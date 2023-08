Militärblogger sehen „entscheidenden Moment“ im Krieg – darf die Ukraine „hoffen“?

Anderthalb Jahre nach Kriegsbeginn

+ © Uncredited/Ukrainian Presidential Press Office/AP/dpa Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj besuchte seine Truppen an der Front. © Uncredited/Ukrainian Presidential Press Office/AP/dpa

Pocket

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Judith Goetsch schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Die Gegenoffensive der Ukraine ist bislang noch nicht gänzlich geglückt, hier und da gibt es große Probleme. Doch neue Einschätzungen könnten Kiew Hoffnung bereiten.

Kiew – Beinahe anderthalb Jahre sind seit der russischen Invasion in der Ukraine am 24. Februar 2022 vergangen. Gibt es jetzt Anlass zur Hoffnung? Verteidigungsanalyst Professor Michael Clarke teilte seine Gedanken zu den jüngsten Entwicklungen im Ukraine-Krieg im Gespräch mit Sky News. Die Ukraine mache in einigen Gebieten langsam Fortschritte und habe sogar „Durchbrüche“ erzielt.

Er fügte hinzu, dass die USA nun große Mengen an Munition an die Ukraine liefere. Russlands Munition wiederum könnte knapp werden. Die Hoffnung der Ukraine sei es zu diesem Zeitpunkt im Krieg, den Druck auf die russischen Streitkräfte zu erhöhen und in ein oder zwei Bereichen Schwachstellen zu offenbaren.

Entscheidet im Ukraine-Krieg die Moral?

Auch Militärblogger geben aktuell Einblick in die Lage des Ukraine-Kriegs – von beiden Seiten. Die Kyiv Post zitiert den prorussischen Militärblogger Zhyvov Z, der auf seinem Telegram-Kanal von einem „entscheidenden Moment“ spricht:

„Jetzt ist der entscheidendste Moment dieses Teils des Krieges. Es ist schwierig, einem solch kolossalen Druck standzuhalten, aber notwendig. Die Eisschollen schmelzen, aber die Jungs stehen noch. Sie brauchen Unterstützung, Verstärkung, Rotation, Hilfe“, appelliert er. Die Welt habe seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs keinen schwereren und blutigeren Krieg gesehen. Er ruft seine Landsleute dazu auf, diesen aktuellen kritischen Punkt zu überwinden: „Haltet durch bis Ende August, erledigt den Feind in der Defensive und dann vorwärts“.

Der bekannte pro-ukrainische Blogger „Deep State“ berichtet nach Informationen der Kyiv Post, dass verschiedene Frontabschnitte „verfeinert“ worden seien. Russische Streitkräfte setzten ihre Offensive im Norden fort, während ukrainische Truppen schwere Gegenangriffe im Süden durchführen würden.

Hoffnung für die Ukraine: Landminen besser aufspürbar

Ein praktischer Anlass zur Hoffnung für die Ukraine in der Offensive ist die verbesserte Aufspürung russischer Landminen. Die Minen werden aktuell von der Sommerhitze tagsüber aufgeheizt und können so auf dem Wärmebild einer speziellen Aufspürungsdrohne identifiziert und anschließend mit Sprengkörpern en Masse abgeschossen werden, wie Ntv berichtet. Landminen hatten die Offensiven der Ukraine bisher stark verlangsamt.

Die Ukraine steht immer noch vor enormen Herausforderungen, erneute Angriffe auf Kupjansk machen Evakuierungen notwendig. Für eine Aussicht auf einen Sieg der Ukraine ist weiterhin internationale Unterstützung notwendig. Die USA haben erneut ein milliardenschweres Hilfspaket auf den Weg gebracht. In Deutschland wird aktuell über die Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern diskutiert. Norwegen hat laut Kyiv Post angekündigt, Drohnensysteme an die Ukraine zu liefern. (Judith Goetsch)