Fataler Fehler: Russlands Propaganda-TV gibt Standort der Flugabwehr preis

Von: Andreas Apetz

Russland hat seine Luftabwehr gegen Drohnenangriffe auf Moskau verstärkt. Ein Bericht im Staatsfernsehen könnte die Pläne des Kreml nun durchkreuzt haben.

Moskau – Der Ukraine-Krieg hat sich indirekt auch auf das russische Territorium ausgeweitet: Immer wieder fliegt die Ukraine Drohnenangriffe hinter den Frontlinien und über die Grenzen des eigenen Landes hinaus. Häufig ist Moskau das Ziel der unbemannten Flugobjekte, aber auch wichtige militärische Einrichtungen außerhalb der Hauptstadt geraten immer wieder ins Fadenkreuz. Um sein Machtzentrum zu schützen, ließ der Kreml Anfang des Jahres ein Flugabwehrsystem in Moskau errichten. Ein Bericht über die Intensivierung der Flugabwehranlagen im russischen Staatsfernsehen gab ungewollt tiefe Einblicke in deren Positionierung. Für Kiew könnten die Bilder interessant sein.

Propaganda-Sendung enthüllt versehentlich Position von russischer Luftabwehr

In einer Sendung des russischen Staatssenders Rossija 1 wurde am Sonntagabend (3. September) ausführlich über den Ausbau der Moskauer Luftverteidigung berichtet. Um sich vor den anhaltenden Drohnenangriffen aus der Ukraine zu schützen, ließ das Militär spezielle Rampen und Metalltürme im Umland der Hauptstadt errichten und mit Pantsir S-1-Geschützen ausstatten. Dabei geben die Aufnahmen möglicherweise wichtige Informationen über die Anzahl und Positionen der Abwehrgeschütze preis.

Geschütze vom Typ Pantsir-S1 sind typisch für die russische Flugabwehr. (Archivfoto) © Russian Defence Ministry/Imago Images

Der tschechische Journalist Mark Krutow vom Radio Free Europe nutzte die Bilder aus der Fernsehsendung, um die genaue Lage der Flugabwehrstellungen zu lokalisieren. In den sozialen Netzwerken präsentierte er seine Ergebnisse. Demnach befindet sich die gezeigte Anlage mit zwei Rampen in der Nähe der Ortschaft Zarechye, weniger als zehn Kilometer von dem Anwesen Nowo-Ogarjowo entfernt, in dem der russische Präsident Wladimir Putin residiert. Laut Krutow würde die Flugabwehr dort schon länger existieren und sei in den vergangenen Wochen mit den Rampen verstärkt worden.

„Kein Wunder, dass sie diese Position für ihre Propaganda benutzt haben, sie liegt nur zehn Kilometer entfernt von Putins Amtssitz Nowo-Ogarjowo“, kommentierte der tschechische Journalist den Fernsehbeitrag von „Rossija 1“ auf der Plattform X, früher Twitter. Die gefilmten Metalltürme der Flugabwehr, seien ebenfalls leicht lokalisierbar, so Krutow.

Russland setzt bei Drohnenabwehr auf eine erhöhte Position der Geschütze

Moskau wird in letzter Zeit häufiger von Kamikazedrohnen angegriffen. Die Hauptstadt hatte den langsam und tief fliegenden Geschossen bislang wenige entgegenzusetzen. Selbst mit Drohnen aus Pappe hatte die russische Flugabwehr in jüngster Vergangenheit zu kämpfen. Die neue erhöhte Verteidigungsanlage samt Türme soll den dort positionierten Geschützen wohl einen besseren Überblick über die Umgebung verschaffen.

Da die ukrainischen Drohnen sehr tief fliegen, können diese leicht im Radarschatten von Gebäuden, Hügeln und Wäldern untertauchen und werden häufig erst spät – zu spät – erkannt. Von einer erhöhten Position aus kann das Radar eines Pantsir-Geschützes auch tieffliegende Objekte besser wahrnehmen und ins Visier nehmen. Ein Nutzer der Plattform X vergleich die Bauart der im Staatsfernsehen gezeigten Metalltürme mit den sogenannten „Flak“-Türmen des dritten Reiches, welche ein freies Schussfeld ermöglichen.

Wie wirkungsvoll ist die Flugabwehr in Moskau?

Ob die neuen Stellungen die Drohnenangriffe auf Moskau abwehren können, wird sich zeigen. Dass Moskau seine Flugabwehrsysteme vom Typ Pantsir erhöht aufstellt, ist nicht neu. Bereits im Januar stationierte der Kreml seine Geschütze auf den Dächern mehrere Verwaltungsgebäude in Moskau.

Wie n-tv mit Bezug auf Militärexperten berichtete, seien bei der Drohnenabwehr Größe und Geschwindigkeit das entscheidende Problem. Gängige Flugabwehrsysteme seien in aller Regel darauf kalibriert, große und schnell Flugobjekte wie Raketen, Flugzeuge oder Hubschrauber zu treffen. Drohnen sind hingegen oftmals kleiner, langsamer und fliegen tiefer.

Das Pantsir-Geschütz wird seit 2012 von den russischen Streitkräften genutzt. Als mobiles Boden-Luft-Raketensystem eignet es sich für Ziele in geringer Entfernung und Höhe. Sie schützen überwiegend Flughäfen und Hauptquartiere. (aa)