zu versorgen, heißt es in einer Einschätzung aus den Vereinigten Staaten.

„Es gibt (...) Anzeichen dafür, dass sie Probleme mit der Versorgung ihrer Truppen haben – dass ihnen nicht nur das Benzin ausgeht, sondern auch Lebensmittel“, erklärte ein Sprecher des Pentagons an diesem Dienstag. Die logistischen Probleme seien ein Grund dafür, dass die Russen bei ihrer Offensive zuletzt keine großen Fortschritte gemacht hätten. Es gebe zudem Hinweise darauf, „dass die Moral in einigen dieser Einheiten nachlässt, weil sie nicht mit dem Widerstand gerechnet haben, der ihnen entgegengebracht wird“, erzählte der Sprecher des US-Verteidigungsministeriums.

Ukraine-Krieg: Video zeigt Raketeneinschlag bei Fernsehturm in Kiew

Update vom 1. März, 18.05 Uhr: Am Nachmittag haben russische Streitkräfte einen riesigen Rundfunkturm in Kiew beschossen, um das Fernsehprogramm in der Ukraine zu unterbrechen. Zuvor hatte das russische Verteidigungsministerium einen entsprechenden Angriff angekündigt und Anwohner aufgefordert, die umliegenden Häuser zu verlassen.

Bei Twitter gibt es mittlerweile ein Video, das mutmaßlich einen zweiten Raketeneinschlag zeigt. Laut Kiewer Stadtverwaltung sei statt dem Turm ein Umspannwerk daneben getroffen worden. Dabei sollen fünf Menschen ums Leben gekommen sein, hieß es von den Behörden weiter.

Ukraine-Krieg: Europäisches Parlament verurteilt Angriff Russlands

Update vom 1. März, 17.50 Uhr: Das Europäische Parlament hat den Angriff Russlands auf die Ukraine verurteilt. Der Überfall auf die Ukraine sei ein schwerwiegender „Verstoß gegen das Völkerrecht und insbesondere gegen die Charta der Vereinten Nationen“, hieß es in einer Erklärung nach einer außerordentlichen Plenarsitzung des EU-Parlaments. Das Parlament forderte die russische Regierung um Präsident Wladimir Putin zum sofortigen und bedingungslosen Rückzug der Truppen auf.

Update vom 1. März, 17.35 Uhr: Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat eine einstweilige Anordnung gegen Russland erlassen. So hat das Straßburger Gericht die russische Regierung in Moskau dazu aufgefordert, militärische Angriffe auf Zivilisten sowie auf Wohngebäude, Schulen und Krankenhäuser zu unterlassen. Russland müsse die Sicherheit von medizinischen Einrichtungen und von Rettungsfahrzeugen garantieren, hieß es in einer Erklärung weiter.

Ukraine-Krieg: Scholz befürchtet weitere Eskalation - Angriff auf Fernsehturm in Kiew

Update vom 1. März, 16.35 Uhr: Aufnahmen in sozialen Medien zeigen einen Angriff auf einen riesigen Fernsehturm in der ukrainischen Hauptstadt Kiew. Das Parlement der Ukraine bestätigte den Angriff russischer Truppen auf den Fernsehturm. Zuvor gab das russische Verteidigungsministerium an, „Informationsangriffe” gegen Russland verhindern zu wollen.

Kurz darauf folgte der Beschuss des Fernsehturms. Dabei berichten ukrainische Medien von zwei Angriffen. Aufnahmen zeigen einen gewaltigen Feuerball bei der zweiten Explosion in der Nähe des Fernsehturms. Die Ausstrahlung von Fernsehprogrammen sei dadurch „für eine gewisse Zeit“ unterbrochen, teilte das ukrainische Innenministerium mit.

Ukraine-Konflikt: Putins Truppen am Kiew-Stadtrand - neuer russischer Angriff auf Hauptstadt erwartet

Update vom 1. März, 16.10 Uhr: Der Bürgermeister von Kiew, Vitali Klitschko, warnte in einer Videobotschaft über die Präsenz russischer Truppen am Stadtrand von Kiew, wie der US-Sender CNN berichtete. Das ukrainische Militär bereite sich darauf vor, die Stadt zu verteidigen, so Klitschko: „Unsere Streitkräfte kämpfen heldenhaft für unser Land.“ In den Eingängen der Stadt habe man Befestigungen und Kontrollpunkte errichtet, erklärte der Bürgermeister und rief die Bevölkerung dazu auf, Ruhe zu bewahren. Zudem solle man nicht rausgehen, sofern es nicht nötig sei. In seiner Botschaft betonte Klitschko, die russische Armee wolle „das Herz unseres Landes“ einnehmen. „Wir werden kämpfen und Kiew nicht aufgeben“, versicherte er.

Update vom 1. März, 15.25 Uhr: Die russische Armee bereitet Angriffe auf Gebäude der ukrainischen Sicherheitsdienste in Kiew vor. „Um Cyberangriffe auf Russland zu stoppen, werden Schläge mit hochpräzisen Waffen gegen die technologische Infrastruktur des SBU (ukrainischer Sicherheitsdienst) und das Hauptzentrum der Einheit für psychologische Operationen in Kiew durchgeführt“, sagte der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums, Igor Konaschenkow. Bewohner anliegender Gebäude forderte er auf, sich in Sicherheit zu bringen.

Ukraine-Krieg: Neue Vorwürfe gegen Russland

Update vom 1. März, 15.10 Uhr: Der ukrainische Verteidigungsminister Oleksij Resnikow warnte vor einer „groß angelegten Informations- und Psychologie-Operation“ gegen die Ukraine durch Russland. Das Ziel des Kremls sei es, „den Widerstand der ukrainischen Bevölkerung und Armee mittels Lügen zu brechen“, erklärte er auf Facebook. Demnach werde Russland Kommunikationsprobleme erzeugen sowie Berichte fabrizieren, in denen behauptet werden soll, dass die militärische und politische Führung der Ukraine einverstanden sei, sich der russischen Armee zu ergeben. Laut Resnikow sollen diese Falschmeldungen mit vermeintlichen offiziellen Dokumenten sowie Videoaufnahmen unterstützt werden, „Das ist eine Lüge. Dies wird nicht passieren. Es wird keine Kapitulation geben! Nur Sieg“, unterstrich Resnikow in seinem Beitrag.

Update vom 1. März, 14.35 Uhr: Der ehemalige russische Premierminister und aktueller Vorsitzender des russischen Sicherheitsrats, Dmitri Medwedew, kritisierte die Aussage von Frankreich zum „wirtschaftlichen Krieg“ gegen Russland. In diesem Zusammenhang warnte er vor einem „echten Krieg“: „Heute hat irgendein französischer Minister gesagt, dass sie Russland einen wirtschaftlichen Krieg erklärt haben. Hütet Eure Zunge, meine Herren. Und vergesst nicht, dass sich wirtschaftliche Kriege in der Geschichte ziemlich oft in echte Kriege verwandelt haben.“ Der französische Finanzminister Bruno Le Maire hatte zuvor betont, der Westen werde einen „vollständigen wirtschaftlichen und finanziellen Krieg“ gegen Russland führen.

Ukraine-Krieg: Scholz befürchtet weitere Eskalation - und warnt vor „dem, was wahrscheinlich noch kommt“

Update vom 1. März, 13.49 Uhr: Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) erwartet eine weitere Eskalation des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine. „Die Ukraine kämpft buchstäblich um das Überleben“, sagte Scholz am Dienstag in Berlin. „Wir dürfen uns nichts vormachen: Das wird jetzt noch eine ganz, ganz dramatische Zeit werden“ sagte er - und fügte hinzu: Die Bilder von Opfern und Zerstörungen, die bislang schon bekannt geworden sind, „werden nur ein Anfang sein von dem, was wahrscheinlich noch kommt“.

Scholz verlange zudem von Putin erneut einen sofortigen Stopp des Angriffs auf die Ukraine. Er fordere ihn auf, „unverzüglich alle Kampfhandlungen einzustellen, die russischen Truppen nach Russland abzuziehen und zum Dialog zurückzukehren“. Und: „Das Blutvergießen muss ein Ende haben. Wladimir Putin vergeht sich am ukrainischen Volk.“ Der Kanzler kündigte an, den bereits beschlossenen Sanktionspaketen würden weitere folgen.

Bundeskanzler Olaf Scholz (r,) gibt mit Xavier Bettel, dem Premierminister des Großherzogtums Luxemburg, eine gemeinsame Pressekonferenz © Hannibal Hanschke/dpa

Ukraine-Krieg: Selenskyj mit Gänsehaut-Rede vor dem EU-Parlament – „Niemand wird uns brechen“

Update vom 1. März, 12.55: Sondersitzung im EU-Parlament am heutigen Mittag (ab 12.30 Uhr): Die Abgeordneten beraten eine Resolution, die den russischen Angriff auf die Ukraine scharf verurteilt und die Sanktionen gegen Russland unterstützt. Der Entwurf plädiert aber auch für eine EU-Beitrittsperspektive für die Ukraine.

Deren Präsident Wolodymyr Selenskyj schaltete sich in einer Videobotschaft hinzu. Er berichtete dabei von Dutzenden zivilen Toten bei dem heutigen Bombenangriff auf Charkiw (siehe Erstmeldung), und sprach seinem Land Mut zu: „Wir werden in Zukunft jeden Platz in unserem Land ‚Freiheitsplatz‘ nennen. Niemand wird uns brechen. Wir sind Ukrainer.“

Ukraine-Konflikt: Selenskyj pocht auf EU-Beitritt

Selenskyj hatte am Montag (28. Februar) auf einen unverzüglichen EU-Beitritt seines Landes gepocht. Das Parlament begrüße den Antrag und wolle darauf hinarbeiten, sagte EU-Parlamentspräsidentin Roberta Metsola zur Eröffnung der Sitzung. Selenskyj spielte in seiner Videobotschaft auf seinen Beitrittsantrag an: „Ich denke, dass wir am heutigen Tag unser Leben lassen für die Werte, für die Rechte, für den Wunsch, genauso frei zu sein, wie Sie es sind“.

Um der Ukraine den Status als EU-Beitrittskandidaten zuzubilligen, wäre ein einstimmiger Beschluss der 27 Mitgliedstaaten nötig. An der Plenardebatte nehmen neben Ratspräsident Charles Michel auch EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (CDU) und der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell teil.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in seiner Videobotschaft an das EU-Parlament © Screenshot: n-tv

Update vom 1. März, 12.08 Uhr: Wird die Nato in den Ukraine-Konflikt eingreifen? Jens Stoltenberg, Generalsekretär des westlichen Militärbündnisses, schließt das weiter aus. „Die Nato wird keine Truppen in die Ukraine entsenden oder Flugzeuge in den ukrainischen Luftraum verlegen“, sagte der Norweger heute bei einem Besuch auf dem polnischen Luftwaffenstützpunkt Lask.

Ukraine-Konflikt: Experte gibt Prognose ab – „Die russische Armee ist überfordert“

Update vom 1. März, 11.29 Uhr: Ein US-Sicherheitsexperte zweifelt stark, dass die russischen Truppen im Ukraine-Krieg ihr Ziel erreichen werden. Bereits nach weniger als einer Woche seien sie „überfordert“, analysiert Seth G. Jones in einer Reihe von Tweets vom 28. Februar. Die ukrainischen Kräfte könnten Putins Soldaten womöglich „auseinandernehmen“.

Jones ist Vize-Präsident der Denkfabrik „Center for Strategic and International Studies“. Anlass für seine Prognose ist das aktuelle Streitkräfteverhältnis der Russen zur Einwohnerzahl des Landes, in das sie gerade einmarschieren. „Unter der Annahme von 150.000 russischen Soldaten in der Ukraine und einer Bevölkerung von 44 Millionen ist das ein Streitkräfteverhältnis von 3,4 Soldaten pro 1.000 Einwohner. Mit diesen Zahlen kann man kein Territorium halten.“

Bei erfolgreichen Besetzungen in der Vergangenheit sei das Streitkräfteverhältnis viel höher gewesen, so Jones. Hier einer seiner aktuellen Tweets:

Ukraine-Krieg: Zentrum von Charkiw von russischer Armee bombardiert

Erstmeldung vom 1. März: Kiew - Russland setzt den Einmarsch in die Ukraine mit unverminderter Härte fort- selbst nach ersten Verhandlungen mit Kiew. Nun trifft es die zweitgrößte ukrainische Stadt hart: Charkiw wird von der russischen Armee bombardiert.

Am Dienstag (1. März) veröffentlichte der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba bei Twitter ein Video, das einen Raketeneinschlag direkt auf dem zentralen Freiheitsplatz zeigt. Er sprach von einem „barbarischen Angriff“.

Der Clip zeigt eine gewaltige Explosion vor dem Verwaltungsgebäude, nachdem dort kurz vor dem Einschlag noch fahrende Autos zu sehen waren:

Ukraine-Krieg: Russland soll Vakuum-Bombe eingesetzt haben

In der Nacht hatten die ukrainischen Behörden von einer großen Explosion in Charkiw berichtet, bei der mindestens elf Menschen getötet wurden. Russische Panzer und gepanzerte Fahrzeuge seien „überall“ in der Stadt zu sehen, sagte Bürgermeister Ihor Terechow laut ukrainischer Medien.

Der ukrainische Katastrophenschutz hat dieses Foto des durch eine Bombe (siehe Video oben) beschädigten Rathauses in Charkiw veröffentlicht. © Uncredited/Ukrainian Emergency Service/dpa

Bei seinem Vordringen in die Ukraine hat Russland auch eine Aerosolbombe eingesetzt. Das berichtete nach Informationen der Welt die ukrainische Botschafterin in den USA. „Sie haben heute eine Vakuumbombe eingesetzt, was nach der Genfer Konvention verboten ist“, zitiert die Zeitung Oksana Markarova vor dem US-Kongress.

„Die Verwüstung, die Russland der Ukraine zufügen will, ist groß“, sagte sie demnach weiter. Vakuumbomben erzeugen in der Regel eine deutlich längere Sogwirkung als herkömmlicher Sprengstoff, hieß es. Eine russische Stellungnahme zu den Vorwürfen lag laut Welt zunächst nicht vor.

Ukraine-Konflikt: Satellitenbilder von Militärkonvoi kurz vor Kiew

Unterdessen bewegte sich auf Kiew offenbar ein kilometerlanger Konvoi zu. Er besteht aus russischen Panzern und anderen militärischen Fahrzeugen zu und „erstreckt sich von der Umgebung des Antonow-Flughafens (etwa 25 Kilometer vom Zentrum Kiews entfernt) im Süden bis zur Umgebung von Prybirsk“ im Norden.

„Maxar Technologies“ hat dieses Satellitenbild zum Ukraine-Konflikt publiziert. © picture alliance/dpa/Maxar Technologies/AP

Das teilte Maxar Technologies laut der Nachrichtenagentur AFP mit - das US-Satellitenbildunternehmen veröffentlichte die Fotos. Alle genannten Informationen über das Kriegsgeschehen blieben in der Nacht bruchstückhaft und waren nicht unabhängig zu überprüfen. (frs/AFP/dpa)

Welche Motivation Putin beim Angriff auf die Ukraine antreibt, erklärt ein Kreml-Experte im Interview.