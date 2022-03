Ukraine-Krieg: Russland denkt über Todesstrafe nach - wohl Truppen-Rückzug nach hohen Verlusten

Ein zerstörtes Artillerie-Fahrzeug der russischen Armee nahe Charkiw (Ukraine). © Efrem Lukatsky/dpa

Der Ukraine-Krieg läuft seit mehr als einem Monat. Die Angriffe dauern an und Russland denkt über die Todesstrafe nach. Alle Informationen im News-Ticker.

Ukraine-Krieg*: Vor einem Monat ist der Konflikt zwischen Russland und der Ukraine eskaliert.

Nun gibt es Tag für Tag Angriffe in der Ukraine, in der Nacht auf Freitag (25. März) in Dnipro.

Russland denk darüber nach, die Todesstrafe wieder einzuführen.

Dieser News-Ticker zum Ukraine-Krieg wird fortlaufend aktualisiert.

Update vom 25. März, 11.35 Uhr: Die ukrainischen Behörden gehen davon aus, dass bei dem russischen Angriff auf ein Theater in Mariupol im Ukraine-Krieg in der vergangenen Woche rund 300 Menschen getötet wurden. Die Stadtverwaltung der Hafenstadt verwies am Freitag auf Auswertungen von Augenzeugenberichten. „Bis zuletzt will man glauben, dass alle in Sicherheit sind. Doch die Zeugenaussagen derjenigen, die sich zum Zeitpunkt dieses Terrorakts im Gebäude befanden, sagen das Gegenteil“, erklärte die Behörde im Online-Dienst Telegram.

Nach übereinstimmenden Angaben auch von Hilfsorganisationen hatten hunderte Menschen im Keller des Gebäudes Schutz gesucht. Der Angriff hatte international Empörung ausgelöst. Nach ukrainischen Angaben hatte Russland das Theater bombardiert, obwohl vor beiden Seiten des Gebäudes gut sichtbar das Wort „Kinder“ auf Russisch auf den Boden gemalt war. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

Ukraine-Krieg: Russland denkt über Todesstrafe nach - wohl Truppen-Rückzug nach hohen Verlusten

Erstmeldung vom 25. März, 10.40 Uhr:

Kiew/Moskau - Der Ukraine-Krieg dauert nun mehr als einen Monat an. Während in der Ukraine gekämpft wird, versucht der Westen, den Konflikt vor allem auf diplomatischem Weg zu lösen.

US-Präsident Joe Biden reist am Freitag nach Polen, ein Nachbarland der Ukraine. Die EU-Staaten richten zur finanziellen Unterstützung der Ukraine einen Solidaritätsfonds ein. Dem Land solle geholfen werden bei laufenden Ausgaben, aber auch „nach Beendigung des russischen Angriffs beim Wiederaufbau einer demokratischen Ukraine“.

Ukraine-Krieg: Russland denkt über Wiedereinführung der Todesstrafe nach

Und Russland? Wie schon zuvor die USA erhob nun auch die EU offiziell den Vorwurf, Russland verübe Kriegsverbrechen. Moskau wiederum verteidigt den Angriffskrieg nach wie vor. Wegen des Krieges wurde Russland bereits vom Europarat suspendiert. Das könnte nun womöglich dazu führen, dass das größte Land der Erde die Todesstrafe wieder einführt.

Russlands Ex-Präsident Dmitri Medwedew schließt das zumindest nicht aus. Anlass könnte beispielsweise eine Verschlechterung der Kriminalitätslage sein, sagte er der staatlichen Nachrichtenagentur Ria Nowosti. Die internationale Verpflichtung zur Aussetzung der Todesstrafe sei mit dem Ausscheiden aus dem Europarat entfallen. Zugleich betonte er, dass es sich um eine „schwierige Frage“ handele und keine Notwendigkeit zur Wiedereinführung bestehe, wenn in Russland alles „ruhig“ bleibe.

Wladimir Putin mit seinem Vorgänger Dmitri Medwedew. Medwedew war von 2008 bis 2012 russischer Präsident und von 2012 bis 2020 Ministerpräsident. © Alexander Zemlianichenko/dpa (Archivfoto)

Ukraine-Krieg: Russische Truppen ziehen sich offenbar zurück - Angriff in Dnipro

Ziehen sich russische Truppen im Ukraine-Krieg zurück? Im Nordosten der Ukraine soll es nach Angaben der Ukraine hohe russische Verluste gegeben haben. Daher hätten sich russische Truppen nach hohen Verlusten teils zurückgezogen - offenbar hinter die russische Grenze. Unabhängig überprüfen ließ sich das nicht.

Ferner bleiben russische Soldaten in der Ukraine nach wie vor präsent. Derzeit blockieren russische Truppen die Städte Charkiw und Sumy. Bei Isjum im Gebiet Charkiw bereitetet sich Russland wohl auf eine neue Offensive vor. In Dnipro haben russische Truppen ukrainischen Angaben zufolge schon in der Nacht militärische Ziele mit Raketen beschossen. Dieser News-Ticker zum Ukraine-Krieg wird fortlaufend aktualisiert.