Sorge vor Russlands neuer Mobilmachung: „US-Bürger sollten sofort abreisen“

Von: Miriam Haberhauer

Die amerikanische Botschaft in Moskau sprach am Montag eine deutliche Warnung für US-Bürger aus. © IMAGO/Vyacheslav Prokofyev

Die US-Botschaft in Moskau ruft ihre Bürger dazu auf, das Land zu verlassen. Sie warnt vor möglichen Zwangsrekrutierungen und undurchsichtigen Justizmaßnahmen.

Moskau – Die USA fordern ihre Bürger dazu auf, Russland zu verlassen. In einer am Montag veröffentlichten Reisewarnung, warnte die US-Botschaft in Moskau vor möglichen Sicherheitsrisiken infolge des Ukraine-Kriegs und rief amerikanische Staatsbürger dazu auf, das Land sofort zu verlassen.

Warnung vor russischer Mobilmachung – Amerikaner sollen Land verlassen

In der Reisewarnung richtete sich die US-Botschaft mit deutlichen Worten an ihre Bürger: „US-Bürger, die sich in Russland aufhalten oder dorthin reisen, sollten sofort abreisen.“ Grund dafür seien die erheblichen Sicherheitsbedenken durch den andauernden Krieg in der Ukraine. Auch die willkürliche Verfolgung durch die russische Justizbehörde, sei eine Gefahr, so die Botschaft.

Der Reisehinweis verweist auf „unvorhersehbaren Folgen“ infolge des russischen Angriffskriegs, darunter unter anderem die mögliche Zwangsrekrutierung von Amerikanern mit doppelter Staatsbürgerschaft in die russische Armee. „Russland kann sich weigern, die US-Staatsbürgerschaft von Doppelbürgern anzuerkennen, ihnen den Zugang zu konsularischem Beistand der USA verweigern, sie der Mobilisierung unterwerfen, ihre Ausreise aus Russland verhindern und/oder sie einberufen“, so die US-Botschaft.

„Unrechtmäßige Verhaftungen“ – Botschaft warnt Amerikaner

Zudem bestehe die Gefahr vor „unrechtmäßigen Verhaftungen“, weshalb die Botschaft Amerikaner zu „erhöhter Vorsicht“ aufrief. „Russische Sicherheitsdienste könnten es versäumen, die US-Botschaft über die Festnahme eines US-Bürgers zu informieren und die konsularische Unterstützung der USA unangemessen verzögern“, so die diplomatische Vertretung weiter.

Auch der eingeschränkte kommerzielle Flugverkehr, sowie die wirtschaftlichen Sanktionen und Bargeldknappheit könnten für in Russland lebende US-Bürger zum Problem werden, so die Botschaft. „Die US-Botschaft ist nur sehr eingeschränkt in der Lage, US-Bürgern bei der Ausreise aus dem Land zu helfen“, hieß es weiter.

„Nichts Neues“ – Auch Deutschland warnt „Doppelstaatler“

Wie die russische Internetzeitung Moscow Times berichtete, bezeichnete der Kreml die Reisewarnung der US-Botschaft als „etwas, das wir schon in der Vergangenheit gehört haben, es ist nichts Neues.“

Auch das Auswärtige Amt rät stark von Reisen nach Russland ab und wendet sich ebenfalls an Bürger mit doppelter Staatsbürgerschaft: „Deutsch-russische Doppelstaater müssen beachten, dass sie von den russischen Behörden ausschließlich als russische Staatsangehörige angesehen werden. Dies gilt auch im Fall einer möglichen Einberufung in die russischen Streitkräfte. Die Botschaft kann ihnen keinen konsularischen Schutz gewähren.“

Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine begann am 24. Februar 2022. Zum Jahrestag der Invasion von Russland im Krieg gegen die Ukraine befürchten Experten eine große Frühjahrsoffensive. (mlh)