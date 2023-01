Bei Live-Übertragung: Russische Rakete schlägt plötzlich hinter Reporter ein – „große Angst“

Von: Bedrettin Bölükbasi

Der französische Reporter Paul Gasnier entkam nur knapp einer Explosion in der Ukraine. © Screenshot/Twitter/@KyivPost

Putins Truppen bombardieren Kramatorsk mit Raketen. Während einer Live-Übertragung explodierte plötzlich eines der Geschosse hinter einem Reporter aus Frankreich.

München – Jeden Tag beschießen die Truppen des russischen Machthabers Wladimir Putin ukrainische Städte mit unzähligen Raketen. Im Ukraine-Krieg geriet zuletzt auch die Stadt Kramatorsk in Donezk im Osten der Ukraine ins Visier des russischen Militärs. Ein französisches Reporter-Team erlebte den russischen Angriff am Montag (2. Dezember) hautnah, schreibt Merkur.de.

Ukraine-Krieg: Putins Soldaten bombardieren Kramatorsk – Raketeneinschlag bei Live-Übertragung

Die Journalisten Paul Gasnier, Eloise Grégoire und Théo Palfrai befanden sich während des Angriffs in Kramatorsk, wie das ukrainische Nachrichtenportal European Prawda berichtete. Gasnier stellte sich dabei vor die Kamera mit einem Mikrofon in der Hand, um in einer Live-Übertragung mit der Sendung „Quotidien“ des Senders TMC die aktuellen Entwicklungen zu schildern. Die Übertragung wurde allerdings plötzlich von einer massiven Explosion unterbrochen.

Mitten im Satz brach Moderator Yann Barthes ab, als die Kamera umschwenkte und Gasnier wegduckte. Ein Gebäude im Hintergrund schien getroffen worden zu sein und die Verbindung brach ab. Im TMC-Studio zeigten sowohl die Gäste der Sendung als auch die Zuschauer entsetzte, besorgte Gesichter.

Französische Journalisten entkommen russischer Rakete nur knapp – „paar winzige Kratzer“

Nach der dramatischen Explosion setzten die Journalisten die Live-Übertragung von einer anderen Stelle fort und berichteten über den Moment des Raketeneinschlags, berichtete European Prawda. Es sei zwar furchterregend gewesen, allerdings sei niemand ernsthaft verletzt worden. „Ein paar winzige Kratzer“, zitierte das Magazin Gala den Journalisten Gasnier. Sein Kollege Guillaume Ptak, der ebenfalls vor Ort war, meldete sich auf Twitter: „Jeder ist in Ordnung, niemand wurde verwundet.“

Die russischen Angriffe hätten die ganze Nacht lang gedauert, erzählte Gasnier außerdem und ergänzte: „Wir haben das, was die Ukrainer seit einem Jahr erleben, für eine Nacht erlebt.“ Offenbar wollten sich die Journalisten eigentlich nach Kiew zurückziehen, legten aber in Kramatorsk einen Zwischenstopp ein. Im Studio war die Sorge um das Leben der Journalisten groß. Dass man einige Minuten lang nichts von dem Team gehört habe, habe „eine große Angst“ verursacht, schilderte Moderator Barthes. (bb)