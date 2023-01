„Fräulein Ribbentrop hat uns den Krieg erklärt“: Putin-Propagandist beleidigt Baerbock vulgär

Von: Patrick Mayer

Beleidigt Annalena Baerbock im russischen TV: Wladimir Putins Chef-Propagandist Wladimir Solowjow. © Screenshot@francis_scarr

Nachdem Annalena Baerbock von einem „Krieg gegen Russland“ spricht, ist Wladimir Putins Chef-Propagandist Wladimir Solowjow außer sich. Er flippt im russischen TV regelrecht aus.

München/Moskau – Die Aufregung ist groß: Annalena Baerbock (Grüne) hat mit ihrer Aussage über einen „Krieg gegen Russland“ für Verwirrung und Unverständnis gesorgt. Insbesondere in Russland selbst.

Putins Chef-Propagandist: Wladimir Solowjow beleidigt Annalena Baerbock vulgär

Die Bundesaußenministerin hatte am vergangenen Dienstag (24. Januar) beim Europarat in Straßburg mit folgenden Worten zum Zusammenhalt der westlichen Verbündeten im Ukraine-Krieg aufgerufen: „Wir kämpfen einen Krieg gegen Russland und nicht gegeneinander.“

Ihre Aussage griff der Chef-Propagandist von Moskau-Machthaber Wladimir Putin, Wladimir Solowjow, sofort auf, um in einer TV-Sendung gegen Baerbock und Deutschland zu wettern. Mehr noch: Der im Westen höchst umstrittene Journalist beleidigte die Grünen-Politikerin im russischen Staatsfernsehen vulgär und bezeichnete die demokratische Bundesrepublik Deutschland als „Viertes Reich“.

Francis Scarr, Journalist der britischen BBC, postete bei Twitter ein Video, das den Ausschnitt aus der russischen Propaganda-Sendung zeigt. „Wladimir Solowjow ist immer noch wütend über Scholz‘ Leopard-2-Ankündigung und bezeichnet in der heutigen Show die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock als ‚Miss Ribbentrop‘ und die derzeitigen deutschen Behörden als das ‚Vierte Reich‘“, schrieb Scarr dazu.

Wladimir Solowjow: Putin Propagandist bezeichnet Annalena Baerbock als „Schlampe“

Solowjow war in der Sendung offenbar völlig außer sich. So behauptete er, dass der „Nazismus wiedergeboren“ sei und erinnerte daran, dass 27 Millionen Sowjet-Bürger im Zweiten Weltkrieg getötet wurden. „Danach sagt diese absolute Schlampe Annalena Baerbock Folgendes“, meint Solowjow daraufhin, zitiert aus der Rede Baerbocks und behauptet dann schreiend: „Sie führen einen Krieg gegen Russland!“

Baerbock, die Außenministerin des Reiches, hat Russland den Krieg erklärt!

Solowjow wettert weiter polemisch: „Baerbock, die Außenministerin des Reiches, hat Russland den Krieg erklärt! Na gut, dann. Und sag mir nicht, dass sie nichts entscheidet, dass sie nur eine Frau ist. Sie ist die Außenministerin! Wer war das, Ribbentrop? Dieses Fräulein Ribbentrop hat Russland den Krieg erklärt.“ Zur Einordnung: Joachim von Ribbentrop war ab 1938 in Nazi-Deutschland Reichsminister des Auswärtigen.

Der Rheinländer Ribbentrop, der zwischenzeitlich SS-Obergruppenführer war, hatte am 23. August 1939 gemeinsam mit dem sowjetischen Außenminister Wjatscheslaw Molotow den sogenannten Hitler-Stalin-Pakt unterschrieben. Es war ein deutsch-sowjetischer Nichtangriffspakt, den Nazi-Deutschland (Drittes Reich) durch den Überfall auf die Sowjetunion am 22. Juni 1941 brach. Solowjow polterte wohl in Anlehnung darauf: „Das Vierte Reich - welches ist das? Das vierte? Hat Russland den Krieg erklärt.“

Wladimir Solowjow: Chef-Propagandist von Moskau-Machthaber Wladimir Putin

Solowjows Aussagen sind derweil nicht nur wegen seiner polemischen Art mit Vorsicht zu genießen. Weil seine im Sender Rossija 1 ausgestrahlte Talkshow „Sonntagabend mit Wladimir Solowjow“ als wichtigstes Propagandaformat für den russischen Einmarsch in die Ukraine gilt, wird der 59-Jährige seit 23. Februar 2022 von der Europäischen Union und seit 6. März 2022 von Kanada sanktioniert. (pm)