Weitere Raketenschläge gegen ukrainisches Arsenal

Ukraine-Krieg: Deutschland berät über Errichtung von Iron Dome - Nuklearer Forschungsreaktor wohl unter Beschuss

Im stark zerstörten Mariupol gibt es weiter heftige Angriffe. Deutschland berät über die Errichtung eines eigenen Raketenschutzschildes. News-Ticker.

Ukraine-Krieg*: Um die Hafenstadt Mariupol gibt es weiter heftige Kämpfe (siehe Update vom 26. März, 14.56 Uhr).

Deutschland berät über die Errichtung eines Raketenschutzschilds - einen sogenannten „Iron Dome“ (siehe Update vom 27. März, 8.35 Uhr).

Die Zahl der Flüchtlinge aus der Ukraine nach Polen nimmt weiter zu (siehe Update vom 27. März, 10.03 Uhr).

Dieser News-Ticker zum Ukraine-Krieg wird fortlaufend aktualisiert. Alle Infos zum Hintergrund der Ukraine-Krise*.

Update vom 27. März, 11.40 Uhr: Die Lage in Mariupol ist prekär (siehe Update vom 26. März, 14.56 Uhr). Die ukrainischen Behörden können bedrängten Zivilisten weiter nicht direkt bei der Flucht aus der schwer umkämpften Stadt helfen. Flüchtlinge aus Mariupol sollten am Sonntag mit einem Buskonvoi aus der nahegelegenen Stadt Berdjansk abgeholt werden, kündigte Vizeregierungschefin Iryna Wereschtschuk an. 15 Busse sollten die Menschen weiter in die zentralukrainische Stadt Saporischschja bringen.

Wer die Flucht aus Mariupol im Auto schaffe, könne in Berdjansk umsonst nachtanken, sagte Wereschtschuk in Kiew in einer Videobotschaft. Ein zweiter Fluchtkorridor wurde für Sonntag im ostukrainischen Gebiet Luhansk ausgewiesen.

Ukraine-Krieg: Zahl der Flüchtlinge aus der Ukraine nach Polen nimmt weiter zu

Update vom 27. März, 10.03 Uhr: Seit dem russischen Angriff auf die Ukraine haben sich 2,3 Millionen Menschen in Polen in Sicherheit gebracht. Das teilte der polnische Grenzschutz am Sonntag beim Kurznachrichtendienst Twitter mit. Allein am Samstag waren es demnach rund 31.100 Menschen. Dies sei ein Anstieg um 2,2 Prozent im Vergleich zum Vortag.

Es gibt derzeit keine offiziellen Angaben dazu, wie viele der Kriegsflüchtlinge in Polen geblieben und wie viele bereits in andere EU-Staaten weitergereist sind. Die Ukraine - flächenmäßig das größte Land in Europa - hatte vor Beginn des russischen Angriffs mehr als 44 Millionen Einwohner. Polen und die Ukraine verbindet eine mehr als 500 Kilometer lange Staatsgrenze. Der britische Geheimdienst äußerte sich im Ukraine-Krieg in der Nacht zum Sonntag zur Munition Russlands.

Überblick über Geflüchtete laut UNHCR (Stand: 25. März):

Mehr als 6,5 Millionen Menschen sind in der Ukraine auf der Flucht

Über 3,7 Millionen Menschen sind aus der Ukraine in die Nachbarländer geflohen

Ukraine-Krieg: Deutschland berät über Errichtung von Iron Dome

Update vom 27. März, 8.35 Uhr: Die Ukraine steht seit über vier Wochen unter dem Beschuss durch Russland. In der Nacht ist der nukleare Forschungsreaktor „Neutronenquelle“ in der ostukrainischen Stadt Charkiw erneut unter Artilleriebeschuss geraten, berichtet die ukrainische Online-Zeitung Ukrajinska Prawda. Angesichts des Ukraine-Kriegs und der Bedrohung durch Russland prüft die Bundesregierung einem Zeitungsbericht zufolge nun die Errichtung eines Raketenschutzschilds über dem Bundesgebiet.

Der Iron Dome in Israel: Auch Deutschland prüft wohl eine Einführung. Eine Aufnahme aus Israel aus dem Mai 2021. © IMAGO/Bashar Taleb

Bei einer Beratung von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) mit Generalinspekteur Eberhard Zorn in dieser Woche über die Verwendung des 100-Milliarden-Euro-Sondervermögens für die Bundeswehr sei auch ein solcher „Iron Dome“ (Eiserne Kuppel) Thema gewesen, berichtete die Bild am Sonntag. Konkret sei es um eine mögliche Anschaffung des isrealischen „Arrow 3“-Systems gegangen.

Eine Entscheidung ist dem Bericht zufolge noch nicht getroffen, allerdings befürworte die SPD den Kauf. Der Hauptberichterstatter im Haushaltsausschuss für den Verteidigungsetat, Andreas Schwarz (SPD), sagte der „Bild am Sonntag“: „Wir müssen uns besser vor der Bedrohung aus Russland schützen. Dafür brauchen wir schnell einen deutschlandweiten Raketenschutzschirm.“ Er fügte hinzu: „Das israelische System Arrow 3 ist eine gute Lösung.“ Da das System marktverfügbar sei, könnte es bereits 2025 einsatzfähig sein.

Olaf Scholz (rechts) und Eberhard Zorn, Generalinspekteur der Bundeswehr, bei einem Besuch Anfang März. Aktuell beraten sie über einen „Iron Dome“. (Archivbild) © Michael Kappeler/dpa

Ukraine-Krieg: Ukrainische Soldaten drängen in Sumy scheinbar Angreifer zurück

Update vom 26. März, 21.11 Uhr: Offenbar konnten ukrainische Soldaten ihre russischen Widersacher aus der kleinen Stadt Trostjanez, gut 50 Kilometer südlich von Sumy, vertreiben. Das berichten mehrere Medien unter der Berufung auf die 93. Brigade der ukrainischen Streitkräfte. Die russischen Truppen hätte in Trostjanez Waffen, Munition und Ausrüstung hinterlassen. Die Angaben lassen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen.

Derweil berichtet das russische Verteidigungsministeriums das offenbar rund 4000 Zivilisten aus der hart umkämpften Hafenstadt Mariupol am Asowschen Meer evakuiert werden konnten. Die Stadt ist von russischen Truppen belagert, mehrere Versuche zur Einrichtung von Fluchtkorridoren für die zivile Bevölkerung sind bisher gescheitert. Beide Seiten geben sich dafür gegenseitig die Schuld. Weiter berichtet das russische Verteidigungsministerium von mehr als 98.000 Menschen, denen in der vergangenen Woche wohl ohne ukrainische Hilfe die Flucht aus Mariupol gelungen sein solle. Auch diese Informationen sind nicht unabhängig überprüfbar.

Die humanitäre Lage der Menschen im ukrainischen Mariupol ist prekär. © picture alliance/dpa/SOPA Images via ZUMA Press Wire/Maximilian Clarke

Ukraine-Krieg: Mindestens fünf Verletzte in westukrainischer Stadt Lwiw

Update vom 26. März, 17.00 Uhr: Nahe der westukrainischen Stadt Lwiw hat es einen russischen Luftangriff gegeben. Zunächst berichtete ein CNN-Reporter von Explosionen und Rauch. „Wir sehen keine Angriffe in der Stadt selbst, aber Rauch, der nach drei großen Explosionen hinter dem Hügel am Horizont aufsteigt“, so CNN-Reporter John Bermann. Inzwischen bestätigt auch der Bürgermeister von Lwiw, Andrij Sadowyj, die Angriffe im Messengerdienst Telegram. Details seien noch nicht bekannt, man warte derzeit auf weitere Informationen von der Militärverwaltung, die Bevölkerung solle weiterhin in Schutzräumen bleiben. Lwiw liegt rund 80 Kilometer östlich der polnischen Grenze. Laut Angaben des Gouverneurs der Region, Maxym Kosytsky, seien bei den Angriffen mindestens fünf Menschen verletzt worden.

Dunkler Rauch steigt nach Explosionen nahe der westukrainischen Stadt Lwiw in den Himmel © picture alliance/dpa/AP/Nariman El-Mofty

Der Bürgermeister der nordukrainischen Stadt Tschernihiw meldet schlimme Zerstörungen und Verluste aus seiner Stadt. „Die Stadt ist komplett verwüstet“, sagt Wladyslaw Atroschenko. In seiner Stadt seien seit Kriegsbeginn mehr als 200 Zivilisten durch russische Truppen getötet worden. Vor dem Krieg zählte die Stadt, die rund 145 Kilometer nördlich der Hauptstadt Kiew, nahe der belarussischen und russischen Grenzen liegt, mehr als 285.000 Einwohner. Davon seien laut Atroschenko nicht einmal mehr die Hälfte übrig. Diese Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen. Atroschenko zufolge seien die humanitären Zustände in Tschernihiw katastrophal: Russische Truppen hätten eine Brücke nach Kiew zerstört, weshalb nun die Einrichtung ziviler Fluchtkorridore nicht mehr möglich ist. Auch die Stromversorgung funktioniert nicht mehr.

Ukraine-News: Mariupol ist weiter heftig umkämpft

Update vom 26. März, 14.56 Uhr: Um die Hafenstadt Mariupol wird nach ukrainischen wie russischen Angaben weiter heftig gekämpft. Die russische Armee beschieße aus der Luft und mit Artillerie zivile und militärische Objekte, teilte der ukrainische Generalstab in seinem Bericht Samstagmittag mit. Am Boden versuchten russische Kräfte, in das Stadtzentrum vorzudringen. Auch der ukrainische Präsidentenberater Olexij Arestowytsch sprach von Straßenkämpfen in Mariupol.

In Mariupol toben weiter heftige Kämpfe. © Maximilian Clarke/dpa

Von russischer Seite veröffentlichte das Oberhaupt der Teilrepublik Tschetschenien, Ramsan Kadyrow, Videos über den angeblichen Einsatz seiner Kämpfer in Mariupol. Die strategisch wichtige Industrie- und Hafenstadt ist der einzige Abschnitt am Asowschen Meer, den Russland noch nicht kontrolliert. Durch die Kämpfe seit Anfang März ist die Stadt mit ihren einst mehr als 400.000 Einwohnern stark zerstört worden. Frankreich erwägt gemeinsam mit der Türkei und Griechenland eine Rettungsaktion für die bedrängte Zivilbevölkerung. Eine Reaktion aus Russland gab es dazu zunächst nicht.

Ukraine-Krieg: Russland gibt an, keine Reservisten einziehen zu wollen

Update vom 26. März, 14 Uhr: Das russische Verteidigungsministerium hat angegeben, im Ukraine-Konflikt keine Reservisten einziehen zu wollen. „Das Verteidigungsministerium der Russischen Föderation zieht keine Reservisten ein und plant auch nicht, Reservisten in die Militärstationen einzuberufen“, sagte ein Ministeriumssprecher am Samstag (26. März). Anrufe, die Russen in den vergangenen Tagen angeblich von der russischen Armee erhalten hätten, seien „gefälscht“.

In den vergangenen Tagen hätten russische Männer Telefonanrufe erhalten, in denen ihnen eine „aufgezeichnete Stimme“ mitgeteilt habe, dass sie vom Militär einberufen würden. Diese Aufforderungen seien jedoch gefälscht und „von ukrainischem Territorium aus getätigt worden“, erklärte der Ministeriumssprecher. Es handele sich um eine „Provokation“ durch die Ukraine.

Das russische Verteidigungsministerium hat angegeben, im Ukraine-Konflikt keine Reservisten einziehen zu wollen. (Symbolbild) © Alexander Reka/Imago

Ukrainer demonstrieren bei Tschernobyl gegen russische Besatzung: Warnschüsse abgegeben

Update vom 26. März, 12.30 Uhr: Im Laufe des Samstag (26. März) sollen Zivilistinnen und Zivilisten umkämpfte ukrainische Städte über zehn Fluchtkorridore verlassen können. Darauf habe man sich mit der russischen Seite verständigt, teilte Vizeministerpräsidentin Iryna Wereschtschuk im ukrainischen Fernsehen mit.

In der nordukrainischen Stadt Slawutitsch nahe dem stillgelegten Atomkraftwerk Tschernobyl haben Einwohner derweil gegen die russische Besatzung demonstriert. Die Militärverwaltung des Gebietes Kiew teilte mit, dass die Einwohner eine große ukrainische Fahne entrollten. Russische Soldaten sollen daraufhin in die Luft geschossen haben, um die Menschen auseinanderzutreiben. In Slawutitsch lebt das Personal, das früher das AKW Tschernobyl betrieb und jetzt die stillgelegten Anlagen überwacht. Die Sperrzone um Tschernobyl ist seit den ersten Tagen des Krieges von russischen Kräften besetzt.



Nun sind russische Truppen scheinbar auch nach Slawutitsch eingedrungen. Dort hätten sie das Krankenhaus eingenommen und den Bürgermeister entführt, hieß es einer Online-Mitteilung des Gouverneurs der Region Kiew, Olexandr Pawljuk. Gestern ließ die ukrainische Seite verlauten, ein erster Angriff sei zurückgeschlagen worden. Die Angaben ließen sich bisher nicht unabhängig überprüfen.

Weitere Raketenschläge gegen ukrainisches Arsenal

Update vom 26. März, 10.30 Uhr: Russische Streitkräfte haben nach eigenen Angaben bei einem Raketenangriff erneut ein ukrainisches Arsenal mit Waffen und Militärtechnik zerstört. Insgesamt vier Raketen seien von einem Kriegsschiff im Schwarzen Meer abgefeuert und in dem Depot in der Nähe der Großstadt Schytomyr eingeschlagen. Insgesamt seien innerhalb von 24 Stunden 117 militärische Objekte zerstört worden. Darunter sollen sechs Kommandostellen und drei Kampfflugzeuge sein. Dies teilte der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums, Igor Konaschenkow, am Samstag (26. März) mit.

Diese Angaben ließen sich von unabhängiger Seite nicht prüfen. Beobachter äußerten zuletzt, dass das russische Militär seine Angriffe in der Ukraine auch für eine beispiellose Waffenschau nutze. Darüber hinaus veröffentlichte das russische Verteidigungsministerium nach Spekulationen um den Verbleib von Ressortchef Sergej Schoigu am Samstag (26. März) ein Video von einer Sitzung der Militärführung. Dabei sagte Minister Schoigu, dass die Rüstungsaufträge trotz der westlichen Sanktionen erfüllt würden.

Ukraine-Krieg: Ukrainische Truppen planen Rückeroberung der Stadt Cherson

Update vom 26. März, 10.00 Uhr: Die ukrainischen Truppen kämpfen laut Angaben des US-Verteidigungsministeriums darum, die Stadt Cherson im Süden des Landes zurückzuerobern. Das russische Militär habe aktuell an Kontrolle über die Stadt eingebüßt, weswegen Cherson wieder als „umkämpftes Gebiet“ gelte. Die Stadt Cherson sei laut US-Verteidigungsministerium eine strategisch wichtige Hafenstadt. Im Falle einer Rückeroberung würde der russische Angriff auf die nahe umkämpfte Stadt Mykolajiw erschwert. Zudem würde es eine mögliche Bodenoffensive in Richtung der Hafenstadt Odessa deutlich erschweren.

Derweil hält das ukrainische Militär einen großangelegten Angriff russischer Truppen auf Kiew nach wie vor für möglich. Russland ziehe weiterhin Kräfte zusammen, so der ukrainische Heeres-Stabschef Olexander Grusewitsch. Darüber hinaus würden nach Erkenntnissen der Aufklärung in der Kaukasus-Republik Dagestan spezielle Einheiten für den Angriff auf Kiew vorbereitet. Diese Angaben ließen sich nicht unabhängig überprüfen. Zuletzt konnten ukrainische Truppen in der Umgebung von Kiew mehrere Gebiete zurückerobern.

Kampf um Mariupol: Frankreich und Türkei planen humanitäre Aktion

Update vom 26. März, 7.58 Uhr: Frankreich will mit der Türkei und Griechenland eine humanitäre Aktion in Gang setzen, um kurzfristig Menschen aus der schwer umkämpften ostukrainischen Hafenstadt Mariupol zu retten. Das kündigte Präsident Emmanuel Macron am Freitagabend nach dem EU-Gipfel in Brüssel an. Aus Großbritannien kommen neue Sanktionen gegen Personen und Firmen in Russland. Und US-Präsident Joe Biden will am Samstag bei seinem Besuch in Warschau eine Rede zum Ukraine-Krieg halten.

Bei der Planung für die internationale Rettungsaktion für die Bürger von Mariupol gebe es bereits konkrete Gespräche mit dem Bürgermeister sowie eine Abstimmung mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, sagte Macron in Brüssel. Eine Absprache sei nun auch mit Russland erforderlich, dessen Truppen die Stadt seit Wochen belagern. Selenskyj bezeichnete die Lage in Mariupol als „absolut tragisch“. Russische Militärs erlaubten keine humanitäre Hilfe für die Bewohner. „Sie benutzen die Bewohner von Mariupol bestenfalls für ihre Propagandisten“, sagte er am Freitagabend in einer Videoansprache. Bislang sei es gelungen, in dieser Woche etwas mehr als 26 000 Zivilisten aus der heftig umkämpften Stadt zu bringen.

Update vom 25. März, 21.55 Uhr: In der ukrainischen Stadt Winnyzja, rund 240 Kilometer südwestlich von der Hauptstadt Kiew, haben russische Marschflugkörper das Kommandozentrum der ukrainischen Luftwaffe angegriffen. Einige der Marschflugkörper hätten nach ukrainischen Angaben abgefangen werden können, andere hätten „erhebliche Schäden angerichtet“, so das Kommando der ukrainischen Luftwaffe im Messengerdienst Telegram.

Südukrainische Stadt Cherson wohl nicht mehr „eindeutig“ unter russischer Kontrolle

Rund 500 Kilometer weiter südlich in der Stadt Cherson haben die ukrainischen Truppen offenbar eine Offensive gestartet, um die seit Anfang März von Russland besetzte Stadt zurückzuerobern. „Die Ukrainer versuchen, Cherson zurückzugewinnen, und wir würden sagen, dass Cherson derzeit wieder umkämpftes Territorium ist“, berichtet ein Vertreter des US-Verteidigungsministeriums. Die genaue Lage sei schwierig einzuschätzen, allerdings scheine Cherson „nicht so eindeutig unter russischer Kontrolle zu sein wie zuvor“. Auch der ukrainische Präsidentenberater Mychajlo Podoljak berichtet auf seinem Twitter-Kanal von Einwohnern, die Massenproteste in den besetzten Städten organisieren würden und schreibt dazu „Cherson ist unglaublich!“.

Ukraine-Krieg: Fokus der russischen Truppen verlagert sich auf „Befreiung“ des Donbass

Update vom 25. März, 17.25 Uhr: Offenbar scheint eine Verlagerung der russischen Truppen in den Osten der Ukraine geplant zu sein. Der stellvertretende Generalstabschef Sergej Rudskoj erklärt, dass Putins Truppen nun „den Großteil ihrer Anstrengungen auf das Hauptziel richten: Die Befreiung des Donbass“. Dies sei möglich, weil erste gesetzte Ziele des Angriffskriegs bereits erreicht worden seien. Rudskoj nennt dabei, dass „ukrainischen Kampfeinheiten in bedeutendem Umfang reduziert worden“ seien. Generell werde bei der Verlagerung des Hauptziels auch nicht ausgeschlossen, verbarrikadierte ukrainische Städte zu stürmen, so Rudskoj, der russischen Nachrichtenagentur Interfax zufolge.

Ukraine-News: Russlands Außenminister Lawrow spricht von „totalem Krieg“

Update vom 25. März, 15.45 Uhr: „Sie haben uns einen echten hybriden Krieg erklärt, den totalen Krieg“, erklärt Russlands Außenminister Sergej Lawrow bei einer Sitzung mit Vertretern einer Diplomatie-Stiftung. Lawrow macht im gleichen Zug einen Vergleich zu Hitler, die russische Staatsagentur Tass zitiert: „Diesen Begriff, der in Hitler-Deutschland verwendet wurde, sprechen jetzt europäische Politiker aus, wenn sie davon sprechen, was sie mit der Russischen Föderation tun wollen.“ Die tatsächliche Verwendung des Begriffs „totaler Krieg“ durch EU-Politiker ist nicht bekannt. Lediglich Litauens Außenminister Gabrielius Landsbergis sprach von einem derartigen Krieg Ende des vergangenen Jahres. Im Jahr 1943 hatte NS-Propagandachef Joseph Goebbels in seiner berüchtigten Sportpalastrede zum „totalen Krieg“ aufgerufen.

Russlands Außenminister Sergej Lawrow. © picture alliance/dpa/AP/Alexander Zemlianichenko

Lawrow erklärt weiterhin: „Wenn wir diese Gesetzlosigkeit der Sanktionen sehen, ist natürlich klar, dass all diese Werte, die uns unsere westlichen Kollegen ständig gepredigt haben - nämlich Meinungsfreiheit, Marktwirtschaft und die Unverletzlichkeit des Privateigentums, die Unschuldsvermutung - wertlos sind.“

Ukraine-Krieg: Russische Armee hat offenbar eine Klinik in Charkiw beschossen

Update vom 25. März, 13.20 Uhr: In der ostukrainischen Millionenstadt Charkiw hat die russische Armee offenbar eine Klinik beschossen. Dabei sind nach ukrainischen Angaben mehrere Menschen getötet und verletzt worden. „Sieben Zivilisten wurden bei einem Bombardement mit Mehrfachraketenwerfern verletzt, vier davon starben an ihren Verletzungen“, erklärte die Polizei auf Telegram.

Update vom 25. März, 11.50: Für die Evakuierung von Zivilisten aus der von russischen Truppen belagerten Hafenstadt Mariupol stehen zahlreiche Fahrzeuge im nahe gelegenen Berdjansk bereit. „Gerade befinden sich dort 48 Busse“, sagte Vizeregierungschefin Iryna Wereschtschuk am Freitag in einer Videobotschaft. In der etwa 70 Kilometer von Mariupol entfernten Stadt befinde sich zudem ein Tankfahrzeug für die Betankung von Privatfahrzeugen. Für die weitere Flucht sei mit der russischen Seite ein Korridor bis in die Großstadt Saporischschja vereinbart. Darüber hinaus gebe es eine Vereinbarung über eine weitere Fluchtroute vom russisch besetzten Melitopol nach Saporischschja.

Noch immer nicht geklärt ist das Schicksal Hunderter Menschen, die sich in Kellern des Theaters von Mariupol vor russischen Angriffen in Sicherheit gebracht hatten. Ukrainischen Angaben zufolge harrten dort mehr als 1000 Menschen aus, als das Gebäude bei einer Attacke komplett zerstört wurde. Die Stadtverwaltung von Mariupol teilte unter Berufung auf Augenzeugenberichte nun mit, dass etwa 300 Menschen getötet worden seien. Der Großteil der Hafenstadt steht mittlerweile unter Kontrolle der russischen Truppen. Unabhängige Berichte lagen nicht vor.

Ukraine-Krieg: Neuigkeiten zu Mariupol-Theater – offenbar rund 300 Menschen getötet

Update vom 25. März, 11.35 Uhr: Die ukrainischen Behörden gehen davon aus, dass bei dem russischen Angriff auf ein Theater in Mariupol im Ukraine-Krieg in der vergangenen Woche rund 300 Menschen getötet wurden. Die Stadtverwaltung der Hafenstadt verwies am Freitag auf Auswertungen von Augenzeugenberichten. „Bis zuletzt will man glauben, dass alle in Sicherheit sind. Doch die Zeugenaussagen derjenigen, die sich zum Zeitpunkt dieses Terrorakts im Gebäude befanden, sagen das Gegenteil“, erklärte die Behörde im Online-Dienst Telegram.

Nach übereinstimmenden Angaben auch von Hilfsorganisationen hatten hunderte Menschen im Keller des Gebäudes Schutz gesucht. Der Angriff hatte international Empörung ausgelöst. Nach ukrainischen Angaben hatte Russland das Theater bombardiert, obwohl vor beiden Seiten des Gebäudes gut sichtbar das Wort „Kinder“ auf Russisch auf den Boden gemalt war. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

Ukraine-Krieg: Russland denkt über Todesstrafe nach - wohl Truppen-Rückzug nach hohen Verlusten

Erstmeldung vom 25. März, 10.40 Uhr:

Kiew/Moskau - Der Ukraine-Krieg dauert nun mehr als einen Monat an. Während in der Ukraine gekämpft wird, versucht der Westen, den Konflikt vor allem auf diplomatischem Weg zu lösen.

US-Präsident Joe Biden reist am Freitag nach Polen, ein Nachbarland der Ukraine. Die EU-Staaten richten zur finanziellen Unterstützung der Ukraine einen Solidaritätsfonds ein. Dem Land solle geholfen werden bei laufenden Ausgaben, aber auch „nach Beendigung des russischen Angriffs beim Wiederaufbau einer demokratischen Ukraine“.

Ukraine-Krieg: Russland denkt über Wiedereinführung der Todesstrafe nach

Und Russland? Wie schon zuvor die USA erhob nun auch die EU offiziell den Vorwurf, Russland verübe Kriegsverbrechen. Moskau wiederum verteidigt den Angriffskrieg nach wie vor. Wegen des Krieges wurde Russland bereits vom Europarat suspendiert. Das könnte nun womöglich dazu führen, dass das größte Land der Erde die Todesstrafe wieder einführt.

Russlands Ex-Präsident Dmitri Medwedew schließt das zumindest nicht aus. Anlass könnte beispielsweise eine Verschlechterung der Kriminalitätslage sein, sagte er der staatlichen Nachrichtenagentur Ria Nowosti. Die internationale Verpflichtung zur Aussetzung der Todesstrafe sei mit dem Ausscheiden aus dem Europarat entfallen. Zugleich betonte er, dass es sich um eine „schwierige Frage“ handele und keine Notwendigkeit zur Wiedereinführung bestehe, wenn in Russland alles „ruhig“ bleibe.

Wladimir Putin mit seinem Vorgänger Dmitri Medwedew. Medwedew war von 2008 bis 2012 russischer Präsident und von 2012 bis 2020 Ministerpräsident. © Alexander Zemlianichenko/dpa (Archivfoto)

Ukraine-Krieg: Russische Truppen ziehen sich offenbar zurück - Angriff in Dnipro

Ziehen sich russische Truppen im Ukraine-Krieg zurück? Im Nordosten der Ukraine soll es nach Angaben der Ukraine hohe russische Verluste gegeben haben. Daher hätten sich russische Truppen nach hohen Verlusten teils zurückgezogen - offenbar hinter die russische Grenze. Unabhängig überprüfen ließ sich das nicht.

Ferner bleiben russische Soldaten in der Ukraine nach wie vor präsent. Derzeit blockieren russische Truppen die Städte Charkiw und Sumy. Bei Isjum im Gebiet Charkiw bereitetet sich Russland wohl auf eine neue Offensive vor. In Dnipro haben russische Truppen ukrainischen Angaben zufolge schon in der Nacht militärische Ziele mit Raketen beschossen.