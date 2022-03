Novum im Ukraine-Krieg: Russland setzt wohl Hyperschallraketen ein - Selenskyj mit neuem Appell

Von: Julia Volkenand, Kathrin Reikowski

Der Krieg in der Ukraine spitzt sich weiter zu. Nach dem Angriff auf ein Theater in Mariupol gibt es keine Todesopfer. Präsident Selenskyj wendet sich an Russland. Der News-Ticker.

Eskalierter Ukraine-Konflikt : Friedrich Merz (CDU) wirft Bundeskanzler Scholz (SPD) „wochenlanges Schweigen“ vor (siehe Update vom 18. März, 21.05 Uhr).

: Friedrich Merz (CDU) wirft Bundeskanzler Scholz (SPD) „wochenlanges Schweigen“ vor (siehe Update vom 18. März, 21.05 Uhr). Nach einem zweistündigen Telefonat gibt es zwischen China und den USA keine Einigung um Ukraine-Konflikt (siehe Update von 18. März, 22.37 Uhr).

Der ukrainische Präsident Selenskyj wandte sich mit einer Videobotschaft an Russland und forderte Putin zu direkten Verhandlungen auf (siehe Update vom 19. März, 8.00 Uhr).

Der News-Ticker zum Ukraine-Krieg wird fortlaufend aktualisiert. Hier finden Sie die Hintergründe*.

Update vom 19. März, 9.05 Uhr: Wie die russische Regierung angibt, hat das Militär für die Angriffe im Westen der Ukraine Hyperschallraketen eingesetzt. Laut Verteidigungsministerium sei mit dem Raketensystem Kinschal dort am Vortag ein unterirdisches Waffenlager zerstört worden. Das Lager mit Raketen und Munition habe sich im Dorf Deljatyn befunden. Die sehr gut zu steuernden Kinschal-Raketen können nach russischen Angaben alle Luftabwehrsysteme umgehen. Ihr Einsatz war nach Angaben der staatlichen Agentur Ria Novosti ein Novum im Ukraine-Konflikt.

Update vom 19. März, 8.00 Uhr: Der ukrainische Präsident Selenskyj wandte sich mit einer Videobotschaft an Russland. Er forderte Putin zu ehrlichen und direkten Verhandlungen auf. „Sinnvolle Verhandlungen über Frieden und Sicherheit für die Ukraine, ehrliche Verhandlungen und ohne Verzögerungen, sind die einzige Chance für Russland, seinen Schaden durch eigene Fehler zu verringern“, sagte Selenskyj am späten Freitagabend in einer Videoansprache. Sollte die territoriale Unversehrtheit der Ukraine nicht wiederhergestellt werden, so werde Russland „ernsthafte Verluste“ erleiden.

In einer Videoansprache wandte sich Präsident Selenskyj an Russland. © dpa/Ukrainian Presidential Press Office

Den Auftritt von Kremlchef Wladimir Putin im Luschniki-Stadion in Moskau konterte Selenskyj mit einem Zahlenvergleich zur Invasion in der Ukraine. Knapp 100 000 Menschen vor dem Stadion, in der Arena selbst 95 000 Menschen - dies entspreche zusammen etwa der Zahl der russischen Soldaten, die in die Ukraine eingefallen seien, sagte Selenskyj. „Und jetzt stellen Sie sich 14 000 Leichen in diesem Stadion vor, dazu noch Zehntausende verwundete und verstümmelte Menschen.“ Dies entspreche laut ukrainischen Angaben, die nicht unabhängig überprüft werden können, den Verlusten der russischen Seite seit Beginn des Kriegs.

Krieg in der Ukraine: USA befürchten Unterstützung Russlands durch China

Update vom 18. März, 22.37 Uhr: Fast zwei Stunden hatten US-Präsident Joe Biden und Chinas Staatschef Xi Jinping am Freitag über den Ukraine-Krieg miteinander telefoniert. Es sei darin um gemeinsame Friedensbemühungen gegangen, meldete China direkt nach dem Gespräch. Das Statement des Weißen Hauses ließ auf sich warten - und verheißt nichts Gutes.

Die Bedenken der USA über eine mögliche Lieferung von Kriegsmaterial an Russland durch China wurden offenbar nicht ausgeräumt, wie CNN anschließend schrieb. Eine Kriegsunterstützung Chinas an Russland war vom Weißen Haus als möglicher Wendepunkt im Ukraine-Konflikt benannt worden. „China muss die Entscheidung selbst treffen, wo es stehen möchte und wie die Geschichtsbücher auf China blicken sollen“, sagte eine Pressesprecherin des Weißen Hauses. Man werde die nächsten Schritte genau beobachten.

Ukraine-Krieg: Friedrich Merz (CDU) wirft Olaf Scholz (SPD) „wochenlanges Schweigen“ vor: „Er hat kein Gelübde abgelegt“

Update vom 18. März, 21.05 Uhr: Friedrich Merz (CDU) hat Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) Schweigen zum Ukraine-Krieg vorgeworfen. „Es reicht nicht aus, einmal an einem spektakulären Sonntagmorgen eine gute Regierungserklärung zu halten“, sagte der CDU-Vorsitzende am Freitagabend, auf die Regierungserklärung von Scholz Ende Februar im Bundestag anspielend. „Da muss mehr kommen.“ Manchmal habe er das Gefühl, Scholz verwechsele das Kanzleramt mit einem Trappistenkloster. Scholz habe „kein Schweigegelübde“ abgegeben.

Ukraine-Krieg: Offenbar keine Todesopfer im Theater von Mariupol

Erstmeldung vom 18.März 22, 20.01 Uhr: Mariupol - Gute Nachrichten im Ukraine-Krieg: Bei dem Angriff auf das Theater in der ukrainischen Hafenstadt Mariupol hat es nach Angaben der Stadtverwaltung offenbar keine Todesopfer gegeben. Das Theater war als Schutzraum genutzt worden. Laut Präsident Wolodymyr Selenskyj* waren am Freitag immer noch Hunderte Menschen unter den Trümmern eingeschlossen. Aber es gebe keine Toten, erklärte die Stadtverwaltung am Freitag im Internetdienst Telegram.

Nach ersten Informationen sei nur ein Mensch schwer verletzt worden. Wegen Russlands Belagerung von Mariupol lassen sich die Angaben nicht unabhängig überprüfen. International löste der Beschuss des Theaters große Empörung aus. Auch China, das Russlands Krieg gegen die Ukraine bislang nicht verurteilte, wandte sich gegen den Beschuss.

Dieses vom Asow-Bataillon zur Verfügung gestellte Bild soll das beschädigte Theater in Mariupol zeigen. © Azov Battalion/AP/dpa

Verteidigungsministerin: Bundeswehrmöglichkeiten bei Waffenlieferungen ausgeschöpft

Aus Deutschland kommen derweil schlechte Nachrichten für die Ukraine. Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) sieht kaum weitere Möglichkeiten zur Abgabe von Bundeswehr-Waffen an die Ukraine. „Die Möglichkeiten über die Bundeswehr sind erschöpft“, sagte Lambrecht im „Interview der Woche“ des Deutschlandfunks, das am Sonntag ausgestrahlt wird. „Wir loten aus, welche Möglichkeiten es darüber hinaus gibt.“ Demnach laufen in der Bundesregierung nun Gespräche über den Kauf von Waffen für die Ukraine.

Wenn allerdings bei deutschen Unternehmen Waffen zur Lieferung an die Ukraine angekauft würden, sei das „kein Weg, der über das Verteidigungsministerium geht“, sagte Lambrecht. „Das ist dann ein Weg, der über das Wirtschaftsministerium geht, weil wir dann über Rüstungsexporte sprechen.“

Deutschland hatte nach dem russischen Einmarsch in der Ukraine Waffenlieferungen beschlossen. Geliefert wurden 1000 Panzerabwehrwaffen und 500 Boden-Luft-Raketen vom Typ „Stinger“ aus Bundeswehr-Beständen. Angekündigt wurde zudem die Abgabe von 2700 Flugabwehrraketen aus ehemaligen DDR-Beständen.

Das wegen des Ukraine-Kriegs beschlossene Sondervermögen Bundeswehr über 100 Milliarden Euro will Lambrecht unterdessen möglichst schnell zur besseren Ausstattung der deutschen Streitkräfte einsetzen. Der Beschluss des Kabinetts, Anschaffungen im Wert bis zu 5000 Euro künftig ohne Ausschreibung tätigen zu können, bedeute, „dass ich für über 20 Prozent solcher Aufträge nicht mehr ein sehr bürokratisches Vergabeverfahren brauche“, sagte die Ministerin.

Zudem gebe es Möglichkeiten, europäisches Vergaberecht auszusetzen, „wenn es um die nationale Sicherheit geht und wenn die Anschaffung dringend ist", sagte Lambrecht. „Ich werde das jetzt häufiger machen."