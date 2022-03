Ukraine-Krieg: „Krieg hat Ende von Putin eingeläutet“ - Klingbeil sieht Machthaber vor dem baldigen Aus

Von: Stephanie Munk

Teilen

Im Ukraine-Krieg gehen die Angriffe Russlands unaufhörlich weiter. SPD-Chef Klingbeil sieht dennoch Putins baldiges Ende kommen. Alle News zum Ukraine-Krieg im Ticker.

Eskalierter Ukraine-Konflikt*: Ein möglicher Anschlag auf den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj* wurde offenbar verhindert (siehe Erstmeldung).

Andrij Melnyk, ukrainischer Botschaft in Deutschland, wütet angesichts der Angriffe Russlands auf seine Heimatstadt Kiew (Update vom 22. März, 10.37 Uhr).

SPD-Chef Lars Klingbeil geht davon aus, dass das Ende von Wladimir Putin* eingeläutet ist (Update vom 22. März, 15.25 Uhr).

Dieser News-Ticker zum Ukraine-Krieg wird laufend aktualisiert. Die Hintergründe zu Ukraine-Krieg* finden Sie hier.

Update vom 22. März, 17.08 Uhr: UN-Generalsekretär António Guterres hat Russland aufgerufen, den „absurden“ Ukraine-Krieg zu beenden. „Dieser Krieg ist nicht zu gewinnen“, sagte Guterres am Dienstag im UN-Hauptquartier in New York und bemerkte in Richtung des russischen Präsidenten Wladimir Putin: „Früher oder später wird er sich vom Schlachtfeld zum Friedens-Tisch bewegen müssen. Das ist unvermeidbar.“

Guterres ging unter anderem auf das Schicksal der von Russland belagerten Hafenstadt Mariupol im Süden der Ukraine ein. „Seit mehr als zwei Wochen ist Mariupol von der russischen Armee eingekreist und wird unaufhörlich bombardiert, beschossen und angegriffen. Wozu?“ Selbst wenn Mariupol falle, könne die Ukraine nicht „Stadt um Stadt, Straße um Straße, Haus um Haus erobert werden“, sagte der UN-Generalsekretär. Mehr Kämpfe würden lediglich zu „mehr Leid, mehr Zerstörung und mehr Schrecken führen, so weit das Auge reicht“.

UN-Generalsekretär António Guterres ruft Putin erneut auf, den Ukraine-Krieg zu beenden. © Richard Drew/AP/dpa

Obwohl Gespräche zwischen Russland und der Ukraine über ein Ende der Kämpfe bislang nicht zu greifbaren Ergebnissen geführt haben, gab sich Guterres optimistisch mit Blick auf eine mögliche Verhandlungslösung. „Es liegt genug auf dem Tisch, um die Feindseligkeiten einzustellen und jetzt ernsthaft zu verhandeln“, sagte der UN-Generalsekretär.

Update vom 22. März, 16.56 Uhr: In der belagerten ukrainischen Stadt Mariupol sollten am Dienstag nach Regierungsangaben drei Fluchtkorridore geöffnet werden. Das teilte die Vizeregierungschefin Iryna Wereschtschuk in einer auf Telegram veröffentlichten Videobotschaft mit. Die Bürger waren aufgefordert, organisiert zu den Bussen zu gehen.

Doch die Evakuierung über die Fluchtkorridore funktioniert offenbar nicht: Wereschtschuk sagte laut Spiegel im ukrainischen Fernsehen, dass mindestens 100.000 Menschen Mariupol nicht verlassen können. Russische Soldaten hätten Rettungskräfte unter anderem daran gehindert, auf das Gelände des bombardierten Theaters in Mariupol* zu gelangen. „Wir fordern die Öffnung eines humanitären Korridors für Zivilisten“, sagte Wereschtschuk laut Spiegel im TV.

Das Satellitenfoto zeigt das nach einem Angriff beschädigte Theater in Mariupol (links) und das Gelände um das Theater. © Planet Labs Pbc/Planet Labs PBC/AP/dpa

Update vom 22. März, 16.41 Uhr: Die ukrainische Großstadt Cherson steuert im Ukraine-Krieg laut dem ukrainischen Außenminister Oleg Nikolenko auf eine humanitäre Katastrophe zu. Der Außenminister schreibt auf Twitter, dass es in der von russischen Truppen eingekesselten Stadt kaum mehr Nahrung und medizinische Versorgung gibt. Russland würde sich weigern, Fluchtkorridore zu öffnen, um die Menschen aus der 300.000-Einwohner-Stadt herauszulassen. „Russlands barbarische Taktik muss gestoppt werden, bevor es zu spät ist!“, warnt der Minister eindringlich.

Ukraine-Krieg: „Krieg hat Ende von Putin eingeläutet“ - Klingbeil sieht Machthaber vor dem baldigen Aus

Update vom 22. März, 15.25 Uhr: SPD-Chef Lars Klingbeil geht davon aus, dass sich die Ära von Russlands Präsident Waldimir Putin dem Ende zuneigt. „Ich glaube, dass dieser Krieg das Ende von Putin eingeläutet hat“, sagte Klingbeil im Interview mit dem TV-Kanal Bild Live am Dienstag. Nach vier Wochen Krieg in der Ukraine fange der Rückhalt in Putins eigener Regierung an „zu bröckeln“. „Die politischen Prozesse in Russland werden sehr schnell an Dynamik gewinnen, wenn Putin infrage gestellt wird“, sagte Klingbeil weiter. „Er führt sein Land gerade ins Unglück.“

Der SPD-Vorsitzende schloss eine spätere Normalisierung der Beziehungen zu einem von Putin geführten Russland aus: „Was ich nicht sehe, ist, dass wir irgendwann wieder in einem normalen Verhältnis mit Wladimir Putin an Tischen sitzen werden“, sagte er. „Diese Zeit ist vorbei!“ Er hoffe, dass die politische Zukunft Putins „sehr schnell zu Ende geht“.

Der russische Präsident Wladimir Putin ist international geächtet. © Sergey Guneev/Imago Images

Ukraine-Krieg: WHO dokumentiert russische Angriffe auf Krankenhäuser und Praxen

Update vom 22. März, 14.33 Uhr: Seit Beginn des Ukraine-Kriegs sind nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) mindestens 62 Gesundheitseinrichtungen angegriffen worden. Dabei seien 15 Menschen ums Leben gekommen und 37 verletzt worden, teilte eine Sprecherin am Dienstag in Genf mit. Die Berichte beziehen sich auf den Zeitraum 24. Februar bis 18. März. Nach Angaben der WHO wurden sie unabhängig geprüft.

Nähere Angaben zur Lage dieser Einrichtungen machte die Sprecherin nicht, „um weitere Schäden von den Überlebenden fernzuhalten“. Die WHO zählt dazu Angriffe auf Kliniken, Praxen, Transporte mit Medikamenten und Material, Lagerhäuser, Personal und Patienten. Die WHO verurteilt solche Angriffe, die durch das Völkerrecht verboten sind. Zugang zu ärztlicher Hilfe sei ein Menschenrecht.

Update vom 22. März, 13.50 Uhr: Bei einem russischen Angriff in einer ostukrainischen Kleinstadt sind nach Angaben aus Kiew am Montagabend fünf Menschen getötet und 19 verletzt worden. „In der Region Donezk wurde Awdijiwka von Artillerie und Flugzeugen beschossen, die Stadt wurde dem Erdboden gleichgemacht“, erklärte die Menschenrechtsbeauftragte des ukrainischen Parlaments, Ljudmyla Denisowa, am Dienstag. In einem Eintrag bei Telegram beklagte sie zudem vier Tote Zivilisten in der Region Charkiw.

In der Region Charkiw habe ein russischer Panzer das Feuer auf ein Auto eröffnet, das als ziviles Fahrzeug gekennzeichnet gewesen sei, schrieb Denisowa auf Telegram. Demnach wurden drei Erwachsene und ein Kind getötet. Die Ukraine wirft den russischen Truppen vor, wahllos medizinische Einrichtungen, Wohngebiete und Luftschutzbunker zu beschießen. Russland bestreitet, gezielt Zivilisten anzugreifen, und wirft den ukrainischen Streitkräften stattdessen vor, Zivilisten als menschliche Schutzschilde zu benutzen.

Trümmer bedecken eine beschädigte Küche in einem durch Beschuss getroffenen Wohnhaus. © Andrew Marienko/AP/dpa

Update vom 22. März, 13.19 Uhr: Mindestens fünf russische Top-Generäle sollen im Ukraine-Krieg bereits getötet worden sein. Ein solcher Verlust gilt als „sehr ungewöhnlich“. Medienberichten zufolge ist er zum einen auf eine fehlende Kommunikation, zum anderen auf mangelnde Disziplin der russischen Truppen zurückzuführen. Mehr über den Verlust der russischen Top-Generäle an der Front lesen Sie im kompletten Artikel.

Update vom 22. März, 13.06 Uhr: Im Ukraine-Krieg sind nach Angaben des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj schon mindestens 117 Kinder getötet worden. Das sagte Selenskyj am Dienstag in einer Videoschalte vor dem italienischen Parlament. „Aber 117 wird nicht die letzte Zahl sein“, warnte er in der Übertragung vor den Abgeordneten der beiden Kammern in Rom, zu der er aus Kiew zugeschaltet war. Mit Blick auf die russischen Truppen fügte er hinzu: „Sie hören nicht auf zu töten.“

Selenskyj erinnerte an das Leid der Menschen in der Hafenstadt Mariupol am Schwarzen Meer, die von den Russen besonders heftig bombardiert wird. „Mariupol ist ähnlich groß wie Genua. Stellt euch vor, Genua wird komplett zerstört“, sagte der Präsident. „Die Ukraine ist das Tor für die russische Armee. Sie will nach Europa. Aber die Barbarei darf nicht durch!“

Wolodymyr Selenskyj, Präsident der Ukraine, erhält im italienischen Parlament Beifall. © Roberto Monaldo/LaPresse/AP/dpa

Ukraine-Krieg: Selenskyj-Berater spricht von „relativ einfacher“ Einigung mit Russland

Update vom 22. März, 12.35 Uhr: Kommen die Ukraine-Verhandlungen jetzt womöglich voran? Wie unter anderem das US-Magazin Politico berichtet, könne man sich laut Selenskyj-Berater Alexander Rodnyansky bei einigen Themen „relativ einfach“ einigen - etwa bei der Nato-Mitgliedschaft oder der Verwendung von Russisch als Regionalsprache. Territorium abzugeben schloss er allerdings aus.

Bei einem Treffen mit Putin wäre der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj offenbar bereit, auch über den Status der von Russland annektierten Krim und der Separatisten-Gebiete im Donbass zu sprechen. Das sagte er am Montagabend im Gespräch mit mehreren ukrainischen Medien. Selenskyj erklärte sich dazu bereit, „alles anzusprechen, was Russland verärgert und missfällt“. „Die Frage der Krim und des Donbass ist für alle eine sehr schwierige Geschichte“, sagte Selenskyj über die 2014 annektierte Halbinsel und die international nicht anerkannten „Volksrepubliken“ im Osten des Landes.

Ukraine-Krieg: Wohl zahlreiche Brände im Tschenobyl-Sperrgebiet

Update vom 22. März, 11.37 Uhr: In dem Sperrgebiet um das ehemalige Atomkraftwerk Tschernobyl in der Ukraine sind nach Angaben des Parlaments mehrere Brände ausgebrochen. An sieben Stellen brenne es, teilte die Rada in der Nacht zum Dienstag in Kiew mit. Sie berief sich in der Mitteilung auf Satellitendaten der Europäischen Raumfahrtagentur Esa.

Insgesamt soll bereits eine Fläche von mehr als zwei Quadratkilometern in Flammen stehen. Russische Truppen haben das Gelände um das AKW vor rund einem Monat unter ihre Kontrolle gebracht. Dort kam es 1986 zum schwersten Atomunglück in der Geschichte der zivilen Nutzung der Kernkraft.

Die Feuer seien „wahrscheinlich durch die bewaffnete Aggression der Russischen Föderation verursacht worden - nämlich durch Beschuss oder Brandstiftung“, teilte die Rada mit. Das ließ sich nicht überprüfen. Allerdings kam es dort in der Vergangenheit immer wieder zu Wald- und Flächenbränden.

Ukraine-Krieg: Zerstörte Stadt Mariupol soll evakuiert werden - Drei Korridore geplant

Update vom 22. März, 11.15 Uhr: In der belagerten und mittlerweile völlig zerstörten ukrainischen Stadt Mariupol sollen am Dienstag nach Regierungsangaben drei Fluchtkorridore geöffnet werden. Das teilte die Vizeregierungschefin Iryna Wereschtschuk in einer auf Telegram veröffentlichten Videobotschaft mit. Die Menschen sollen demnach aus den umliegenden Orten Berdjansk, Jurjiwka und Nikolske in die Großstadt Saporischschja gebracht werden.

Es sei klar, dass es nicht genügend Plätze gebe, sage Wereschtschuk weiter. Deswegen bitte man die Bürgerinnen und Bürger, den Anweisungen der Behördenvertreter vor Ort zu folgen und organisiert zu den Bussen zu gehen. Wereschtschuk versprach, niemand werde zurückgelassen. Man führe weiter täglich Evakuierung durch, bis alle Menschen aus der Stadt gebracht worden seien. Nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums leben noch bis zu 130.000 Bewohner in der Stadt am Asowschen Meer - einst waren es rund 440.000.

Ukraine-Krieg: Botschafter wütet - „Ihr russischen Mistkerle werdet dafür bitter bezahlen“

Update vom 22. März, 10.37 Uhr: „Ihr russische Mistkerle werdet dafür bitter bezahlen“: Mit diesen Worten hat der ukrainische Botschafter in Deutschland, Andrij Melnyk, auf einen der jüngsten Anschläge während des Ukraine-Kriegs auf seine Heimatstadt Kiew reagiert. Zu Bild sagte der 46-Jährige: „Hier wohnen wir. Daher traf dieser mörderische Raketenangriff auch meine Familie mitten ins Herz. Wir sind echt wütend!“

Am späten Sonntagabend hatte ein russischer Angriff das Kiewer Einkaufszentrum „Retroville“ zerstört. Laut Moskau diente das „funktionsunfähige“ Einkaufszentrum als Waffenlager.

Update vom 22. März, 9.44 Uhr: Die russische Armee meldet nach eigenen Angaben im Ukraine-Krieg einen weiteren Vormarsch in der Ostukraine. Kämpfer der selbst ernannten Volksrepublik Donezk seien weitere vier Kilometer in ukrainisches Gebiet vorgerückt, teilte der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums, Igor Konaschenkow, am Dienstag in Moskau mit. Es werde um die Eroberung dreier Dörfer in der Nähe der Stadt Donezk gekämpft. Südwestlich davon sei das Dorf Uroschajne eingenommen worden. Das lässt sich nicht unabhängig überprüfen.

Nach Angaben aus Moskau haben die Kämpfer im Gebiet Luhansk die Kontrolle über mindestens drei weitere Siedlungen erlangt. Bei den Kämpfen seien mehr als 40 Soldaten der Ukraine und Militärfahrzeuge „zerstört“ worden, sagte Konaschenkow.

Erstmeldung: Ukraine-Krieg: Möglicher Anschlag auf Selenskyj gestoppt – Panik nach Evakuierungsaufruf

Kiew - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj fürchtet seit Beginn des Ukraine-Kriegs um sein Leben. Für Russlands Präsident Wladimir Putin sei er Staatsfeind Nummer 1, hatte Selensykj gleich nach Kriegsbeginn erklärt. Trotzdem harrt der ukrainische Präsident in Kiew aus, sendet täglich Videobotschaften an sein Volk, Russland und den Westen.

Jetzt hat es offenbar wieder einen Anschlagsversuch auf Selenskyj gegeben. Die ukrainische Spionageabwehr hat ein mögliches Attentat auf ihn nach eigenen Angaben gestoppt. Einige russische Saboteure, angeführt von einem Geheimdienstler, seien in der Stadt Uschgorod im Dreiländereck zwischen der Ukraine, der Slowakei und Ungarn festgenommen worden, berichtete die Agentur Unian in der Nacht zum Dienstag. Zum Auftrag der etwa 25 Männer gehörten neben dem Anschlag auf Selenskyj in Kiew auch die Ausführung einer Reihe von Sabotageakten im Regierungsviertel sowie in anderen Landesteilen der Ukraine.

Im Ukraine-Krieg wurde offenbar ein möglicher Anschlag auf den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj gestoppt. © Uncredited/Ukrainian Presidential Press Office/AP/dpa

Selenskyj hat erneut sich in einer Videobotschaft an die Ukrainer gewandt und sie zum Widerstand und zum Durchhalten aufgerufen. Mit Blick auf die aktuellen Verhandlungen mit Russland ließ er durchblicken, dass jede Einigung mit dem Gegner dem ukrainischen Volk zur Abstimmung per Referendum vorgelegt werden müsse. In den USA warnte derweil Präsident Joe Biden vor russischen Cyberangriffen in den USA und dem Einsatz von Bio- und Chemiewaffen in der Ukraine.

Ukraine-Krieg: Panik nach Evakierungsaufruf für Stadt Boryspil

Nach einem Evakuierungsaufruf an Bürger der ukrainischen Stadt Boryspil südöstlich von Kiew versuchen Offizielle, die Bevölkerung wieder zu beruhigen. „In sozialen Medien ist Panik ausgebrochen, dass morgen ein Angriff beginnt und morgen Boryspil vernichtet wird“, zitierte die ukrainische Agentur Unian den Berater des Innenministers, Wadym Denisenko, der am Dienstagmorgen im ukrainischen Fernsehen auftrat.

Bürgermeister Wolodymyr Borissenko, der in der Nacht zum Dienstag zum Verlassen der Stadt aufgerufen hatte, habe gesagt, wenn Frauen und Kinder die Stadt verließen, sei es einfacher für die Männer, die Stadt vor theoretisch möglichen Angriffen zu schützen. Darauf sollten sich die Menschen konzentrieren, so Denisenko.

Denisenko zufolge herrscht nun nicht nur in Boryspil Panik, sondern auch in den umliegenden Dörfern und der ganzen Region um Kiew. Boryspil mit seinen etwa 60.000 Einwohnern liegt rund 30 Kilometer südöstlich von Kiew. Bürgermeister Borissenko hatte in seinem Aufruf an die Zivilbevölkerung gesagt, es gebe keinen Grund, in der Stadt zu bleiben, in der Umgebung werde bereits gekämpft. (dpa/afp) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.