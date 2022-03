Ukraine-Krieg: Selenskyj verlässt erstmals öffentlich Amtssitz - Russland soll Phosphorbomben eingesetzt haben

Von: Hannes Niemeyer

Der Russland-Ukraine-Krieg tobt weiter. In den Verhandlungen gibt es allerdings leichte Hoffnung. Die Putin-Seite richtet jedoch harsche Vorwürfe gen Kiew. Der News-Ticker

Ukraine-Krieg: Die Gefechte in Kiew*, Mariupol und weiteren Orten gehen weiter. Nun sollen sogar Phosphorbomben von Russlands Armee eingesetzt worden sein.

Berater von Wladimir Putin* und Wolodymyr Selenskyj machten indes Hoffnung auf eine Wende in den bisher stockenden Verhandlungen.

Russland richtet derweil harsche Massenmord-Vorwürfe gegen die ukrainische Seite.

Dieser News-Ticker zum Ukraine-Krieg wird regelmäßig aktualisiert. Hier finden Sie die Hintergründe zum Ukraine-Krieg*.

Kiew - Der Ukraine-Krieg tobt ununterbrochen weiter. Tagtäglich überschlagen sich neue Schreckensmeldungen aus den umkämpften Gebieten. Erst am Sonntag gab etwa die Stadtverwaltung der heftig umkämpften Stadt Mariupol an, dass bereits 2000 Menschen in der Stadt ihr Leben verloren haben. Die Aussicht auf ein zeitnahes Ende des Blutvergießens bleibt gering. Das zeigen auch neue Meldungen von russischer sowie von ukrainischer Seite. Unter anderem kam ein US-Journalist durch Schüsse ums Leben.

Ukraine-Krieg: Russland setzt offenbar Phosphorbomben ein

Russland etwa meldet, dass Putins Truppen bei einem Luftangriff auf einen ukrainischen Stützpunkt nahe der Grenze zu Polen in der Nacht zum Sonntag „bis zu 180 ausländische Söldner und ein großes Versteck ausländischer Waffen eliminiert“ habe. Schlimm wirken ebenfalls die Nachrichten aus Popsana im Osten des Landes. Emine Dzheppar, stellvertretende Ministerin für auswärtige Angelegenheiten in der Ukraine, veröffentlichte auf ihrem Twitter-Kanal ein Foto von den Angriffen auf die Stadt. Dazu schreibt sie: „Die Eindringlinge setzten Phosphorbomben ein. Wenn es explodiert, verteilt es eine Substanz mit einer Verbrennungstemperatur von mehr als 800 Grad.“ Auch ein möglicher Einsatz von Biowaffen im Ukraine-Krieg kochte zuletzt immer wieder hoch.

Ukraine-Krieg: Kreml-Seite bezichtigt Kiew des Massenmordes

Am Sonntagabend gab es außerdem Berichte, dass der Kreml einen heftigen Vorwurf gegen die ukrainische Seite richtete. Russland und die mit Moskau verbündeten Separatisten haben der ukrainischen Armee schwere Kriegsverbrechen an der Zivilbevölkerung vorgeworfen. Einheiten der selbst ernannten „Volksrepublik“ Luhansk entdeckten nach eigenen Angaben bei ihrem Vormarsch ein Massengrab. Sie beschuldigten ukrainische Truppen, Zivilisten als Schutzschilder missbraucht und diejenigen getötet zu haben, die sich widersetzten. Die Rede war von Massenmord.

Seit langem wirft der Kreml der Ukraine einen „Genozid“ an der russischen Minderheit im Donbass vor. Präsident Wladimir Putin begründete den Angriff auf die Ukraine auch mit dem Schutz dieser Menschen. Für die russischen Vorwürfe gibt es keine Belege. In Moskau ordnete Russlands Chefermittler Alexander Bastrykin eine Untersuchung an, wie die Staatsagentur Tass am Sonntag meldete. Bastrykin will zudem gegen ukrainische „Nationalisten“ ermitteln, die 300 Mönche und Zivilisten in der Ostukraine als „Geiseln“ gehalten haben sollen. Die Ukraine wirft ihrerseits russischen Truppen schwere Kriegsverbrechen vor. Die Einheiten plünderten und gingen mit Gewalt gegen Zivilisten vor, zahlreiche Luftangriffe richteten sich gegen Wohngebäude.

Ukraine-Krieg: Selenskyj verlässt erstmals sichtbar öffentlich seinen Amtssitz

Die Lage in der Hauptstadt Kiew spitzt sich unterdessen ebenfalls weiter zu. Bereits am Sonntag meldete die ukrainische Seite, dass man sich auf eine Blockade der Stadt durch russische Einheiten vorbereite. In Randgebieten der Stadt gebe es bereits heftige Gefechte. Als Symbol des Mutes fungiert dort weiterhin Präsident Wolodymyr Selenskyj.

Selenskyj verließ am Sonntag erstmals seit Beginn des Russland-Ukraine-Krieges sichtbar für die Öffentlichkeit seinen Amtssitz in Kiew und besuchte Verwundete in einem Militärkrankenhaus. Dabei verlieh der Staatschef den Soldaten Orden und ließ Fotos mit sich machen. „Werdet gesund. Ich wünsche euch Kraft. Ihr seid Prachtkerle!“, sagte Selenskyj in dem am Sonntag in sozialen Netzwerken veröffentlichten Video zu den Patienten.

Ukraine-Präsident Wolodymyr Selenskyj am 11. März in Kiew. Am Sonntag verließ er erstmals öffentlichkeitswirksam seinen Amtssitz. © IMAGO/Ukrainian Presidential Press Off

Verhandlungen im Ukraine-Krieg: Offenbar deutet sich eine Wende an

Und ein weiterer kleiner Hoffnungsschimmer keimt im Kriegsgeschehen auf. Im Ringen um eine Verhandlungslösung im russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine haben sich beide Seiten zurückhaltend optimistisch geäußert. „Wenn wir die Positionen der beiden Delegationen heute mit denen zu Beginn vergleichen, werden wir deutliche Fortschritte feststellen“, sagte der russische Außenpolitiker Leonid Sluzki am Sonntag im Staatsfernsehen. Er gehört der Delegation an, die mit der Ukraine seit zwei Wochen verhandelt, bislang aber ohne Durchbruch.

Nach Auffassung Sluzkis könnten sich beide Seiten „schon in den nächsten Tagen“ auf eine gemeinsame Position verständigen und dies in entsprechenden Dokumenten unterzeichnen. Der ukrainische Präsidentenberater Mychajlo Podoljak rechnete ebenfalls „in wenigen Tagen mit konkreten Ergebnissen“. Er sagte in einem bei Twitter veröffentlichten Video, Russland stelle bei den Verhandlungen keine Ultimaten, sondern höre den ukrainischen Vorschlägen zu.

Ukraine-Krieg: Proteste in Deutschland und auch in Russland gegen Putins Invasion

Moskau fordert, dass Kiew die annektierte Schwarzmeer-Halbinsel Krim als russisch anerkennt sowie die Separatistengebiete in der Ostukraine als unabhängige „Volksrepubliken“. Das lehnt die Ukraine ab. Kiew werde keine seiner Positionen aufgeben, sagte Podoljak. Ihm zufolge fordert die Ukraine ein Ende des Kriegs und den Abzug russischer Truppen. „Es gibt einen Dialog“, sagte Podoljak. Kremlsprecher Dmitri Peskow schloss am Sonntag im Staatsfernsehen erneut ein Treffen von Russlands Präsident Wladimir Putin mit dem ukrainischen Staatschef Wolodymyr Selenskyj nicht aus. „Wir müssen aber verstehen, was das Ergebnis dieses Treffens sein soll und was dort besprochen wird.“ Die Bedingungen für direkte Gespräche auf höchster Ebene würden bei den Treffen der Delegationen besprochen.

Während des Geschehens gab es außerdem sowohl in Deutschland, als auch in Russland große Proteste gegen Putins Krieg. In Moskau soll hart gegen die Demonstranten vorgegangen worden sein. Wie hart die Strafen gegen Protestler und Kreml-Gegner sein können, musste auch ein russischer Pilot erfahren. Hier finden Sie eine Chronologie der ersten zwei Wochen im Ukraine-Krieg.

Dies ist ein neuer News-Ticker. Ältere Informationen zum Konflikt finden Sie auch in unserem beendeten News-Ticker zum Ukraine-Krieg.