Ukraine-Krieg: Überlebende Zivilisten nach brutalem Angriff auf Theater geborgen - „Es ist ein Wunder“

Von: Franziska Schwarz, Stephanie Munk

Im Ukraine-Krieg gehen die Kämpfe weiter, Hunderttausende flüchten aus der Ukraine. Deren Präsident Selenskyj hat heute im Bundestag gesprochen. Der News-Ticker.

Ukraine-Konflikt: Die Armee von Wladimir Putin* verzeichnet seit Kriegsbeginn Geländegewinne.

Der Ukraine-Krieg trifft immer stärker die Zivilbevölkerung - zum Beispiel in Mariupol, wo ein Theater voller Zivilisten offenbar bombardiert wurde (siehe Update vom 17. März, 12.47 Uhr).

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj* hat an diesem Donnerstag zu den Bundestagsabgeordneten gesprochen (siehe Update vom 17. März, 10.30 Uhr).

Dieser News-Ticker zum Ukraine-Krieg wird fortlaufend aktualisiert. Hier finden Sie die Hintergründe zum Ukraine-Krieg*.

Update vom 17. März, 12.47 Uhr: Ukraine-Krieg: Aus dem bombardierten Theater in der ukrainischen Stadt Mariupol sind Aussagen einer Parlamentsabgeordneten zufolge bereits rund 130 Zivilisten gerettet worden. „Gute Nachrichten, die wir so dringend brauchen: Der Luftschutzkeller unter dem Theater von Mariupol hat standgehalten. Circa 130 Menschen wurden bereits gerettet“, schrieb Olga Stefanyschyna am Donnerstag auf Facebook. Helfer seien damit beschäftigt, Trümmer zu entfernen und weitere Menschen zu befreien. „Es ist ein Wunder“, schrieb Stefanyschyna.

Das Bild zeigt das zerstörte Theater in Mariupol nach einem Bombenangriff am 16. März. In dem Gebäude hatten über 1000 Zivilisten Schutz gesucht. © Foto: TELEGRAM / pavlokyrylenko_donoda / AFP

Update vom 17. März, 12.27 Uhr: Kanzler Olaf Scholz (SPD) hat die Videoansprache des ukrainischen Präsidenten Wolodomyr Selenskyj am Donnerstag im Bundestag gewürdigt und ihm weitere Unterstützung in Aussicht gestellt. Es seien „eindrucksvolle Worte“ gewesen, sagte Scholz am Donnerstag zu der Rede und versicherte: „Wir stehen an der Seite der Ukraine.“

Scholz verwies auf die laufende Unterstützung für die Ukraine, zu der auch Waffenlieferungen gehören. „Deutschland leistet hier seinen Beitrag und wird das weiter tun.“ Konkreter wurde der Kanzler nicht. Er bekräftigte allerdings auch: „Die Nato wird nicht militärisch in diesen Krieg eingreifen.“

Russland reagiert auf „Kriegsverbrecher“-Vorwurf: Putin „sehr weise und kultivierte Persönlichkeit“

Update vom 17. März, 12.17 Uhr: US-Präsident Joe Biden* hat den russischen Präsidenten Wladimir Putin* am Donnerstag erstmals offen als „Kriegsverbrecher“ bezeichnet. Der Kreml hat dies jetzt als „inakzeptabel und unverzeihlich“ kritisiert. „Unser Präsident ist eine sehr weise, weitsichtige und kultivierte internationale Persönlichkeit“, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Donnerstag in Moskau der Agentur Interfax zufolge.

Präsident Biden habe nicht das Recht, so etwas zu sagen, sagte Peskow. Solche Worte kämen von dem Präsidenten eines Landes, „das seit Jahren Menschen auf der ganzen Welt bombardiert“ und eine Atombombe auf ein Land abgeworfen habe, das bereits besiegt gewesen sei. „Ich spreche von Hiroshima und Nagasaki“, sagte Peskow. Die USA hatten im August 1945 jeweils eine Atombombe auf die beiden japanischen Städte abgeworfen.

Update vom 17. März, 12.01 Uhr: Dem Bürgermeister der von russischen Truppen belagerten südukrainischen Hafenstadt Mariupol zufolge werden nun Privatautos aus der Stadt gelassen. Insgesamt hätten in den vergangenen zwei Tagen rund 6500 Autos Mariupol verlassen können, teilte Wadim Bojchenko in der Nacht zu Donnerstag über Telegram mit. Allerdings habe es keine Feuerpause gegeben. Die Menschen seien daher unter Beschuss aus der Stadt gefahren.

News im Ukraine-Krieg: 53 Menschen sterben bei Angriffen auf Tschernihiw

Update vom 17. März, 11.46 Uhr: Bei Angriffen auf die nordukrainische Stadt Tschernihiw sind nach Angaben örtlicher Behörden mehr als 50 Menschen an einem Tag ums Leben gekommen. „Allein in den letzten 24 Stunden sind 53 Leichen unserer Bürger, die vom russischen Aggressor ermordet wurden, in den Leichenhallen der Stadt eingetroffen“, teilte der Chef der Militärverwaltung des Gebiets, Wjatscheslaw Tschaus, am Donnerstag bei Telegram mit. Er machte Russland für Angriffe auf die zivile Infrastruktur verantwortlich. Die Angaben ließen sich zunächst nicht unabhängig prüfen.

Die nahe der Grenzen zu Russland und Belarus gelegene Stadt Tschernihiw ist seit Kriegsbeginn Ziel russischer Angriffe. Die humanitäre Lage gilt als katastrophal, viele Gebäude sind zerstört.

Das Satellitenbild zeigt Brände in einem Industriegebiet und nahegelegenen Feldern in der ukrainischen Stadt Tschernihiw. © Uncredited/Maxar Technologies/dpa

Ukraine-Krieg aktuell: Selenskyjs historische Bundestags-Rede - „Herr Bundeskanzler Scholz...“

Update vom 17. März, 10.30 Uhr: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj* hat am Donnerstagmorgen rund zehn Minuten per Videoschalte im Deutschen Bundestag zum Ukraine-Krieg gesprochen. Er berichtete den deutschen Abgeordneten eindringlich von der dramatischen Lage in seinem Land und appellierte an die historische Verantwortung Deutschlands.

Die seiner Meinung nach lange unterlassende und zu geringe Unterstützung der Ukraine im Krieg gegen Russland bezeichnete Selenskyj als „Mauer“, die Deutschland errichte. „Herr Bundeskanzler Scholz, zerstören Sie diese Mauer. Zeigen Sie sich als Leader und ihre Nachkommen werden stolz auf Sie sein“, richtete sich Selenskyj direkt an Kanzler Olaf Scholz. Die Parlamentarier erhoben sich nach der Rede für Standing Ovations von ihren Sitzen.

Aus dem Kriegsgebiet wird der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj per Video ins Parlament zugeschaltet. © Michael Kappeler/dpa

Nach der Ansprache des ukrainischen Präsidenten brach im Bundestag Streit aus. Union-Fraktionschef Friedrich Merz (CDU) kritisierte scharf, dass es nach der Rede Selenskyj nicht eine Aussprache gebe „zum Stand dieses schrecklichen Krieges“. Die Ampel-Koalition hatte dies abgelehnt. Katja Mast, Parlamentarische Geschäftsführerin der SPD-Fraktion, verteidigte dies: Selenskyjs Worte hätten es verdient, „für sich wahrgenommen zu werden“, argumentierte Mast und verwies auf Scholz‘ Regierungserklärung von Ende Februar.

Kiew - Mehr als drei Wochen dauert Ukraine-Krieg bereits. Für Erschütterung sorgt nun die Bombardierung des Theaters in Mariupol, in dem sich mehr als 1000 schutzsuchende Menschen befunden haben sollen.

Zugleich verhandeln beide Seiten über Optionen, den Krieg zu beenden. Dazu könnte sich die Ukraine möglicherweise für neutral erklären und im Gegenzug Sicherheitsgarantien erhalten. Der Bundestag erwartet an diesem Donnerstagvormittag (17. März) eine Live-Videoansprache des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj*.

Ukraine-Krieg: Theater bombardiert - 1000 Zivilisten angegriffen

Die Kämpfe und Zerstörung in dessen Land gehen derweil weiter. Der Stadtrat des belagerten Mariupol warf der russischen Armee vor, ein Theater der Stadt mit mehr als 1000 Schutzsuchenden darin bombardiert zu haben. Auch wurden am Mittwoch Angriffe auf einen Flüchtlingskonvoi sowie auf Zivilisten in Tschernihiw und Kiew gemeldet. US-Präsident Joe Biden* bezeichnete Kreml-Chef Wladimir Putin als „Kriegsverbrecher“.

Dieses von Maxar Technologies zur Verfügung gestellte Satellitenbild zeigt das Theater von Mariupol am 14. März. © Uncredited/dpa

Ukraine-Krieg-News: Selenskyj per Live-Video im Deutschen Bundestag

Nach der für 9.00 Uhr geplanten Ansprache Selenskyjs an den Bundestag befasst sich das Parlament unter anderem mit der Unterbringung der Ukraine-Flüchtlinge. Darüber berät Bundeskanzler Olaf Scholz am Nachmittag (14.00 Uhr) auch mit den Ministerpräsidenten der Länder. Davor empfängt der SPD-Politiker im Kanzleramt Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg (11.30 Uhr).

Selenskyj spricht zum Bundestag. © Screenshot ARD

In New York spricht der UN-Sicherheitsrat um über mögliche Kriegsverbrechen Russlands. Am Mittwoch nannte US-Präsident Biden den russischen Präsidenten Wladimir Putin erstmals öffentlich einen „Kriegsverbrecher“.

Präsident Selenskyjs Berater Alexander Rodnyansky dämpfte jedoch in der ARD-Sendung „maischberger. die woche" die Hoffnung auf eine baldige Friedenslösung. Russland versuche, Zeit zu kaufen, um neue Truppen heranzuziehen und dann wieder eine Offensive starten.