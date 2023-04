Russischer Panzer steht tagelang an US-Rasthof – Pentagon erklärt nun „Panne“

Von: Bona Hyun

Ein russischer Panzer des Typs T90 tauchte in den USA auf und sorgte für Aufregung. Das Pentagon bezieht nun Stellung. © Xinhua/imago

Ein russischer T-90-Panzer taucht in den USA auf. Tagelang steht der Panzer unbewacht an einer Tankstelle. Das Pentagon erklärt, wie das passieren konnte.

Pentagon: Das Rätsel um den russischen Panzer in den USA scheint gelöst: Seit fast einer Woche kursieren Bilder eines eroberten russischen T-90-Panzers in den sozialen Netzwerken. Der Panzer stand tagelang an einer Raststätte im Bundesstaat Louisiana, direkt neben einem Casino – und das unbewacht. Zwei Tage lang soll das Fahrzeug laut des Portals The War Zone dort gestanden haben. Nun nimmt das US-Verteidigungsministerium Stellung.

Russischer Panzer vom Typ T-90 steht tagelang an US-Rasthof – Pentagon nimmt Stellung

„Ich kann bestätigen, dass ein T-90 Panzer nach Aberdeen Proving Grounds, Maryland, transportiert wurde, als der LKW, der ihn transportierte, ein mechanisches Problem hatte. Das Problem wurde behoben und die Ware ist sicher“, sagte Sue Gough, eine Sprecherin des Pentagon, in einer E-Mail an The War Zone. Ziel des T-90-Modells sollte ein Prüfgelände in Aberdeen sein, wo sich ein Test-Center der US-Armee befindet. Dort werden zum Beispiel Schwachstellentests durchgeführt.

Bestätigt wurde auch, dass es sich tatsächlich um einen russischen Panzer handelt. Zudem sei „die explosive, reaktive Panzerung des Panzers inaktiv“ und gewesen, eine Bewaffnung sei nicht vorhanden. Da der Panzer kein gefährliches Material mit sich führte, stellte er laut Gough zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für die Öffentlichkeit dar. Möglicherweise will die US-Armee in Aberdeen herausfinden, wo der Panzer verwundbare Stellen besitzt und inwiefern er durch verschiedene Waffentypen zerstört werden kann – um mit dem Wissen wiederum die Ukraine zu unterstützen.

Hat die Ukraine den russischen Panzer erbeutet? Sprecherin lehnt weitere Auskunft über T-90 ab

Gough lehnte weiterhin ab, zu sagen, was mit dem Panzer geschehen wird, oder zu bestätigen, dass er im letzten Herbst von der Ukraine erbeutet wurde, wie mehrere Medien behaupteten. „Dies ist Teil unseres laufenden Engagements, der Ukraine die Fähigkeiten zur Verfügung zu stellen, die sie braucht, um sich gegen die russische Aggression zu wehren“, sagte sie laut The Warzone. „Aus Sicherheitsgründen werden wir diese Angelegenheit nicht weiter kommentieren.“

Ein Nutzer auf der Plattform Reddit veröffentlichte zuerst Fotos eines T-90A-Kampfpanzers, der herrenlos auf einem Sattelschlepper an einer US-Tankstelle abgestellt war. Gegenüber ZDFheute berichtet der anonyme Nutzer, er habe den Panzer zufällig gesehen, als er sich was zu essen holen wollte. „Es war keine Security und kein Fahrer da – und es ist wirklich seltsam, dass er so herrenlos rumstand.“

Panzer T-90 vs Leopard 2 – welcher ist besser auf dem Schlachtfeld geeignet?

Könnte der russische T-90 Panzer mit westlichen Waffen auf dem Schlachtfeld überhaupt mithalten, wenn er für Kiew zum Einsatz kommt? Der deutsche Leopard-2-Kampfpanzer hat nämlich klare Vorteile: Laut der Südwest Presse sei er deutlich besser geschützt als der T-90. Er verfüge über eine moderne und robuste Verbundpanzerung. Durch die starke Panzerung sei der gelieferte Leopard 2 aber auch um einiges schwerer und käme gerade in unwegsamem Gelände etwas schlechter voran. Das scheint aber der einzige Vorteil des T-90 zu sein. Denn abgesehen davon ist der Leopard 2 bei der Feuerkraft, der Zielerfassung und der Genauigkeit deutlich überlegen. Auch die Kampfreichweite ist in der Präzision deutlich besser. (bohy)