Ukraine-Krieg: Selenskyj sieht klare Aufgabe für neue Verhandlungen

Ukraine-Krieg: Selenskyj nennt klares Verhandlungsziel - Russland soll China um militärische Hilfe gebeten haben

Von: Hannes Niemeyer

Der Russland-Ukraine-Krieg tobt weiter. In den Verhandlungen gibt es allerdings leichte Hoffnung. Die Krim und der Donbass sollen durch einen Landkorridor verbunden sein. Der News-Ticker.

Ukraine-Konflikt: Die Gefechte in Kiew*, Mariupol und weiteren Orten gehen weiter (siehe Update vom 14. März, 8.58 Uhr).

Altkanzler Gerhard Schröder plant einen erneuten Vermittlungsversuch bei Wladimir Putin* (Update vom 13. März, 20.38 Uhr).

Laut einem US-Bericht soll Russland China um militärische Unterstützung gebeten haben (Update vom 13. März, 21.22 Uhr).

Dieser News-Ticker zum Ukraine-Krieg wird regelmäßig aktualisiert. Hier finden Sie die Hintergründe zum Ukraine-Krieg*.

Update vom 14. März, 8.58 Uhr: Im Ukraine-Krieg gibt es keine Entspannung. Nach Angaben des ukrainischen Generalstabs bereiten russische Truppen im Land mehrere Offensiven vor. Dafür versuchten die Einheiten, sich an bisher von ihnen eingenommenen Punkten festzusetzen, Nachschub zu sichern und sich neu zu gruppieren, heißt es in einem in der Nacht zu Montag auf Facebook veröffentlichten Bericht. Sobald dies geschehen sei, erwarte man neue Angriffe etwa auf die Städte Charkiw im Osten, Sumy im Nordosten oder auch den Kiewer Vorort Browari.

Im Gebiet Luhansk im Osten des Landes konzentriere sich Russland vor allem auf den Vormarsch in Richtung Sjewjerodonetsk. Moskau hatte am Sonntag mitgeteilt, dass Kämpfer der prorussischen Separatisten den östlichen und südlichen Teil der Stadt mit 100.000 Einwohnern blockiert hätten. In den Orten Topolske und Schpakiwka in der Region Charkiw habe der Gegner Verluste erlitten und sich zurückgezogen. Diese Angaben lassen sich nicht unabhängig prüfen.



Derweil soll die von Russland annektierte Halbinsel Krim und der Donbass im Osten der Ukraine nun durch einen Landkorridor verbunden sein. Das sagte der Vize-Ministerpräsident der Regierung der Krim, Georgi Muradow, der russischen staatlichen Agentur Ria Nowosti am Montag. „Die Autostraße von der Krim bis Mariupol wurde unter Kontrolle genommen“, zitiert Ria Nowosti Muradow. Eine Bestätigung der Ukraine dafür gab es zunächst nicht. Beobachter gehen davon aus, dass eines der Ziele des Angriffskrieges Russlands in der Ukraine ein Landkorridor von den an Russland grenzenden Separatistengebieten im Osten der Ukraine mit der Halbinsel Krim ist.

Ukraine, Kiew: Ein ukrainischer Feuerwehrmann zieht einen Schlauch durch ein großes Lebensmittellager, das in den frühen Morgenstunden des 13. März am Stadtrand von Kiew durch einen Luftangriff zerstört wurde. © Vadim Ghirda/AP/dpa

Ukraine-Krieg: Selenskyj sieht klare Aufgabe für neue Verhandlungen

Als eine wichtige Aufgabe bei den Verhandlungen am Montagvormittag zwischen der Ukraine und Russland sieht der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj die Organisation eines Treffens der Staatschefs der beiden Länder. „Unsere Delegation hat eine klare Aufgabe - alles zu tun, damit ein Treffen der Präsidenten stattfindet“, sagte Selenskyj in einer in der Nacht zu Montag veröffentlichten Videoansprache. Es sei ein Treffen, auf das, so sei er sicher, alle warteten. Das sei ein schwieriger Weg, aber notwendig, um wirksame Garantien zu erhalten.



Update, 13. März, 22.45 Uhr: Mit der jüngsten Ausweitung seiner Kriegs-Offensive auf den Westen der Ukraine will Russland nach den Worten des Militärexperten Wolfgang Richter westliche Lieferungen an die ukrainische Armee unterbinden. „Es geht Russland jetzt darum, die Nachschubwege zu blockieren, die von Nato-Staaten in Richtung Ukraine laufen“, sagte der Fachmann der Stiftung Wissenschaft und Politik am Sonntagabend im ARD-„Brennpunkt“. Ein grenznaher Flughafen könne genutzt werden, um per Lufttransport logistische Güter und Waffen in die Ukraine zu bringen.

Ukraine-Krieg: Sieben Krankenhäuser laut Kiew seit Kriegsbeginn irreparabel zerstört

Update, 13. März, 22.18 Uhr: Seit Beginn des Ukraine-Russland-Krieges sind in der Ukraine nach Angaben aus Kiew bereits sieben Krankenhäuser irreparabel zerstört worden. Die Kliniken in den betroffenen Städten müssten nach russischem Beschuss ganz neu aufgebaut werden, sagte Gesundheitsminister Wiktor Ljaschko der Agentur Ukrinform zufolge am Sonntagabend. Mehr als 100 weitere Gesundheitseinrichtungen seien beschädigt worden. Unter dem medizinischen Personal habe es seit dem Einmarsch der russischen Truppen am 24. Februar sechs Tote und und zwölf Verletzte gegeben, sagte Ljaschko.

Ukraine-Krieg: Verhandlungen zwischen Moskau und Kiew sollen am Montag weiter gehen

Update, 13. März, 21.51 Uhr: Die Verhandlungen zwischen Moskau und Kiew im Ukraine-Krieg sollen am Montag nach Angaben beider Seiten per Videoschalte fortgesetzt werden. Kreml-Sprecher Dmitri Peskow dementierte laut der russischen Nachrichtenagentur Tass, dass am Sonntag Gespräche zwischen den beiden Nachbarländern liefen. Sie würden vielmehr am Montag virtuell fortgesetzt, sagte er.

Die Ukraine bestätigte die neue Gesprächsrunde per Videoschalte am Montag. Dabei gehe es um „ein Resümee der vorläufigen Ergebnisse“ der bisherigen Gespräche, erklärte Mychailo Podoliak, ein Berater des ukrainischen Präsidenten Woloymyr Selenskyj, im Onlinedienst Twitter. Zuvor hatten beide Seiten bereits Fortschritte in den Verhandlungen gesehen (siehe Erstmeldung).

Ukraine-Krieg: Russland soll China laut US-Bericht um militärische Unterstützung gebeten haben

Update, 13. März, 21.22 Uhr: Hat Russland etwa China im Ukraine-Krieg um militärische Hilfe gebeten? Das jedenfalls berichtet die Financial Times nun. Laut dem Bericht des US-Blattes habe die Putin-Seite seit Beginn des Krieges um militärische Ausrüstung bei China gebeten. Worum es konkret ginge, wird im Artikel nicht genannt.

Das Weiße Haus in Washington scheint ob dieser Vermutung jedenfalls besorgt zu sein. Laut dem Bericht habe man Angst, dass China dem Kreml zur Seite stehen und somit die westliche Unterstützung der Ukraine untergraben könnte. Die Veröffentlichung des Berichtes fällt durchaus in einen brisanten Zeitpunkt. Denn am Montag soll sich Joe Bidens Sicherheitsberater Jake Sullivan mit dem chinesischen Außenpolitiker Yang Jiechi in Rom treffen. Laut der Financial Times soll Sullivan die Chinesen vor seiner Abreise davor gewarnt haben, Russland zu „retten“, etwa indem man den Russen helfe, die Sanktionen des Westens zu umgehen.

Ukraine-Krieg: Altkanzler Gerhard Schröder will wohl erneuten Vermittlungsversuch bei Putin starten

Update, 13. März, 20.38 Uhr: Kaum eine diplomatische Bemühung rund um den Ukraine-Krieg schlug in Deutschland zuletzt derartige Wellen wie der beinahe heimliche Besuch von Gerhard Schröder bei Wladimir Putin in Moskau. Nach einem ersten Gespräch mit dem Kreml-Machthaber am vergangenen Donnerstag soll Schröder zunächst wieder abgereist sein, über Ergebnisse des Treffens wurde nichts bekannt. Nun gibt es aber neue Informationen zu Schröders Vermittlungsversuchen.

Wie die Süddeutsche Zeitung berichtet, will Schröder seine Vermittlungsbemühungen bei Putin fortsetzen. Das will das Blatt von einer Schröder nahestehenden Quelle erfahren haben. Wie und wann der Altkanzler seine Bemühungen in der Vermittlung zwischen den Kriegsparteien intensivieren will, war zunächst unklar.

Altkanzler Gerhard Schröder hier 2018 bei Wladimir Putin. Offenbar plant der Altkanzler einen neuen Vermittlungsversuch im Ukraine-Krieg. © picture alliance/dpa/POOL SPUTNIK KREMLIN/AP | Alexei Druzhinin

Ukraine-Krieg: Tschernobyl-Wende nach Stromausfall

Update, 13. März, 20.19 Uhr: Nachrichten von dem im Ukraine-Krieg unter russische Kontrolle gefallenen Atomkraftwerk Tschernobyl .Der Stromausfall in der Atomruine ist nach ukrainischen Angaben behoben. Dies teilte der ukrainische Energieminister German Galuschtschenko am Sonntag mit. Unter Einsatz ihres Lebens hätten ukrainische Spezialisten das „Risiko einer möglichen nuklearen Katastrophe, die ganz Europa bedroht hätte“ abgewendet. Die Kühlsysteme könnten nun wieder normal funktionieren und nicht mehr nur dank Notstromaggregaten.

Ukraine-Krieg: Offenbar über 800 Festnahmen bei Anti-Kriegs-Demonstrationen in Russland

Update, 13. März, 19.57 Uhr: Bei neuen Demonstrationen gegen den Krieg in der Ukraine sind in Russland nach Angaben von Bürgerrechtlern landesweit mehr als 800 Menschen festgenommen worden. Insgesamt seien am Sonntag Demonstranten in mehr als 35 russischen Städten auf die Straßen gegangen, teilte die Organisation Owd-Info am Abend mit. Das russische Innenministerium hatte zuvor von etwa 300 Festnahmen bei den nicht genehmigten Kundgebungen allein in der Hauptstadt Moskau gesprochen. Aktionen gab es etwa auch in Wladiwostok im äußersten Osten Russlands und in Irkutsk am Baikalsee.

Bilder und Videos in sozialen Netzwerken zeigten, wie Menschen von Polizisten mit Schutzhelmen und schwerer Ausrüstung weggezerrt wurden. Es gab auch Videos aus dem Inneren von völlig überfüllten Gefangenentransportern. Insgesamt wurden den Angaben von Owd-Info zufolge seit Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine am 24. Februar mehr als 14 100 Menschen festgenommen. Auch der inhaftierte Kremlgegner Alexej Nawalny hatte seine Landsleute aufgerufen, gegen den Krieg auf die Straße zu gehen.

Erstmeldung: Kiew - Der Ukraine-Krieg tobt ununterbrochen weiter. Tagtäglich überschlagen sich neue Schreckensmeldungen aus den umkämpften Gebieten. Erst am Sonntag gab etwa die Stadtverwaltung der heftig umkämpften Stadt Mariupol an, dass bereits 2000 Menschen in der Stadt ihr Leben verloren haben. Die Aussicht auf ein zeitnahes Ende des Blutvergießens bleibt gering. Das zeigen auch neue Meldungen von russischer sowie von ukrainischer Seite. Unter anderem kam ein US-Journalist durch Schüsse ums Leben.

Ukraine-Krieg: Russland setzt offenbar Phosphorbomben ein

Russland etwa meldet, dass Putins Truppen bei einem Luftangriff auf einen ukrainischen Stützpunkt nahe der Grenze zu Polen in der Nacht zum Sonntag „bis zu 180 ausländische Söldner und ein großes Versteck ausländischer Waffen eliminiert“ habe. Schlimm wirken ebenfalls die Nachrichten aus Popsana im Osten des Landes. Emine Dzheppar, stellvertretende Ministerin für auswärtige Angelegenheiten in der Ukraine, veröffentlichte auf ihrem Twitter-Kanal ein Foto von den Angriffen auf die Stadt. Dazu schreibt sie: „Die Eindringlinge setzten Phosphorbomben ein. Wenn es explodiert, verteilt es eine Substanz mit einer Verbrennungstemperatur von mehr als 800 Grad.“ Auch ein möglicher Einsatz von Biowaffen im Ukraine-Krieg kochte zuletzt immer wieder hoch.

Ukraine-Krieg: Kreml-Seite bezichtigt Kiew des Massenmordes

Am Sonntagabend gab es außerdem Berichte, dass der Kreml einen heftigen Vorwurf gegen die ukrainische Seite richtete. Russland und die mit Moskau verbündeten Separatisten haben der ukrainischen Armee schwere Kriegsverbrechen an der Zivilbevölkerung vorgeworfen. Einheiten der selbst ernannten „Volksrepublik“ Luhansk entdeckten nach eigenen Angaben bei ihrem Vormarsch ein Massengrab. Sie beschuldigten ukrainische Truppen, Zivilisten als Schutzschilder missbraucht und diejenigen getötet zu haben, die sich widersetzten. Die Rede war von Massenmord.

Seit langem wirft der Kreml der Ukraine einen „Genozid“ an der russischen Minderheit im Donbass vor. Präsident Wladimir Putin begründete den Angriff auf die Ukraine auch mit dem Schutz dieser Menschen. Für die russischen Vorwürfe gibt es keine Belege. In Moskau ordnete Russlands Chefermittler Alexander Bastrykin eine Untersuchung an, wie die Staatsagentur Tass am Sonntag meldete. Bastrykin will zudem gegen ukrainische „Nationalisten“ ermitteln, die 300 Mönche und Zivilisten in der Ostukraine als „Geiseln“ gehalten haben sollen. Die Ukraine wirft ihrerseits russischen Truppen schwere Kriegsverbrechen vor. Die Einheiten plünderten und gingen mit Gewalt gegen Zivilisten vor, zahlreiche Luftangriffe richteten sich gegen Wohngebäude.

Ukraine-Krieg: Selenskyj verlässt erstmals sichtbar öffentlich seinen Amtssitz

Die Lage in der Hauptstadt Kiew spitzt sich unterdessen ebenfalls weiter zu. Bereits am Sonntag meldete die ukrainische Seite, dass man sich auf eine Blockade der Stadt durch russische Einheiten vorbereite. In Randgebieten der Stadt gebe es bereits heftige Gefechte. Als Symbol des Mutes fungiert dort weiterhin Präsident Wolodymyr Selenskyj.

Selenskyj verließ am Sonntag erstmals seit Beginn des Russland-Ukraine-Krieges sichtbar für die Öffentlichkeit seinen Amtssitz in Kiew und besuchte Verwundete in einem Militärkrankenhaus. Dabei verlieh der Staatschef den Soldaten Orden und ließ Fotos mit sich machen. „Werdet gesund. Ich wünsche euch Kraft. Ihr seid Prachtkerle!“, sagte Selenskyj in dem am Sonntag in sozialen Netzwerken veröffentlichten Video zu den Patienten.

Ukraine-Präsident Wolodymyr Selenskyj am 11. März in Kiew. Am Sonntag verließ er erstmals öffentlichkeitswirksam seinen Amtssitz. © IMAGO/Ukrainian Presidential Press Off

Verhandlungen im Ukraine-Krieg: Offenbar deutet sich eine Wende an

Und ein weiterer kleiner Hoffnungsschimmer keimt im Kriegsgeschehen auf. Im Ringen um eine Verhandlungslösung im russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine haben sich beide Seiten zurückhaltend optimistisch geäußert. „Wenn wir die Positionen der beiden Delegationen heute mit denen zu Beginn vergleichen, werden wir deutliche Fortschritte feststellen“, sagte der russische Außenpolitiker Leonid Sluzki am Sonntag im Staatsfernsehen. Er gehört der Delegation an, die mit der Ukraine seit zwei Wochen verhandelt, bislang aber ohne Durchbruch.

Nach Auffassung Sluzkis könnten sich beide Seiten „schon in den nächsten Tagen“ auf eine gemeinsame Position verständigen und dies in entsprechenden Dokumenten unterzeichnen. Der ukrainische Präsidentenberater Mychajlo Podoljak rechnete ebenfalls „in wenigen Tagen mit konkreten Ergebnissen“. Er sagte in einem bei Twitter veröffentlichten Video, Russland stelle bei den Verhandlungen keine Ultimaten, sondern höre den ukrainischen Vorschlägen zu.

Ukraine-Krieg: Proteste in Deutschland und auch in Russland gegen Putins Invasion

Moskau fordert, dass Kiew die annektierte Schwarzmeer-Halbinsel Krim als russisch anerkennt sowie die Separatistengebiete in der Ostukraine als unabhängige „Volksrepubliken“. Das lehnt die Ukraine ab. Kiew werde keine seiner Positionen aufgeben, sagte Podoljak. Ihm zufolge fordert die Ukraine ein Ende des Kriegs und den Abzug russischer Truppen. „Es gibt einen Dialog“, sagte Podoljak. Kremlsprecher Dmitri Peskow schloss am Sonntag im Staatsfernsehen erneut ein Treffen von Russlands Präsident Wladimir Putin mit dem ukrainischen Staatschef Wolodymyr Selenskyj nicht aus. „Wir müssen aber verstehen, was das Ergebnis dieses Treffens sein soll und was dort besprochen wird.“ Die Bedingungen für direkte Gespräche auf höchster Ebene würden bei den Treffen der Delegationen besprochen.

Während des Geschehens gab es außerdem sowohl in Deutschland, als auch in Russland große Proteste gegen Putins Krieg. In Moskau soll hart gegen die Demonstranten vorgegangen worden sein. Wie hart die Strafen gegen Protestler und Kreml-Gegner sein können, musste auch ein russischer Pilot erfahren. Hier finden Sie eine Chronologie der ersten zwei Wochen im Ukraine-Krieg.

Dies ist ein neuer News-Ticker. Ältere Informationen zum Konflikt finden Sie auch in unserem beendeten News-Ticker zum Ukraine-Krieg. (han/AFP/dpa)