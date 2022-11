„Umfangreich und komplex“: Britische Experten warnen vor Putins Spion-Netz im Land

Von: Bedrettin Bölükbasi

Russlands Machthaber Wladimir Putin hat offenbar um die 1000 Spione in Großbritannien. (Archivbild) © Mikhail Klimentyev/ dpa

Putin hat wohl ein Spion-Netz in Großbritannien aufgebaut. Ein Ex-Geheimdienstmitarbeiter spricht von einer „umfangreichen Bedrohung“.

München — Der Fall Skripal, die Explosion in einem Munitionsdepot in Tschechien 2014, der Berliner Tiergarten-Mord, das Ausspionieren des Trainings von ukrainischen Soldaten an Bundeswehr-Standorten - all dies sind Beispiele für russische Geheimdienstaktivitäten auf europäischem Boden.

In Großbritannien soll Kremlchef Wladimir Putin sogar ein ganzes Netz an Spionen aufgebaut haben, wie Merkur.de berichtet. Sie zu identifizieren ist dabei alles andere als einfach, denn sie verstecken sich offenbar hinter ganz normalen Jobs. Geheimdienstquellen stufen die Bedrohungslage als kritisch ein.

Ukraine-Krieg: Putin hat wohl Spion-Netz in Großbritannien aufgebaut — Ex-Geheimdienstler warnt

Der ehemalige britische Militärgeheimdienst-Beamte Philip Ingram nannte gegenüber der britischen Zeitung The Mirror eine drastische Zahl mit Blick auf Putins Spione im Vereinigten Königreich: „Die Zahl der Personen, die an der Spionage beteiligt sind, könnte ganz einfach über 1000 liegen.“ Dabei würden sie Organisationen infiltrieren und weitere Spione rekrutieren. „Die Bedrohung ist umfangreich“, so Ingram.

Der Zeitung zufolge spionierten die Leute des Kreml bereits Nuklearreaktoren sowie Stützpunkte der britischen Land-, Luft- und Seestreitkräfte aus. Dazu gehöre auch der Stützpunkt im schottischen Faslane: Dort würden sich die nuklearen U-Boote der britischen Marine befinden.

Die Spione handeln wohl unter Auftrag des SVR, dem russischen Auslandsgeheimdienst. Laut Experten haben die Spione sogar die obersten Ebenen der britischen Regierung infiltriert. Nicht nur Ingram, sondern auch Geheimdienstquellen warnten gegenüber The Mirror vor der ernsten Lage.

Ukraine-Krieg: Britische Geheimdienstquellen besorgt über russische Spion-Aktivität

„Russland hat umfangreiche und komplexe Netzwerke erschaffen“, zitiert die Zeitung eine nicht namentlich genannte Quelle. Die „Maulwürfe“ des Kreml würden dabei „in allen Ebenen des Lebens“ operieren. Dies reiche von Studenten bis hin zu Gewerkschaften, Protestgruppen, Lehrern und sogar Uber-Fahrern sowie Politikern: „Niemand soll denken, dass sie immun dagegen sind.“

Zwar gebe es in der russischen Botschaft in London nun weniger Spione, allerdings würden aber dafür „Unbekannte“ auftreten, berichtete die britische Zeitung. Britischen Experten zufolge würden ein Teil der rund 73.000 russischen Expatriate Informationen an den Kreml liefern.

Schon im Juni warnte eine hochrangige britische Geheimdienstquelle angesichts des Ukraine-Krieges vor der Aktivität von russischen Spionen im Land. „Sie sammeln jede mögliche Form von Informationen und senden dies an den Kreml“, so die Quelle gegenüber The Mirror. Demnach habe Putin sogenannten „Schläfer-Agenten“ befohlen, sich bereitzuhalten. (bb)