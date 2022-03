Ukraine-Krieg: USA beschuldigen Russland der Kriegsverbrechen wegen „wahlloser Angriffe“

Von: Patrick Mayer, Bedrettin Bölükbasi

Russland erleidet im Ukraine-Krieg laut Nato und Kiew immense Verluste. Die ukrainische Armee geht offenbar zur Gegenoffensive über. Der News-Ticker.

Ukraine-Konflikt *: Der Westen will neue Sanktionen gegen Russland. Bundeskanzler Olaf Scholz* (SPD) wirft Wladimir Putin* die Zerstörung der russischen Zukunft vor (siehe Erstmeldung).

*: Der Westen will neue Sanktionen gegen Russland. Bundeskanzler Olaf Scholz* (SPD) wirft Wladimir Putin* die Zerstörung der russischen Zukunft vor (siehe Erstmeldung). Kanzler Scholz drängt Russlands Präsidenten in einem Telefonat zu einem Waffenstillstand (siehe Update vom 23. März, 21.50 Uhr).

Die Nato schätzt die russischen Verluste nach einem Monat Krieg auf 30.000 bis 40.000 Soldaten ein (siehe Update vom 23. März, 18.30 Uhr).

Update vom 24. März, 10.30 Uhr: Vier Wochen nach Beginn des Ukraine-Kriegs gehen die russischen Angriffe aufs Land gnadenlos weiter. Die Truppen von Präsident Wladimir Putin* hätten ihre Angriffe aus der Luft verstärkt, teilte das ukrainische Militär am Donnerstagmorgen (24. März) mit. Binnen 24 Stunden habe man mehr als 250 Einsätze registriert, heißt es im Morgenbericht des ukrainischen Generalstabs. Am Vortag seien es 60 weniger gewesen. Die Hauptziele seien weiterhin Einrichtungen der militärischen und zivilen Infrastruktur in den Gebieten Kiew, Tschernihiw und Charkiw. Moskau gibt an, nur militärische Ziele anzugreifen.

Ein Kind läuft an einer zerstörten Schule in der Stadt Zhytomyr im Norden der Ukraine entlang. © Fadel Senna/afp

Update vom 24. März, 10.20 Uhr: Die ukrainischen Seestreitkräfte behaupten, das am Hafen von Berdjansk angedockte russische Landungsschiff „Orsk“ zerstört zu haben. Aufnahmen aus dem Gebiet zeigen, wie eine dicke Wolke von schwarzem Rauch über dem Hafen von Berdjansk aufsteigt. Bislang veröffentlichte die ukrainische Marine keine weiteren Details zum Vorfall.

Ukraine-Krieg: Ukraine wirft Russland erneut Einsatz von Phosphorbomben vor

Update vom 24. März, 10.13 Uhr: Bei Angriffen Russlands im Ukraine-Krieg sind nahe der ostukrainischen Stadt Luhansk mindestens vier Menschen getötet worden. Das teilen die Behörden mit. Unter den Opfern seien zwei Kinder, sagte der ukrainische Gouverneur der Region Luhansk, Serhij Gayday, am Donnerstag (24. März). Sechs Menschen seien bei den Bombenangriffen in der nordwestlich von Luhansk gelegenen Stadt Rubischne verletzt worden. Es sei zu befürchten, dass die tatsächliche Opferzahl „deutlich höher“ liege.

Gayday warf der russischen Armee vor, Phosphorbomben auf Rubischne abgeworfen zu haben. In den vergangenen Tagen hatten bereits andere Behörden in der Region Russland den Einsatz von Phosphorbomben vorgeworfen. Die Angaben konnten von unabhängiger Seite nicht überprüft werden.

„Die Russen haben Probleme, sie kommen nicht voran“, sagte der ukrainische Gouverneur. „Deshalb haben sie angefangen, schwere Waffen einzusetzen.“ Er berichtete außerdem von russischen Angriffe auf zwei Orte nordwestlich von Luhansk, ohne weitere Einzelheiten zu nennen.

Ukraine-Krieg: USA werfen Russland Kriegsverbrechen vor - ukrainische Erfolge im Osten von Kiew

Update vom 24. März, 08.50 Uhr: Im Ukraine-Krieg beschuldigten die USA Russland formal mit Kriegsverbrechen. Man habe hierfür Beweise gesammelt. Die US-Regierung gehe „auf der Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen davon aus, dass Angehörige der russischen Streitkräfte in der Ukraine Kriegsverbrechen begangen haben“, erklärte Außenminister Antony Blinken. Es gebe „zahlreiche glaubwürdige Berichte über wahllose Angriffe und Angriffe, die absichtlich auf Zivilisten abzielen, sowie über andere Gräueltaten“.

Währenddessen wandte sich der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in einer Videobotschaft an das russische Volk. Er appellierte an russische Bürger: „Rettet eure Söhne vor dem Krieg.“ Die Ukraine habe niemals die Sicherheit von Russland bedroht, unterstrich er und betonte, die russische Propaganda lüge über den Krieg, „der mit euren Steuern bezahlt wird“. Das russische Militär würden ukrainische Städte zerstören, Zivilisten töten, Frauen vergewaltigen, Kinder entführen und auf Flüchtlinge schießen, führte der ukrainische Staatschef an. „Russische Truppen kennen keine Grenzen für das Böse“, sagte Selenskyj. Die ukrainische Bevölkerung rief er zu weltweiten Protesten auf.

Update vom 24. März, 08.45 Uhr: Im Ukraine-Krieg schafften es ukrainische Truppen offenbar russische Einheiten im Osten von Kiew zurückzudrängen, wie ein hochrangiger Beamter des US-Verteidigungsministeriums Pentagon gegenüber dem US-Sender CNN mitteilte. Dem Beamten zufolge befinden sich die russischen Truppen im Osten von Kiew nun in einer Entfernung von 55 Kilometern zum Stadtzentrum. Im Vergleich zum vorigen Tag seien russische Einheiten somit 25 bis 35 Kilometer zurückgedrängt worden. Gleichzeitig würden russische Soldaten im Nordwesten ihre Position festigen und Verteidigungsstellungen errichten.

Indes tauchten neue Aufnahmen auf, die die Zerstörung in Isjum und Tschernihiw zeigen, die durch konstanten Beschuss russischer Truppen entstand. Der Bürgermeister von Tschernihiw, Wladislaw Atroschenko, veröffentlichte auf Telegram ein Video, das ihn bei einer Autofahrt durch die zerstörte Stadt zeigt. Er beschrieb die Situation in der Stadt als ein „komplettes Blutbad“. Der lokale Friedhof könne nicht alle Toten aufnehmen, weshalb man Verstorbene „länger als normal“ in Kühlschränken und Leichenhallen hielte. Man bestatte die Leichen in alten Friedhöfen. Genaue Angaben zu Todeszahlen machte Atroschenko nicht.

Ukraine-Krieg: Scholz spricht mit Putin - Tausende Gebäude in Charkiw seit Kriegsbeginn zerstört

Update vom 23. März, 21.50 Uhr: Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat erneut mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin telefoniert. Vor den Gipfeltreffen von Nato, EU und G7-Staaten zum Angriff auf die Ukraine, sei es um die laufenden Verhandlungen zwischen Moskau und Kiew gegangen, teilte der Kreml an diesem Mittwoch mit.

Wie der Sprecher der Bundesregierung, Steffen Hebestreit, mitteilte, habe Scholz darauf gedrängt, dass es „so schnell wie möglich zu einem Waffenstillstand und zu einer Verbesserung der humanitären Lage“ komme. Im Anschluss habe es auch ein Telefonat Scholz‘ mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj gegeben, hieß es in einer Mitteilung der Bundesregierung: „Sie verabredeten, weiterhin eng in Kontakt zu bleiben.“

Update vom 23. März, 20.50 Uhr: Wie das Nachrichtenportal The Kyiv Independent berichtet, wurden in der Millionenstadt Charkiw im Osten der Ukraine seit dem russischen Einmarsch 1143 Gebäude zerstört. Das Medium beruft sich auf Ihor Terekhov, den Bürgermeister der Großstadt mit ihren rund 1,4 Millionen Einwohnern. Bei 998 der zerstörten Gebäude soll es sich um Wohngebäude gehandelt haben.

Russland-Ukraine-Krieg: Kiews Bürgermeister Vitali Kltischko berichtet von Geländegewinnen

Update vom 23. März, 19.15 Uhr: Das ZDF berichtet am Abend im „heute journal“ von einer ukrainischen Gegenoffensive nordwestlich der Hauptstadt Kiew. Demnach seien russische Truppen zwischen Irpin, Butscha und Hostomel zurückgedrängt worden. Es soll hohe Verluste auf beiden Seiten gegeben haben.

Am Abend teilte auch Kiews Bürgermeister Vitali Kltischko mit, dass die ukrainischen Streitkräfte die russische Armee in mehreren Gegenden nahe der Millionenstadt zurückgedrängt hätten. „Die kleine Stadt Makariw und fast ganz Irpin sind bereits unter Kontrolle ukrainischer Soldaten“, erklärte er. Die Nachrichtenagentur AFP berichtete unter Berufung auf Journalisten vor Ort von intensivem Artilleriefeuer in Irpin und Ljutisch.

Die russische Armee veröffentlichte am 23. März Fotos der Beerdigung eines Soldaten, der im ukrainischen Mariupol gefallen sein soll. © IMAGO / ITAR-TASS

Russland-Ukraine-Krieg: Nato schätzt Moskaus Verluste auf 30.000 bis 40.000 Soldaten ein

Update vom 23. März, 18.30 Uhr: Das transatlantische Verteidigungsbündnis Nato hat die russischen Verluste im Ukraine-Krieg in einer aktuellen Schätzung auf 30.000 bis 40.000 Soldaten beziffert. Die Allianz gehe mittlerweile von 7000 bis 15.000 getöteten russischen Soldaten aus, hieß es. Viele weitere Soldaten seien verwundet worden. Das geht aus einem Briefing im militärischen Hauptquartier im belgischen Mons hervor.

Nach einem Kriegsmonat würden sich die Kampfhandlungen in Richtung eines militärischen Patts bewegen. Die russischen Streitkräfte hätten bislang keines ihrer strategischen Ziele erreicht. Stattdessen ist von „horrenden Verlusten“ wegen der erbitterten ukrainischen Gegenwehr die Rede.

Russland-Ukraine-Krieg: Ukrainische Truppen bringen 80 Prozent der Stadt Irpin unter Kontrolle

Update vom 23. März, 16.57 Uhr: Ukrainische Truppen haben 80 Prozent der Stadt Irpin im Nordwesten von Kiew unter Kontrolle gebracht und russische Soldaten vertrieben, teilte Bürgermeister Olexander Markuschjin im ukrainischen Fernsehen mit. Die Stadt sei allerdings immer noch Opfer von „massivem“ russischen Beschuss durch Grad-Mehrfachraketenwerfer. Dabei würden russische Truppen zivile Wohngebiete ins Visier nehmen. Trotz der vielen Evakuierungen in den letzten Wochen seien nach seiner Einschätzung weiterhin bis zu 6.000 Menschen weiterhin in Irpin, erklärte der Bürgermeister.

Bürgermeister Markuschjin warf den russischen Truppen zudem vor, in der Nacht des 22. März in Hostomel und Irpin Phosphorbomben benutzt zu haben. Der Einsatz dieser Waffen ist durch die Zusatzprotokolle aus dem Jahre 1977 zum Genfer Abkommen von 1949 verboten.

Update vom 23. März, 15.55 Uhr: Russische Truppen haben ein Labor in der Nähe des verlassenen Tschernobyl-Atomkraftwerks geplündert und zerstört, berichtete der US-Sender CNN unter Berufung auf die ukrainische Regierung. Demnach sei das Labor bislang genutzt worden, um radioaktive Abfälle im Kraftwerk zu überwachen. Offenbar war das Labor Teil einer von der EU finanzierten Bestrebung zur besseren Verwaltung von radioaktivem Abfall, wobei vor Ort Proben gesammelt und analysiert werden. Darüber hinaus seien während des Vorfalls Radionuklide - instabile Atome, die Radioaktivität im hohen Ausmaß ausstoßen können - aus dem Labor entwendet worden, zitierte der US-Sender die ukrainische Regierung.

Ukraine-Krieg: Stoltenberg konfrontiert China - Putin mit Ankündigung zur Rubel-Stärkung

Update vom 23. März, 15.50 Uhr: Jens Stoltenberg, Nato-Generalsekretär, hat China vorgeworfen, Russland im Ukraine-Krieg mit „himmelschreienden Lügen“ zu unterstützen. „Die Verbündeten sind besorgt, dass China die russische Invasion auch mit Material unterstützen könnte“, so Stoltenberg am Mittwoch in Brüssel. US-Präsident Joe Biden hatte China in einem solchen Fall bereits „Konsequenzen“ angedroht und auf die Sanktionen gegen Russland verwiesen.

Update vom 23. März, 15.15 Uhr: Wegen des russischen Angriffs auf die Ukraine will die Nato doppelt so viele Gefechtseinheiten an die Ostflanke entsenden wie bisher. Bündnis-Generalsekretär Jens Stoltenberg sagte am Mittwoch in Brüssel, die Staats- und Regierungschefs wollten auf dem Sondergipfel zum Ukraine-Krieg am Donnerstag neue Battlegroups für die Mitgliedsländer Rumänien, Bulgarien, Ungarn und die Slowakei beschließen. Bisher gibt es solche multinationalen Einheiten in Polen und den drei Baltenstaaten.

Während der Westen Truppen verstärkt, reagiert der russische Machthaber Wladimir Putin auf Sanktionen gegen Moskau und trifft Maßnahmen, um die russische Währung zu stärken. Für Gaslieferungen aus Russland müssen Kunden in Deutschland und anderen EU-Staaten künftig in Rubel bezahlen. Der russische Präsident Wladimir Putin wies die Regierung an, keine Zahlungen in Dollar oder Euro mehr zu akzeptieren. Die Lieferungen würden aber weiter in vollem Umfang gewährleistet. Die Mitteilung des Kreml sorgte prompt für eine Stärkung der russischen Währung, die massiv unter Druck steht.

Ukraine-Krieg: Westen signalisiert neue Russland-Sanktionen - drei Gipfel zum russischen Angriff

Erstmeldung: Im Ukraine-Konflikt* liefern sich russische und ukrainische Truppen weiterhin heftige Zusammenstöße. So fürchtet das britische Verteidigungsministerium eine neue Großoffensive der russischen Armee, während ukrainische Truppen russische Einheiten im Nordwesten der Hauptstadt Kiew umzingelt haben sollen. Während einerseits die Kampfhandlungen andauern, laufen andererseits Verhandlungen sowie diplomatische Beratungen zum Ukraine-Krieg*.

Im Hintergrund der Ukraine-Krise* organisieren die westlichen Staaten nun auf höchster Ebene ihr weiteres Vorgehen gegen Russland. US-Präsident Joe Biden wollte dafür am Mittwoch (23. März) nach Europa fliegen. In Brüssel finden am Donnerstag (24. März) Gipfeltreffen der Nato, der Siebener-Gruppe wichtiger Industriestaaten (G7) und der Europäischen Union (EU) statt. Biden und die anderen Staats- und Regierungschefs wollten die „nächste Phase“ der militärischen Unterstützung für die Ukraine ankündigen, sagte US-Sicherheitsberater Jake Sullivan. Es gehe auch um „ein weiteres Sanktionspaket“ gegen Russland. Ein wichtiges Element werde sein, bestehende Strafmaßnahmen so zu verschärfen, dass Moskau eine Umgehung der Sanktionen weiter erschwert werde. Auch Abgeordnete des russischen Parlaments sollen mit weiteren Sanktionen belegt werden.

Ukraine-Krieg: Scholz mit Warnung an Russland und Absage an Ukraine - „werden keine Kriegspartei“

Währenddessen warnte Bundeskanzler Olaf Scholz Russland vor den Folgen des Krieges. In einer Generaldebatte im Bundestag forderte Scholz ein sofortiges Ende des Krieges. „Die Waffen müssen schweigen - und zwar sofort“, sagte er. Putin müsse die Wahrheit hören über diesen Krieg: „Und diese Wahrheit lautet: Der Krieg zerstört die Ukraine. Aber mit dem Krieg zerstört Putin auch Russlands Zukunft.“ Was Deutschland bei der Suche nach einer politischen Lösung beitragen könne, „das werden wir tun“, sagte Scholz.

Am Vortag hatte er erneut Forderungen abgelehnt, Deutschland sollte Energielieferungen aus Russland sofort einstellen, um Druck auf Moskau auszuüben. Sanktionen müssten einerseits einen starken Effekt auf Russland haben, andererseits aber auch für die eigene Volkswirtschaft verkraftbar sein, sagte Scholz. In der Generaldebatte lehnte er jetzt auch erneut Forderungen nach einer Flugverbotszone sowie einer möglichen Nato-Friedenstruppe ab. Man werde keine Kriegspartei werden, so Scholz.

Bundeskanzler Olaf Scholz spricht in der Generaldebatte im Bundestag. © Michael Kappeler/dpa

Ukraine-Krieg: Weiterhin heftige Kämpfe - USA reagieren auf Atomwaffen-Signal von Russland

In der Ukraine dauerten die heftigen Kämpfe auch am Mittwoch an, wobei die russischen Truppen nach westlicher Einschätzung wegen Ermattung und Nachschubproblemen kaum vorankommen. Der ukrainische Generalstab behauptete, die russische Armee habe Essen für nur noch drei Tage.

Der „militärische Spezialeinsatz“, wie Moskau den Krieg nennt, laufe nach Plan, sagte allerdings Kreml-Sprecher Dmitri Peskow in einem Interview mit dem US-Sender CNN. Putin habe aber seine Ziele in der Ukraine „noch nicht“ erreicht. Als solche nannte Peskow unter anderem das Dezimieren des ukrainischen Militärs sowie die Einsicht Kiews, dass die 2014 von Moskau annektierte Schwarzmeer-Halbinsel Krim nun ein „unverrückbarer Teil Russlands“ sei. Zudem müsse die Ukraine anerkennen, dass die Separatistenregionen im Osten nun „unabhängige Staaten“ seien.

Der russische Außenminister Sergej Lawrow warf den USA vor, den Krieg in der Ukraine aus Eigeninteresse in die Länge zu ziehen. „Sie spekulieren darauf, weitere Waffen in die Ukraine zu pumpen", sagte er der Agentur Interfax nach bei einer Rede vor Moskauer Studenten. Russland und ein möglicher Einsatz von Atomwaffen Peskow reagierte in dem Interview mit CNN mehrfach ausweichend auf die Frage, ob Putin den Einsatz von Atomwaffen in dem Konflikt ausschließe. Er verwies auf die russische Sicherheitsdoktrin, nach der Nuklearwaffen eingesetzt würden, wenn eine „existenzielle Bedrohung" für Russland bestehe. Das US-Verteidigungsministerium nannte die Äußerungen zu Atomwaffen gefährlich. „So sollte sich ein verantwortungsbewusster Nuklearstaat nicht verhalten", sagte Sprecher John Kirby. Trotz dieser Rhetorik hätten die USA aber bislang nichts beobachtet, was eine erhöhte Alarmbereitschaft der eigenen Atomstreitmacht nötig machen würde.